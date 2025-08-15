Max Verstappen a zapomenutý ručník: Proč mírné varování dává smysl

Max Verstappen dostal varování za odhození ručníku z kokpitu během maďarského tréninku; FIA zdůraznila, že i malé předměty na trati mohou být nebezpečné.
Max Verstappen si během víkendového programu Velké ceny Maďarska 2025 vysloužil od sportovních komisařů pouze mírné varování, a to za neobvyklou situaci, která nastala ve druhém tréninku. Nizozemský jezdec vyjel z boxů s ručníkem zapomenutým v kokpitu a při průjezdu mezi třetí a čtvrtou zatáčkou ho vyhodil z vozu. Předmět následně zůstal na trati až do konce tréninku, čímž upoutal pozornost FIA.
„Byl to jen ručník, kterým si normálně utíráte obličej, když se vrátíte do boxů, takže zůstal v autě, když jsem vyjel ven,“ vysvětlil Verstappen po tréninku. „Než aby mohl skončit mezi mými nohami, což by bylo nebezpečné, jel jsem mimo ideální stopu a zbavil jsem se ho nejbezpečnějším způsobem, jaký šel. Myslím, že to komisaři chápou.“
Incident byl oficiálně posouzen jako „unsafe release“, tedy nebezpečné vypuštění vozu na trať. Podle komisařů mohl ručník spadnout k pedálům a ztížit ovládání auta, čímž by vznikla riziková situace. Protože ale šlo o měkký předmět, který nepředstavuje takové nebezpečí jako tvrdé objekty, udělili Verstappenovi jen varování místo přísnějšího trestu.
„Komisaři považují tento případ za odlišný od situace, kdy je v kokpitu ponechán tvrdý a potenciálně nebezpečný předmět, a hodnotí jej jako méně závažný,“ uvádí se dále v jejich oficiálním stanovisku. Přesto zdůraznili, že i měkké předměty mohou v extrémních případech vést k ohrožení bezpečnosti, zejména pokud by se dostaly do prostoru pro nohy jezdce.
Stephen Knowles, šéf sportovních předpisů týmu Red Bull, se k incidentu vyjádřil v podcastu The Inside Track. „Pokud se zamyslíte nad tím, co se FIA a komisaři snaží těmito tresty dosáhnout, jde především o prevenci věcí, které byste neměli dělat. A je fér říct, že pokud vůz opustí garáž s volně uloženým předmětem v kokpitu, je to potenciálně nebezpečné.“
Knowles dodal, že tento verdikt je varováním nejen pro Red Bull, ale pro celý startovní rošt. „Je možná trochu přehnané tvrdit, že by se ručník dostal do prostoru pedálů a zablokoval je, ale v extrémním případě by to nebezpečné být mohlo. Myslím, že je spravedlivé, že vydali mírné, ale jasné varování, aby připomněli všem týmům, že mají odpovědnost zajistit, aby kokpity byly při opuštění garáže zcela prázdné a bez jakýchkoli volně uložených předmětů.“
