Zak Brown: Ne všechny statistiky odráží skutečné kvality Charlese Leclerca

Zak Brown po uzavření diskuse kolem Landa Norrise upozorňuje, že podobný příběh se nyní přesouvá na Charlese Leclerca. Podle něj se otázka, zda dokáže proměnit pole position ve vítězství, stává dalším horkým tématem sezóny.
Zak Brown, šéf McLarenu, uvedl, že statistika Charlese Leclerca o vítězstvích z pole position je spíše výsledkem vozu Ferrari než jeho jezdeckých schopností. „Leclerc nevyhrál tolik závodů z pole, ale podle mě za to nemůže,“ řekl Brown v rozhovoru pro RACER.
Brown připomněl, že podobný narativ se dříve vztahoval k Landu Norrisovi, jehož kritici tvrdili, že z pole position není schopen vyhrát závod. „Teď, když vyhrál čtyři nebo pět závodů z pole, o tom už nikdo nemluví,“ dodal s lehkou narážkou na médiální přístup k statistikám.
Brown zdůraznil, že Leclerc je talent a jeho schopnost být extrémně rychlý na kolo může maskovat menší závodní tempo vozu. „To vůbec není míněno jako kritika na něj. Je obrovský talent,“ dodal. Podle něj je právě tento kontrast mezi rychlostí na kolo a výsledky závodů tím, co vytváří mediální narativy.
Situaci ve Ferrari podle Browna nelze přeceňovat, protože za výkonem stojí zejména technika vozu. „Je to spíše o tom, že dokáže z vozu vytěžit maximum v kvalifikaci, i když nemá absolutní závodní tempo,“ vysvětlil. Podobně jako u Norrise jde spíše o vnější faktory než o schopnosti samotného jezdce.
Mezitím McLaren čelí napínavému souboji mezi Norrisem a Oscarem Piastrim o titul, přičemž mezi nimi je pouhých devět bodů. Brown připomněl, že harmonické soužití obou jezdců na trati je klíčové pro udržení týmové stability a že jakýkoliv tlak je zvládnut v rámci týmové kultury.
„Když se podíváme na vztahy v týmu, jsou stejně důležité jako aerodynamika,“ dodal Brown. Zdůraznil, že McLaren investuje do spolupráce mezi jezdci a týmem a že právě tato promyšlená struktura umožňuje Norrisovi a Piastrimu soutěžit na nejvyšší úrovni, aniž by byla ohrožena budoucnost týmu či kariéry samotných jezdců.
