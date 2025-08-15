George Russell odhaluje zákulisí nového startu v Mercedesu bez Lewise Hamiltona

George Russell komentuje zásadní změnu v Mercedesu letošní sezonu, kdy Lewis Hamilton odešel do Ferrari a jeho místo zaujal mladý Andrea Kimi Antonelli.
George Russell se ohlíží na zásadní změnu v Mercedesu po odchodu Lewise Hamiltona do Ferrari a příchodu mladého Andrea Kimi Antonelliho jako svého nového týmového kolegy. „Je to jiné vnitřní prostředí, ale nakonec se vždy soustředíme jen na výkon. Začali jsme velmi dobře, pak přišel horší úsek, a doufám, že se vrátíme na správnou cestu,“ uvedl britský jezdec v rozhovoru pro Motorsport.com.
Russell zdůraznil, že Hamiltonův odchod a nástup Antonelliho nabízejí příležitost k novému startu nejen pro tým, ale i pro samotného sedminásobného mistra světa. „Myslím, že tato změna je pro Lewise prospěšná. A pro nás jako tým je to skvělá šance. Někdy je potřeba prolomit staré vzorce, abyste se dostali zpět na správnou cestu,“ dodal.
Začátek Hamiltonovy éry ve Ferrari je podle očekávání náročný, přičemž výrazným momentem byla vítězná jízda ve sprintu v Číně. Russell však věří, že zkušený jezdec se rychle adaptuje a plně se soustředí na sezónu 2026. „Je jasné, že přizpůsobit se novému prostředí a vozu není jednoduché, ale Lewis má zkušenosti, které mu umožní brzy opět konkurovat na nejvyšší úrovni,“ komentoval.
Mladý Antonelli naopak prochází typickými výkyvy své debutové sezóny, zejména kvůli problémům s zadním zavěšením v Imole, což ovlivnilo jeho důvěru ve vůz. Po návratu k starší konfiguraci zavěšení v Maďarsku se však podle Russella Ital opět dostává do tempa. „Jeho ztráta na mně v tempu se ve skutečnosti nijak nezměnila. Lidé vidí výsledky, ale realita je, že stále dělá pokroky, i když tým jako celek trochu ustoupil,“ vysvětlil.
Russell také poukázal na to, že pokles výkonnosti Mercedesu nebyl ideální, ale neměl by mít dopad na vývoj vozu pro rok 2026, protože většina týmu již přešla na práci na příští sezóně. „Je to úplně jiný koncept pro příští rok, ale lidé musí být kreativní, sebevědomí a simulace musí fungovat správně,“ řekl.
Zkušený britský jezdec na závěr zdůraznil, že i přes současné problémy zůstává tým silný a schopný reagovat. „Nedávná ztráta výkonu není ideální, ale 95 procent pracovníků už pracuje na voze 2026, takže tato část týmu není v emocionálním koloběhu, ve kterém byste normálně byli,“ uzavřel Russell.
