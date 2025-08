McLaren slaví 200. vítězství: "Jsem mrtvý", prohlásil Lando Norris po boji s týmovým kolegou Oscarem Pisatrim

McLaren pokračuje ve své dominanci. Lando Norris v neděli zvítězil ve Velké ceně Maďarska po těsném a napínavém souboji s Oscarem Piastrim, čímž pro tým zajistil už 200. vítězství v historii Formule 1.

Britský jezdec po nepovedeném startu, kdy se v úvodním kole propadl na páté místo, vsadil na odvážnou strategii jediné zastávky. Piastri naopak absolvoval dvě zastávky, což mu v závěru přineslo výhodu čerstvějších pneumatik.

Australan postupně stahoval Norrisův náskok a v předposledním kole se při pokusu o předjetí dostal až na hranici kontaktu. Brit si však pozici udržel a v cíli měl náskok pouhých 0,698 sekundy.

„Jsem mrtvý, bylo to těžké, ze začátku jsme moc neplánovali jednu zastávku, ale po prvním kole to byla tak nějak naše jediná možnost, jak se vrátit do hry,“ řekl po závodě Norris. „V posledním stintu to bylo těžké, Oscar mě naháněl. Dál jsem jel naplno, takže se mi trochu třese hlas. Cítím se dobře a díky tomu je to o něco víc uspokojivé, ale dnes je to dobrý výsledek.“

Norris, pro kterého to bylo páté vítězství v sezoně, ocenil i týmového kolegu. „Bojujeme tak těsně, že je těžké říct, že momentum je na něčí straně, ale oba tvrdě bojujeme a je to zábava, je to těžké, ale zábavné závodit s Oscarem. Je to skvělé pro nás jako tým a další dvojnásobné vítězství a naše 200. vítězství ve Formuli 1. Oscarovi patří zásluha, předvedl dobrý výkon a já se sotva udržel, takže se těším na mnoho dalších.“

Výsledek znamená, že se náskok Piastriho v čele šampionátu jezdců zmenšil na pouhých devět bodů, což slibuje velké drama ve druhé polovině šampionátu. McLaren si připsal čtvrté dvojité vítězství (double) v řadě a potvrdil pozici lídra mezi konstruktéry.

Závod přitom začal nadějně pro Charlese Leclerca z Ferrari, který startoval z pole position a zpočátku vedl. Problémy s výkonem ho však v závěru připravily o pódium. Osm kol před cílem podlehl Georgi Russellovi z Mercedesu a skončil čtvrtý.

Fernando Alonso si i přes zdravotní potíže se zády dojel pro páté místo. Šestý skončil Gabriel Bortoleto, pro kterého to znamená nejlepší výsledek v kariéře a cenné body pro tým Sauber.

Hungaroring tak před letní přestávkou nabídl další dramatickou kapitolu souboje o titul mezi Norrisem a Piastrim. Už teď je jasné, že druhá polovina sezony bude ještě napínavější.