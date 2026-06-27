George Russell si po dramatické kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska udržel pole position. FIA po přezkoumání telemetrie a dalších důkazů rozhodla, že při průjezdu úsekem se žlutými vlajkami neporušil pravidla. Brit tak definitivně odstartuje z první pozice.
Kvalifikace na Velkou cenu Rakouska přinesla dramatický průběh, který vyvrcholil v závěrečné části Q3. George Russell nakonec získal pole position pro Mercedes, ale jeho výkon byl doprovázen spornou situací se žlutými vlajkami po havárii Maxe Verstappena.
Už během tréninků se ukazovalo, že souboj o čelo startovního pole bude velmi vyrovnaný. Kimi Antonelli zajel silné časy, Lewis Hamilton se držel v těsném kontaktu a Ferrari i Red Bull slibovaly ostrý boj v kvalifikaci. Vysoké teploty na Red Bull Ringu navíc výrazně komplikovaly práci s pneumatikami.
V Q1 se rychle ukázal Antonelli, který se dostal do čela před Landa Norrise, zatímco Hamilton i Verstappen se drželi v top čtyřce. Naopak několik jezdců včetně Strolla, Alonsa, Bottase, Sainze či Pereze se s kvalifikací rozloučilo už v první části.
Q2 přinesla ještě větší napětí. Na nových měkkých pneumatikách šel do čela Charles Leclerc, těsně za ním Hamilton a Antonelli, který se dostal až do času v rozmezí 1:06. Russell ale udělal chybu v prvním pokusu a propadl se hluboko pořadím, čímž se dostal pod tlak.
Tým Mercedes mu přes rádio poslal jasný vzkaz. „George, prostě jeď,“ zaznělo od šéfa týmu Tota Wolffa. Russell následně zareagoval a dokázal se probojovat zpět na čtvrté místo, čímž si zajistil postup do Q3. Verstappen se do finálové části dostal jen těsně, o pouhé čtyři setiny sekundy.
Do Q3 vstoupil Lando Norris nejrychlejším kolem 1:06.900, ale Verstappen okamžitě odpověděl ještě rychlejším časem 1:06.475, čímž se dostal na průběžné vedení. Antonelli však reagoval velmi těsně a dostal se do čela o pouhých šest setin sekundy, přičemž Russell obsadil druhé místo – první tři jezdce dělilo jen 0,061 sekundy.
V závěrečných pokusech se pořadí znovu dramaticky měnilo. Lewis Hamilton i Charles Leclerc se střídali v čele průběžného pořadí a boj o pole position se dostal do absolutního vrcholu. Právě v tomto momentu však přišel zásadní zvrat.
Max Verstappen ztratil kontrolu nad svým Red Bullem v deváté zatáčce, skončil v bariérách a kvalifikace byla poznamenána žlutými vlajkami. Naštěstí vyvázl bez zranění, ale jeho nehoda okamžitě zastavila další vývoj kvalifikace.
Russell tak dokončil svůj pokus v podmínkách žlutých vlajek a nakonec získal pole position. Situace vyvolala debatu, zda byly vyvěšeny jedny či dvojité žluté vlajky, ale FIA po přezkoumání telemetrie a záznamů rozhodla, že Russell pravidla neporušil a případ uzavřela s výsledkem „bez dalších opatření“. Ferrari tak zůstalo těsně za vítězem kvalifikace a Red Bull i Mercedes si odnášely z chaotického závěru smíšené emoce.
Výsledky kvalifikace na GP Rakouska:
Q3 výsledky
1. George Russell (Mercedes) – 1:06.113
2. Charles Leclerc (Ferrari) +0.236
3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.295
4. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.301
5. Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.362
6. Lando Norris (McLaren) +0.389
7. Oscar Piastri (McLaren) +0.398
8. Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.519
9. Liam Lawson (Racing Bulls) +0.842
10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0.894
Q2 výsledky
1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:06.763
2. Oscar Piastri (McLaren) +0.127
3. Lando Norris (McLaren) +0.134
4. George Russell (Mercedes) +0.216
5. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.231
6. Charles Leclerc (Ferrari) +0.267
7. Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.323
8. Liam Lawson (Racing Bulls) +0.373
9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0.392
10. Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.420
Nepustupující
11. Pierre Gasly (Alpine) +0.460
12. Gabriel Bortoleto (Audi) +0.530
13. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +0.760
14. Nico Hülkenberg (Audi) +0.848
15. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.054
16. Franco Colapinto (Alpine) +1.408
Q1 výsledky
1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:07.083
2. Lando Norris (McLaren) +0.176
3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.207
4. Liam Lawson (Racing Bulls) +0.302
5. George Russell (Mercedes) +0.315
6. Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.324
7. Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.325
8. Oscar Piastri (McLaren) +0.404
9. Charles Leclerc (Ferrari) +0.460
10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0.466
11. Franco Colapinto (Alpine) +0.811
12. Gabriel Bortoleto (Audi) +0.952
13. Pierre Gasly (Alpine) +0.955
14. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +0.978
15. Nico Hülkenberg (Audi) +0.983
16. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.148
Nepostupující
17. Carlos Sainz (Williams) +1.169
18. Alexander Albon (Williams) +1.426
19. Sergio Pérez (Cadillac) +1.862
20. Valtteri Bottas (Cadillac) +1.947
21. Fernando Alonso (Aston Martin) +2.859
22. Lance Stroll (Aston Martin) +3.280
George Russell si po dramatické kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska udržel pole position. FIA po přezkoumání telemetrie a dalších důkazů rozhodla, že při průjezdu úsekem se žlutými vlajkami neporušil pravidla. Brit tak definitivně odstartuje z první pozice.
