Laurent Mekies o spolupráci s Maxem Verstappenem: Prozradil, co ho dělá vyjímečným

Max Verstappen po vítězství ve sprintu
Max Verstappen po vítězství ve sprintu, foto: Red Bull Content Pool
Josef Mráček DNES 14:49
Sdílej:

Šéf a generální ředitel týmu Red Bull Laurent Mekies se podělil o své první dojmy ze spolupráce s Maxem Verstappenem.

Laurent Mekies, čerstvě jmenovaný šéf týmu Red Bull, otevřeně přiznal, že ho překvapuje způsob, jakým Max Verstappen přistupuje k závodění. Nizozemského trojnásobného mistra světa popsal jako „nedotknutelného a jedinečného“ jezdce, jehož styl se vyznačuje naprostou neústupností a nulovými kompromisy.

Mekies převzal vedení týmu z Milton Keynes letos v červenci po odvolání Christiana Hornera, který stál v čele úspěšné stáje dlouhých dvacet let. První týdny spolupráce s Verstappenem mu nabídly příležitost nahlédnout do zákulisí jeho pracovního nasazení, a to i navzdory tomu, že Verstappenův jubilejní 200. start v F1 na Hungaroringu provázely problémy a nepříznivý výsledek. Podle Mekiese však právě takové momenty odhalují skutečný charakter 65násobného vítěze velkých cen.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton: Jak to je s jeho smlouvou u Ferrari?

V podcastu The Inside Track Mekies popsal, jak mu první zkušenosti s Verstappenem umožnily pochopit, co stojí za jeho mimořádnými výkony. Podle něj zná každý Verstappenovu rychlost na trati, ale až osobní zkušenost odhalí, že mimo kokpit má trojnásobný šampion zcela výjimečnou kombinaci absolutního nasazení, lásky k motorsportu a přímočarého přístupu k úspěchům i nezdarům. „Teprve když to všechno spojíte, syrový talent, oddanost a hluboké porozumění sportu, pochopíte, proč je Max prakticky nedotknutelný,“ uvedl.

Francouzský šéf Red Bullu zdůraznil, že rychlých jezdců je ve Formuli 1 mnoho, ale Verstappenův mix schopností a povahy je naprosto unikátní a mimo běžné měřítko. Přiznal také, že ho osobně překvapilo, jak si Max dokáže udržet maximální soustředění i v situaci, kdy už nemá reálnou šanci obhájit titul.

„Po čtyřech získaných titulech by bylo snadné podlehnout únavě nebo frustraci z méně úspěšné sezóny, zvlášť v její druhé polovině,“ řekl Mekies. „Max však zachovává chladnou hlavu, přináší týmu klid a energii a v přístupu k závodům nezná žádné kompromisy, a to jak při přípravě, tak při analýze po závodě. Ano, byl jsem překvapen. To, co předvádí v takovém tlaku a bez reálné šance na titul, jen potvrzuje jeho výjimečnost.“

Sdílej Sdílej
Vstoupit do diskuze
Témata:
Max Verstappen Mekies, Laurent Red Bull
Stalo se
Novinky
Vizualizace vozu F1 dle nových pravidel pro rok 2026

James Vowles: Nové vozy přinesou obrovskou výzvu, ale stále máme dost času

Šéf Williamsu James Vowles je přesvědčen, že formule 1 má dost času uklidnit obavy jezdců ohledně pravidel pro sezonu 2026.

Novinky
Max Verstappen po vítězství ve sprintu

Laurent Mekies o spolupráci s Maxem Verstappenem: Prozradil, co ho dělá vyjímečným

Šéf a generální ředitel týmu Red Bull Laurent Mekies se podělil o své první dojmy ze spolupráce s Maxem Verstappenem.

Novinky
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton: Jak to je s jeho smlouvou u Ferrari?

V posledních týdnech se hodně spekuluje o budoucnosti Lewise Hamiltona ve Ferrari, avšak vše nasvědčuje tomu, že kontrolu nad svým současným kontraktem má pevně v rukou právě on.

Novinky
Zak Brown v Imole

Zak Brown: Co brzdilo popularitu F1 v Americe a jak se to změnilo

Zak Brown, šéf McLarenu, připomněl, že růst Formule 1 v USA dlouhou dobu brzdila absence stálé domácí Velké ceny a také nedostatečné zapojení fanoušků, které se změnilo až s příchodem Liberty Media.

Novinky
Max Verstappen v Maďarsku

Max Verstasppen odhaluje tajemství: Jak to opravdu je s RB21 a jeho stylem

Max Verstappen prozradil, jak je to o voze Red Bullu, který byl navržen podle jeho stylu jízdy.

Novinky
Lewis Hamilton v Maďarsku

Co se skrývá za bojem Lewise Hamiltona? Fred Vasseur naznačuje větší obtíže

Šéf Ferrari Fred Vasseur přiznal, že on i Lewis Hamilton podcenili, jak těžké bude jezdcovo přizpůsobení se vozu Ferrari. Ukázalo se, že adaptace je mnohem náročnější, než čekali.

Novinky
Charles Leclerc v Maďarsku 2025

Charles Leclerc míří vysoko: Druhé místo a návrat k vítězstvím před technickými výhodami

Charles Leclerc míní, že Ferrari by mělo dát přednost udržení druhého místa v Poháru konstruktérů před ziskem většího času ve větrném tunelu pro rok 2026. Podle něj má aktuální úspěch a s ním spojené benefity větší váhu než dlouhodobá technická výhoda.
Novinky
Oscar Pisatri slaví druhou pozici v Maďarsku 2025.

Oscar Piastri: Prozradil tajemství úspěchu Mclarenu

Oscar Piastri tvrdí, že stabilita jezdecké sestavy a vedení McLarenu dává týmu důležité výhody. Podle něj kontinuita pomáhá plánovat a zlepšovat výkon bez zbytečných otřesů.
Novinky
Lewis Hamilton v Maďa

Lewis Hamilton chce skončit? Martin Brundle vyjádřil ostrou kritiku

Po nepovedené kvalifikaci a závodě Velké ceny Maďarska se Martin Brundle pustil do kritiky ponurých vyjádření Lewise Hamiltona, která podle něj působila až příliš poraženecky.
Novinky
James Vowles

James Vowles o kontroverzním pravidle z Monaka: Prozradil jak ho vnímá

James Vowles označil návrat dvouzastávkové strategie v Monaku 2026 za „nejnepříjemnější pocit“, jaký kdy zažil. Podle něj může jít o krok, který závodu spíše uškodí.
Novinky
Oscar Piastri a Lando Norris slaví v Maďarsku 2025.

Zak Brown otevřeně: Proč McLaren nevkládá vše do rukou jednoho jezdce

Šéf McLarenu Zak Brown potvrdil, že tým i nadále ponechá Landa Norrise a Oscara Piastriho volně závodit o titul bez týmových příkazů. Podle něj mají oba jezdci stejné šance a férový přístup posiluje celý tým.

Novinky
Lewis Hamilton v Maďa

Takhle si to nikdo nepředstavoval: Jamie Chadwick rozebrala Hamiltonův nelehký začátek u Ferrari

Jamie Chadwick a Bernie Collins označily Hamiltonův víkend v Maďarsku za kombinaci slabého vozu a chybné strategie.