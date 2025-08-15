Lando Norris cítí životní formu: Jsem připraven na každou výzvu

Lando Norris věří, že díky nabytým zkušenostem a zlepšení McLarenu má v roce 2025 nejlepší šanci získat svůj první titul, pokud udrží konzistentní výkon a zvládne tlak proti silné konkurenci.
Lando Norris prožívá v sezóně 2025 jednu z nejintenzivnějších fází své kariéry. Po letní přestávce Formule 1 se nachází v těsném souboji o titul se svým týmovým kolegou Oscarem Piastrim, který má v tuto chvíli devítibodový náskok. Přesto britský jezdec věří, že díky zkušenostem nasbíraným během sedmi let v McLarenu je letos připraven čelit větším výzvám než kdy dříve.
„Nic v mém životě se nezměnilo, je to jen o připravenosti na tento moment, na tenhle souboj,“ vysvětlil Norris pro RACER. „Z pohledu závodění jsem se naučil spoustu věcí. Prostě mám celkově více zkušeností.“ Podle něj právě prožití nejrůznějších situací a hlubší porozumění týmu i technice přináší větší jistotu v každém závodním víkendu.
Norris zdůrazňuje, že zkušenosti jsou jen jednou částí rovnice. „Jste více připraveni, ale druhou částí je skutečně být lepším jezdcem. Dokážete auto řídit rychleji? Dokážete lépe šetřit pneumatiky? To jsou obvykle ty těžší věci,“ dodal. Současně upozornil, že i pro jeho týmového kolegu, který je teprve ve třetí sezoně, hraje zkušenost klíčovou roli v rychlém růstu.
Sebevědomí, které Norris v letošním roce předvádí, pramení z pocitu, že dosáhl svého dosud nejvyššího jezdeckého standardu. „Myslím, že to řeknu v každém rozhovoru, asi ne navždy, ale teď se cítím jako nejkomplexnější jezdec, jakým jsem kdy byl. Cítím, že jsem připraven čelit větším výzvám a všemu, co přijde,“ prohlásil.
Britský závodník ale zároveň přiznává, že připravenost automaticky neznamená snadnější cestu. „Pořád závodíte proti nejlepším jezdcům na světě, kteří umí auto řídit stejně rychle jako vy. Takže to neznamená, že je to jednodušší, jen jste lépe připraveni. A někdy vám to prostě umožní ukázat více z vašeho potenciálu,“ doplnil.
Ačkoliv má Piastri zatím o jednu výhru více, Norris se do druhé poloviny sezóny vrací povzbuzen sérií tří triumfů z posledních čtyř závodů. Pokud dokáže na tuto formu navázat, boj o titul mezi dvojicí McLarenu by mohl vyvrcholit v dramatickém finále sezóny.