Max Verstappen dal podle šéfa Red Bullu Laurenta Mekiese jasně najevo, že chce v týmu zůstat. Zároveň ale požaduje, aby Red Bull pravidelně zrychloval a posouval vývoj vozu dopředu.
George Russell ovládl třetí trénink na GP Rakouska a v závěru připravil Kimiho Antonelliho o třetí prvenství v řadě. Lewis Hamilton skončil třetí se ztrátou desetiny, ale po výjezdu z tratě Ferrari preventivně zkontrolovalo převodovku. Kvalifikace slibuje mimořádně vyrovnaný boj.
Kimi Antonelli ovládl oba páteční tréninky v Rakousku. Ve FP2 zajel nejrychlejší čas 1:07,014 a potvrdil silu Mercedesu. McLaren se po problémech v FP1 zvedl a obsadil zbytek top 3. Ostatní týmy řešily spolehlivost i nastavení v extrémně horkých podmínkách.
Mercedes zahájil Velkou cenu Rakouska ve skvělé formě. První trénink na Red Bull Ringu ovládli Kimi Antonelli a George Russell. McLaren řešil technické potíže, Red Bull testoval rozsáhlé úpravy monopostu a Ferrari nasadilo modernizovaný motor. Prostor dostali i nováčci.
FIA na mimořádném valném shromáždění v Macau schválila zrušení limitu funkčních období pro prezidenta a další představitele federace. Změna otevírá cestu Mohammedu Ben Sulayemovi k delšímu setrvání ve funkci. Současně byly zpřísněny podmínky pro kandidaturu na prezidenta FIA.
Lewis Hamilton prošel po GP Španělska rozsáhlou kontrolou FIA. Ta potvrdila, že jeho Ferrari SF-26 splňuje pravidla F1 2026. Inspekce se zaměřila na zadní brzdový systém včetně hardwaru i elektroniky. FIA nenašla žádné porušení a potvrdila legálnost řešení i výkonu.
Honda plánuje v létě nasadit upgrade spalovacího motoru pro Aston Martin. Šéf HRC Koji Watanabe ale varuje, že změna nepřinese okamžitý skok ve výkonu. Partnerství je podle něj dlouhodobý projekt, který se teprve rozvíjí v nové éře pravidel 2026.
FIA vyhlásila „heat hazard“ (teplotní riziko) pro GP Rakouska kvůli očekávaným teplotám až 38 °C (na trati přes 50 °C). Zavádí se pravidla pro chlazení jezdců a úprava minimální hmotnosti vozů. Opatření reaguje na evropskou vlnu veder i extrémní GP Kataru 2023.
Aston Martin věří, že si po roce 2026 udrží Fernanda Alonsa, přestože má tým slabý start sezony. Španěl bojuje s nevýkonným vozem, což vyvolalo spekulace o odchodu či návratu do Alpine. Vedení ale uklidňuje situaci a Alonsa považuje za klíčovou součást projektu.
Ferrari nasadí v Rakousku první letošní motorový upgrade v rámci systému ADUO. Ten má vyrovnávat výkonnost motorů ve F1. Technický ředitel Enrico Gualtieri ale říká, že nejde o zásadní změnu a jeden upgrade sám o sobě pořadí sil nezmění. Vývoj pokračuje postupně.
Mercedes přiveze na GP Rakouska vylepšený monopost W17. Nové díly mají zvýšit výkon i spolehlivost po sérii technických problémů, které tým stály cenné body. Toto Wolff přiznal, že konkurence dotahuje náskok Mercedesu, ale věří, že s novinkami může tým ve Spielbergu bojovat o vítězství.