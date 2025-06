Lewis Hamilton a Charles Leclerc bojují s realitou: Ferrari stále nedosáhlo kýženého pokroku

Ferrari na Velké ceně Rakouska nepředpokládá, že by nový podvozek jejich vozu výrazně zlepšil konkurenceschopnost. Po klidnějším pátku na Red Bull Ringu zůstává jak Lewis Hamilton, tak Charles Leclerc k novince spíše zdrženliví.

Tým přivezl zcela přepracovaný podlahový díl, který zahrnuje změny v konstrukci těla, okrajů i zadního křídla podlahy a nově tvarovaný difuzor. Cílem bylo zvýšit aerodynamický přítlak při různých rychlostech v zatáčkách a tím získat lepší celkový výkon vozu, informuje Motorsport.com.

Leclerc během delších jízd na trati působil silně, přesto se zlepšení na jedno kolo ukázalo být minimální. Monacký jezdec ztrácel na nejrychlejšího v druhém tréninku, Landa Norrise, přibližně šest desetinek sekundy, přičemž většinu rozdílu ztratil zejména v rychlých levých zatáčkách šest a sedm. Hamilton na tom byl o další tři desetiny hůře, ačkoliv v pomalejších částech trati se mu dařilo lépe z hlediska trakce.

Ani jeden z pilotů nepřinesl úplně běžný tréninkový den – Leclerc vynechal první volný trénink, který odjel mladý nováček Dino Beganovic, Hamilton byl pak omezený problémy s převodovkou, které ho postihly na začátku víkendu.

Leclerc však nedostatkem času za volantem neospravedlňoval své výkony a připustil, že po fyzické stránce měl ve druhém tréninku několik nepříjemných chvil mimo trať. „První trénink neměl vliv na druhý. Na trati jsem se cítil relativně v pohodě, ale vůz mi zatím nesedí tak, jak bych si přál,“ popsal situaci. „Čeká nás spousta práce. Výkon ještě není tam, kde by měl být, ale doufám, že uděláme pokrok.“

Dlouhé jízdy podle něj ukazují pozitivnější signály, protože tempo mělo s nejlepšími porovnatelné hodnoty. „Problém je v tom, že je všechno tak těsné, že pokud startujete třeba šestý nebo sedmý, v závodě je těžké se probojovat tam, kam patříte. Kvalifikace je proto zásadní a tam je stále hodně co zlepšovat.“

Co se týče nového podlahového dílu, Leclerc potvrdil, že aerodynamické parametry odpovídají očekáváním, ale rozdíl není snadné vnímat přímo v kokpitu. „Je těžké to komentovat,“ uvedl. „Lidé čekají, že nová část znamená okamžité výrazné zrychlení, ale mluvíme o velmi jemných ziscích. Když nemáte referenci z prvního tréninku, tak to vůbec necítíte. Nicméně čísla ukazují, že podlaha plní svůj účel, a s tím jsem spokojený.“

Hamilton ocenil práci týmu při zavádění novinky a rychlém řešení technických problémů. „Ráno jsme měli problém s převodovkou, což bylo pro všechny frustrující. Kluci ale odvedli skvělou práci a vše opravili, takže jsme mohli vyjet na druhý trénink,“ řekl sedminásobný mistr světa.

„Měli jsme jen jednu rychlou jízdu, takže dlouhé simulace nevyšly. Výkonově jsme ale stále za konkurencí, Charles ztrácel šest desetinek, já blízko celé vteřiny. Nejsme tedy ideálně připraveni. Uděláme úpravy, abychom se přiblížili, ale na čelo to nestačí.“

Hamilton zdůraznil, že přestože tým intenzivně pracoval na nové podlaze, ta jejich pozici ve špičce výrazně nezlepší. „Auto vlastně není špatné, ale výkonově nám hodně chybí,“ dodal.