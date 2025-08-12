Laurent Mekies o spolupráci s Maxem Verstappenem: Prozradil, co ho dělá vyjímečným

Šéf a generální ředitel týmu Red Bull Laurent Mekies se podělil o své první dojmy ze spolupráce s Maxem Verstappenem.
Laurent Mekies, čerstvě jmenovaný šéf týmu Red Bull, otevřeně přiznal, že ho překvapuje způsob, jakým Max Verstappen přistupuje k závodění. Nizozemského trojnásobného mistra světa popsal jako „nedotknutelného a jedinečného“ jezdce, jehož styl se vyznačuje naprostou neústupností a nulovými kompromisy.
Mekies převzal vedení týmu z Milton Keynes letos v červenci po odvolání Christiana Hornera, který stál v čele úspěšné stáje dlouhých dvacet let. První týdny spolupráce s Verstappenem mu nabídly příležitost nahlédnout do zákulisí jeho pracovního nasazení, a to i navzdory tomu, že Verstappenův jubilejní 200. start v F1 na Hungaroringu provázely problémy a nepříznivý výsledek. Podle Mekiese však právě takové momenty odhalují skutečný charakter 65násobného vítěze velkých cen.
V podcastu The Inside Track Mekies popsal, jak mu první zkušenosti s Verstappenem umožnily pochopit, co stojí za jeho mimořádnými výkony. Podle něj zná každý Verstappenovu rychlost na trati, ale až osobní zkušenost odhalí, že mimo kokpit má trojnásobný šampion zcela výjimečnou kombinaci absolutního nasazení, lásky k motorsportu a přímočarého přístupu k úspěchům i nezdarům. „Teprve když to všechno spojíte, syrový talent, oddanost a hluboké porozumění sportu, pochopíte, proč je Max prakticky nedotknutelný,“ uvedl.
Francouzský šéf Red Bullu zdůraznil, že rychlých jezdců je ve Formuli 1 mnoho, ale Verstappenův mix schopností a povahy je naprosto unikátní a mimo běžné měřítko. Přiznal také, že ho osobně překvapilo, jak si Max dokáže udržet maximální soustředění i v situaci, kdy už nemá reálnou šanci obhájit titul.
„Po čtyřech získaných titulech by bylo snadné podlehnout únavě nebo frustraci z méně úspěšné sezóny, zvlášť v její druhé polovině,“ řekl Mekies. „Max však zachovává chladnou hlavu, přináší týmu klid a energii a v přístupu k závodům nezná žádné kompromisy, a to jak při přípravě, tak při analýze po závodě. Ano, byl jsem překvapen. To, co předvádí v takovém tlaku a bez reálné šance na titul, jen potvrzuje jeho výjimečnost.“
Šéf Williamsu James Vowles je přesvědčen, že formule 1 má dost času uklidnit obavy jezdců ohledně pravidel pro sezonu 2026.
Šéf a generální ředitel týmu Red Bull Laurent Mekies se podělil o své první dojmy ze spolupráce s Maxem Verstappenem.
V posledních týdnech se hodně spekuluje o budoucnosti Lewise Hamiltona ve Ferrari, avšak vše nasvědčuje tomu, že kontrolu nad svým současným kontraktem má pevně v rukou právě on.
Zak Brown, šéf McLarenu, připomněl, že růst Formule 1 v USA dlouhou dobu brzdila absence stálé domácí Velké ceny a také nedostatečné zapojení fanoušků, které se změnilo až s příchodem Liberty Media.
Max Verstappen prozradil, jak je to o voze Red Bullu, který byl navržen podle jeho stylu jízdy.
Šéf Ferrari Fred Vasseur přiznal, že on i Lewis Hamilton podcenili, jak těžké bude jezdcovo přizpůsobení se vozu Ferrari. Ukázalo se, že adaptace je mnohem náročnější, než čekali.
Charles Leclerc míní, že Ferrari by mělo dát přednost udržení druhého místa v Poháru konstruktérů před ziskem většího času ve větrném tunelu pro rok 2026. Podle něj má aktuální úspěch a s ním spojené benefity větší váhu než dlouhodobá technická výhoda.
Oscar Piastri tvrdí, že stabilita jezdecké sestavy a vedení McLarenu dává týmu důležité výhody. Podle něj kontinuita pomáhá plánovat a zlepšovat výkon bez zbytečných otřesů.
Po nepovedené kvalifikaci a závodě Velké ceny Maďarska se Martin Brundle pustil do kritiky ponurých vyjádření Lewise Hamiltona, která podle něj působila až příliš poraženecky.
James Vowles označil návrat dvouzastávkové strategie v Monaku 2026 za „nejnepříjemnější pocit“, jaký kdy zažil. Podle něj může jít o krok, který závodu spíše uškodí.
Šéf McLarenu Zak Brown potvrdil, že tým i nadále ponechá Landa Norrise a Oscara Piastriho volně závodit o titul bez týmových příkazů. Podle něj mají oba jezdci stejné šance a férový přístup posiluje celý tým.
Jamie Chadwick a Bernie Collins označily Hamiltonův víkend v Maďarsku za kombinaci slabého vozu a chybné strategie.