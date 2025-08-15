Christian Horner byl oficiálaně vymazán z rodiny Red Bullu

Christian Horner byl oficiálně odvolán z pozice ředitele Red Bull Racing, čímž končí jeho dlouhá éra vedení týmu a budování jeho úspěchů ve F1. Red Bull nyní hledá nástupce, který dokáže udržet tým na špičce a přinést nový strategický směr.
Christian Horner oficiálně opustil funkci ředitele několika britských společností Red Bullu, měsíc poté, co byl překvapivě odvolán. „Byla to nečekaná změna, ale teď je čas jít dál,“ řekl Horner s klidem.
Christian Horner byl krátce po Velké ceně Británie odvolán z pozice šéfa týmu a generálního ředitele Red Bull Racing, čímž skončila jeho dvacetiletá éra v Milton Keynes. „Byla to čest vést tento tým dvě dekády a vybojovat s ním mnoho titulů, na to nikdy nezapomenu,“ uvedl Horner. Rozhodnutí přišlo poté, co akcionáři Red Bullu usilovali o změnu a větší kontrolu nad chodem týmu.
Rakouská centrála Red Bullu se snažila omezit Hornerův rozsáhlý vliv, a proto byl jeho nástupcem jmenován Laurent Mekies, bývalý šéf Racing Bulls, s užší zodpovědností zaměřenou přímo na Red Bull Racing. „Mekies má skvělé zkušenosti a tým vede s energií, kterou potřebujeme pro budoucí sezóny,“ komentoval Horner svého nástupce.
I po odvolání z aktivní role zůstal Horner na papíře ředitelem několika britských společností Red Bullu, včetně Red Bull Racing, Red Bull Technology, Red Bull Powertrains a Red Bull Powertrains 2026. Nové zápisy v Companies House však ukázaly, že během posledních 48 hodin byl z těchto funkcí oficiálně odstraněn. „Vše je nyní formálně uzavřeno,“ uvedl zdroj blízký týmu pro Motorsport.com.
Na jeho místo byl dosazen Rakušan Stefan Salzer, globální šéf lidských zdrojů Red Bull GmbH, který se tak připojil k Helmutu Markovi jako jediný aktivní ředitel závodní divize.
Za Hornerovy éry Red Bull získal osm titulů mistrů světa jezdců, čtyři pro Maxe Verstappena a čtyři pro Sebastiana Vettela, a šest konstruktérských šampionátů. Hornerova kariéra ale nebyla bez kontroverzí; loni čelil internímu šetření kvůli údajnému nevhodnému chování, ze kterého byl nakonec očištěn.
Po jeho odchodu Red Bull jmenoval do hlavního týmu Mekiese a na pozici šéfa Racing Bulls Alan Permane, který povýšil z role závodního ředitele. „Je to nový začátek pro tým, ale já vždy budu hrdý na vše, co jsme společně dokázali,“ uzavřel Horner.
