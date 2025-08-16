Letní pauza F1: Jak jezdci dobíjejí baterky před druhou částí sezony

Jezdci během drivers parade v Maďarsku
Jezdci během drivers parade v Maďarsku, foto: Michael Zelinka / INCORP images
VČERA 17:07
Letní přestávka F1 2025 není pouhým volnem, ale klíčovým obdobím pro načerpání sil těla, odpočinek mysli a posílení týmového ducha. Jezdci i týmy kombinují regeneraci, lehký trénink, koníčky a cestování, aby se po návratu do Zandvoortu v závodním tempu opět objevili svěží a připraveni na boj o každý bod šampionátu.

V F1 není letní pauza jen přestávkou, ale důležitou součástí sezóny. FIA nařizuje dvoutýdenní uzavření továren pro všechny týmy, během kterého stojí stroje, wind tunely a vývoj a mechanici, inženýři i designéři mají konečně čas odpočinout si. Pravidlo nejen kontroluje náklady a udržuje férovost, ale dává všem v paddocku prostor k načerpání sil.

Jezdci sice formálně nemusí letní pauzu dodržovat, většina z nich ji ale využívá k odpočinku těla i mysli. Pro F1 to není jen lenošení na pláži, ale kombinace odpočinku, lehkého tréninku, koníčků a plánované přípravy na druhou polovinu sezóny. Verstappenův bývalý kondiční trenér Bradley Scanes zdůrazňuje, že po závodech je klíčová relaxace, kvalitní spánek a čas mimo závodní bublinu.

Nízká zátěž, jako plavání, jízda na kole, jóga nebo strečink, udržuje těla flexibilní a připravená na síly až 6G, které na jezdce působí v zatáčkách. Kromě fyzické a mentální regenerace si jezdci užívají i koníčky mimo trať. Padel, golf, potápění, hudební tvorba nebo dokonce včelaření pomáhají udržet konkurenceschopného ducha a nabíjejí kreativitu.

Oscar Piastri přiznává, že rychlá hra padelu ho probudí lépe než káva. Tyto aktivity kombinují trénink, socializaci a odpočinek a tvoří perfektní mix pro načerpání energie.

Lando Norris například věnoval den wellness procedurám, masážím a odpočinku a nechyběla ani návštěva koncertu kamaráda DJ Martina Garrixe, kam přizval i Gabriela Bortoleta.

Max Verstappen tráví volný čas se svou rodinou na moři a věnuje se vodním radovánkám. Během pauzy byl také spatřen na jachtě s Totem Wolffem a navštívil svého dobrého kamaráda DJ Martina Garrixe, stejně jako Lando Norris a Gabriel Bortoleto.

Kimi Antonelli si během pauzy užil koncert hudební skupiny Meduza, kde si dokonce vyzkoušel práci DJe. Kromě toho tráví čas u moře se svou přítelkyní Eliškou Bábičkovou a přáteli, kde si kromě odpočinku dopřávají i kulinářské speciality.

Charles Leclerc si užívá volné chvíle se svou přítelkyní a oblíbeným psíkem Leem, který spokojeně tráví čas po jeho boku. Fotografie ze společných okamžiků opět nadchly fanoušky a rychle se staly virálními.

George Russell tráví volné chvíle u moře se svou přítelkyní, načerpává energii a zároveň nezanedbává trénink. Spojuje fyzickou přípravu s vodními sporty, čímž si udržuje kondici a zároveň si užívá zábavu na vlnách.

Lewis Hamilton své soukromí pečlivě střeží a mezi fanoušky ho sdílí jen zřídka. Jediný snímek, který se objevil na jeho sociálních sítích, zachycuje jeho pobyt v horách spolu s věrným psím společníkem Roscoem.

Pro týmy znamená letní přestávka klid a ticho před bouří. Dva týdny bez vývoje, meetingů a nočních volání dávají prostor mechanikům, inženýrům a designérům odpočinout si a vrátit se do garáží svěží. Když se závody znovu rozjedou v Zandvoortu, pauza skončí a boj o každý bod bude ještě ostřejší.

