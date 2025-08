Oscar Piastri: Předjet Norrise se "snadněji řekne, než udělá"

Oscar Piastri přišel ve Velké ceně Maďarska o možnost přidat do svého konta další vítězství v sezoně 2025. Na Hungaroringu sice v posledních kolech výrazně stáhl náskok Landa Norrise, ale musel se spokojit s druhým místem.

Australan má v šampionátu jezdců po tomto závodě už jen devět bodů náskok. „Tlačil jsem na to, jak jsem jen mohl. Myslím, že poté, co jsem viděl Landa jet na jednu zastávku, jsem věděl, že budu muset na trati předjíždět, což se tady mnohem snadněji řekne, než udělá,“ uvedl po závodě.

Piastri těžil z čerstvějších tvrdých pneumatik díky strategii dvou zastávek oproti Norrisově jediné. V posledních třech kolech se dostal až na dostřel, ale k předjetí nedošlo. „Zkoušel jsem pár věcí, byl to hazard tak jako tak, ale dnes jsme bohužel byli na špatné straně. Tým odvedl skvělou práci, auto ve druhé polovině závodu skutečně ožilo a prakticky bylo po celý víkend skvělé – děkuji týmu. Těším se na pár týdnů volna,“ dodal.

Klíčový moment přišel v předposledním kole, kdy Piastri musel doslova dupnout na brzdy při pokusu o manévr v první zatáčce a málem kolidoval s Norrisem. „Myslím, že jsem potřeboval být alespoň o pár desetin blíže, což by vyžadovalo Landovu chybu, abych toho dosáhl. Cítil jsem, že to bude moje nejlepší šance. Nikdy se to nechcete snažit šetřit na další kolo a pak to nikdy nepřijde, takže jsem si řekl, že to alespoň zkusím. Ne tak docela,“ přiznal.

Piastri se za Norrisem ocitl už v úvodní fázi závodu, když se zasekl za Charlesem Leclercem. Nedokázal Monačana předjet a posunul se dopředu až po druhé zastávce v boxech.

Strategie však sehrála zásadní roli. Piastri zvolil dvě zastávky, Norris jednu. „Ano i ne,“ odpověděl na otázku, zda ho Norrisova strategie překvapila. „V tu chvíli neměl moc co ztratit. Nebylo to velké překvapení. Nevím, jestli snaha překonat Leclerca byla nakonec správným rozhodnutím, ale můžeme to pak projít.“

Hungaroring tak potvrdil svou pověst okruhu, kde je předjíždění nesmírně složité. Piastri si z Maďarska odváží cenné body, ale i vědomí, že v přímém souboji s Norrisem ho čeká ještě hodně práce.