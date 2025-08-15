Guenther Steiner: Prozradil, jak vidí situaci Lewise Hamiltona

Guenther Steiner varuje, že Lewis Hamilton by mohl opustit F1, pokud nové předpisy pro sezónu 2026 nepodpoří jeho výkony. Britský pilot podle něj trpí poklesem sebevědomí a Ferrari by muselo dodat vůz, který mu sedne.
Bývalý šéf týmu Haas Guenther Steiner se domnívá, že pokud nové předpisy pro rok 2026 nepřinesou Lewisovi Hamiltonovi potřebný posun, jeho čas ve Formuli 1 by mohl být u konce. Sedminásobný mistr světa se letos přesunul do Ferrari po dlouhých dvanácti letech v Mercedesu, ale přechod do nové stáje zatím neprobíhá podle představ. Úvodní euforie po vítězství v čínském sprintu rychle opadla a v hlavních závodech se Hamilton zatím nedostal výše než na čtvrté místo.
Náladu britského veterána ilustrovaly i jeho vlastní slova během víkendu v Maďarsku, kdy označil svůj výkon za „bezcenný“ a naznačil, že Ferrari by mělo zvážit jiného jezdce. Steiner na to reagoval pro server Web.de: „Není bezcenný, ale momentálně nepodává to, co se od něj očekávalo. Je nespokojený sám se sebou. Očekávání veřejnosti jsou obrovská, možná až příliš obrovská.“
Podle Steinera se Hamilton zatím nedokázal v Maranellu plně adaptovat a v přímém srovnání s Charlesem Leclercem ztrácí. „Fakt je ten, že se ve Ferrari nedostává do správného tempa. Přímé srovnání s týmovým kolegou je vždy nejvíce vypovídající a tam vidíte, že Leclerc je lepší. Vždy jsem říkal, že Hamiltonovi musíte dát čas do léta. Ale podle aktuální situace prostě nenaplňuje očekávání,“ uvedl.
Klíčovým problémem je podle něj ztráta sebedůvěry, která se projevuje na každém kroku. „Ztratil sebedůvěru. Pokud v sebe přestanete věřit, nemůžete podávat výkon,“ zdůraznil Steiner. Připomněl také, že oznámení Hamiltonova příchodu do Ferrari provázela obrovská mediální pozornost. „Sedminásobný mistr světa ve Ferrari, to znělo jako pohádka. I on od toho očekával hodně. Ale když realita nesplní vaše představy, víra v sebe se vytrácí.“
Podle Steinera bude nadcházející letní přestávka klíčovým okamžikem pro Hamiltonovu budoucnost. „Možná se po přestávce vrátí uvolněnější a výkony půjdou nahoru. Ale možná ne a pak si umím představit, že na konci roku řekne: ‚To je konec. Další rok si tímhle neprojedu.‘ Má spoustu zájmů mimo Formuli 1, je značkou sám o sobě. Mnoho jezdců F1 potřebuje jako platformu, Lewis už ne. A to mu usnadňuje možnost udělat za tím čáru.“
Steiner zároveň připomněl, že Hamilton měl problémy s novými monoposty s přítlakem od země už od jejich zavedení. „V roce 2026 přijdou nové vozy, nové motory a nikdo neví, kdo bude silný. Možná si řekne: ‚Zkusím to.‘ Ale pokud to nebude fungovat ani tehdy, pak je konec. A nebude to ze dne na den, kdyby se rozhodl skončit, oznámil by to včas, aby tým našel náhradu,“ uzavřel bývalý šéf Haasu.
