Max Verstappen: Na rok 2026 stanovil jasný plán

Max Verstappen rozptýlil všechny spekulace a potvrdil, že i v roce 2026 bude hájit barvy Red Bullu. Přestup do Mercedesu, o němž se v posledních měsících hojně diskutovalo, se tak nekoná. Trojnásobný mistr světa zdůrazňuje, že jeho prioritou je spolupráce se stávajícím týmem a příprava na velké změny, které Formuli 1 čekají.
„Jo,“ reagoval stručně, když se novináři před Velkou cenou Maďarska zeptali, zda může potvrdit své setrvání. „Je docela zajímavé sledovat, kolik pěkných historek kolem toho vzniklo. Ale já sám jsem k tomu nikdy nic neřekl, protože jsem byl soustředěný na rozhovory s týmem o tom, jak můžeme zlepšit naši výkonnost a co připravit do dalších let.“
Verstappen zároveň vyzval k ukončení dohadů. „Myslím, že je čas v podstatě všechny ty fámy zastavit. Pro mě bylo vždycky dost jasné, že zůstávám. To samé cítila i stáj, protože jsme pořád diskutovali o vývoji auta. Kdybych neměl zájem pokračovat, tak takové rozhovory vůbec nevedu.“
Rok 2026 bude pro celý šampionát přelomový. Přijdou zcela nové technické předpisy – vozy se zmenší, odlehčí a získají aktivní aerodynamiku místo DRS. Pneumatiky budou užší a zásadní změna čeká také pohonné jednotky, které budou kombinovat polovinu výkonu z elektromotoru s přepracovaným spalovacím agregátem na plně udržitelné biopalivo.
Právě Red Bull se ocitá ve zvláštní situaci – poprvé totiž vyrábí vlastní motor ve spolupráci s Fordem. A Verstappen v tom vidí velkou výzvu: „Jsem velmi soustředěný na rok 2026. Chci s týmem zajistit, abychom zvládli nové předpisy a byli konkurenceschopní hned od začátku.“
Podle něj Red Bull stojí na prahu dalšího cyklu. „Tým si prošel obdobím budování, když jsem přišel. Pak jsme se dostali na vrchol a vyhrávali tituly. Teď mám pocit, že jsme opět v určité fázi přestavby. Stále jsme velmi silní, ale je třeba provést určité kroky, restrukturalizovat a pochopit, co se děje. To samozřejmě zabere nějaký čas, ale doufám, že ne moc. Mentalita týmu je vždy bojovat zpět, takže nemám obavy.“
Velkou roli v celé debatě sehrála údajná výkonnostní klauzule, díky níž by mohl Verstappen smlouvu s Red Bullem opustit, pokud by k letní přestávce nebyl v nejlepší trojce šampionátu. To se ale nestalo. Podle Helmuta Marka je pro Nizozemce logické vyčkat, jak se Red Bullu povede v nové éře: „Nikdo neví, kdo v roce 2026 trefí jackpot. Mercedes se označuje za favorita, ale důkazy chybí. Pro Maxe je smysluplné zůstat a uvidí, jak začneme. Pokud bychom nebyli konkurenceschopní, může se pak vždycky rozhodnout jinak.“
Red Bull a Verstappen tedy zůstávají spojenci i v novém cyklu Formule 1. Otázkou zůstává, zda navážou na předchozí dominantní období, nebo se bude historie opakovat podobně jako v roce 2014, kdy změna pravidel otevřela cestu k éře Mercedesu.
