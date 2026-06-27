George Russell ovládl třetí trénink na GP Rakouska a v závěru připravil Kimiho Antonelliho o třetí prvenství v řadě. Lewis Hamilton skončil třetí se ztrátou desetiny, ale po výjezdu z tratě Ferrari preventivně zkontrolovalo převodovku. Kvalifikace slibuje mimořádně vyrovnaný boj.
George Russell ovládl třetí volný trénink na Velkou cenu Rakouska časem 1:07,096 a až v posledních minutách připravil týmového kolegu Kimiho Antonelliho o čistý triumf ve všech trénincích. Mercedes tak potvrdil, že i přes první porážku sezony v Barceloně zůstává na Red Bull Ringu měřítkem výkonnosti. Antonelli byl po většinu tréninku nejrychlejším jezdcem, ale Russell si nejlepší pokus nechal až na samotný závěr.
Antonelli navázal na dominantní páteční výkony, kdy ovládl oba volné tréninky. Italský lídr šampionátu během soboty několikrát zrychloval a dlouho se zdálo, že vstoupí do kvalifikace jako jasný favorit. Závěrečný pokus Russella však ukázal, že Mercedes má k dispozici dva velmi vyrovnané jezdce, kteří mohou bojovat nejen o pole position, ale i o vítězství.
Velmi silný výkon předvedl také Lewis Hamilton. Sedminásobný mistr světa obsadil třetí místo se ztrátou pouhé desetiny sekundy na Russella a znovu potvrdil, že Ferrari po triumfu ve Španělsku výrazně stáhlo náskok Mercedesu. Podle zahraničních médií je italská stáj v Rakousku nejbližším soupeřem německého týmu, především díky konkurenceschopnému tempu na jedno kolo i při delších jízdách.
Hamiltonův závěr tréninku ale zkomplikoval drobný incident. Po aktivaci systému proti zhasnutí motoru vyjel ve třetí zatáčce mimo trať a po návratu do boxů požádal tým o kontrolu převodovky. Ferrari podle dostupných informací šlo především o preventivní kontrolu, která by neměla ohrozit jeho účast v kvalifikaci.
McLaren po pátečních technických problémech působil výrazně konkurenceschopněji. Lando Norris i Oscar Piastri se během tréninku pravidelně pohybovali mezi nejrychlejšími jezdci a tým potvrdil, že na Red Bull Ringu tradičně patří mezi nejsilnější. Norris po tréninku naznačil, že charakter okruhu vozu McLaren dlouhodobě vyhovuje, přesto upozornil, že Mercedes zatím drží mírný výkonnostní náskok.
Red Bull pokračoval v testování rozsáhlých úprav svého monopostu. Max Verstappen se sice držel v kontaktu s čelem výsledkové listiny, ale během tréninku opakovaně hlásil problémy s komunikací přes vysílačku i rušení ve sluchátkách. Už v pátek navíc tým řešil softwarové potíže a technické komplikace na voze Isacka Hadjara, což narušilo plánovaný program.
Zajímavou podívanou nabídl také Cadillac, který do Rakouska přivezl balík deseti technických vylepšení. Sergio Pérez jako první vyrazil na trať, aby dohnal ztracený čas po pátečních technických problémech, zatímco Valtteri Bottas měl v předchozím tréninku potíže s požárem podlahy vozu. Přestože americký tým stále zaostává za špičkou, první reakce naznačují, že modernizace představuje krok správným směrem.
Samotný průběh tréninku ukázal mimořádnou vyrovnanost. V jednu chvíli dělily Antonelliho, Charlese Leclerca, Russella, Verstappena, Hamiltona a Norrise pouhé tři desetiny sekundy. George Russell si během jízdy stěžoval na špatné brzdění přední nápravy, Carlos Sainz několikrát chyboval v závěrečném sektoru a Fernando Alonso hlásil problémy s přední částí svého Aston Martinu.
Kvalifikace může nabídnout jeden z nejvyrovnanějších soubojů letošní sezony. Mercedes sice vstupuje do soboty jako favorit, Ferrari potvrzuje výrazný výkonnostní vzestup po vítězství v Barceloně, McLaren tradičně těží z charakteristiky rakouského okruhu a Red Bull stále věří, že nové úpravy vozu přinesou další zlepšení. Rozdíly mezi nejlepšími jsou minimální a o pole position mohou rozhodnout jen setiny sekundy.
Výsledky třetího tréninku na GP Rakouska:
1. George Russell (Mercedes) – 1:07.096
2. Kimi Antonelli (Mercedes) – +0.038 | 1:07.134
3. Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.115 | 1:07.211
4. Oscar Piastri (McLaren) – +0.248 | 1:07.344
5. Lando Norris (McLaren) – +0.264 | 1:07.360
6. Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0.273 | 1:07.369
7. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.356 | 1:07.452
8. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – +0.816 | 1:07.912
9. Liam Lawson (Racing Bulls) – +0.935 | 1:08.031
10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – +1.013 | 1:08.109
11. Pierre Gasly (Alpine) – +1.097 | 1:08.193
12. Nico Hülkenberg (Audi) – +1.207 | 1:08.303
13. Gabriel Bortoleto (Audi) – +1.215 | 1:08.311
14. Franco Colapinto (Alpine) – +1.298 | 1:08.394
15. Oliver Bearman (Haas F1 Team) – +1.433 | 1:08.529
16. Esteban Ocon (Haas F1 Team) – +1.611 | 1:08.707
17. Carlos Sainz Jr. (Williams) – +1.747 | 1:08.843
18. Alexander Albon (Williams) – +1.896 | 1:08.992
19. Sergio Pérez (Cadillac F1 Team) – +2.436 | 1:09.532
20. Valtteri Bottas (Cadillac F1 Team) – +2.644 | 1:09.740
21. Fernando Alonso (Aston Martin Racing) – +3.325 | 1:10.421
22. Lance Stroll (Aston Martin Racing) – +3.471 | 1:10.567
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