Noční můra George Russella pokračuje. Nový motor Mercedesu přinesl další problém

GP Maďarska 2026
GP Maďarska 2026, foto: Pirelli
Josef Mráček DNES 14:36
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George Russell během Velké ceny Maďarska znovu doplatil na technický problém. Kvůli poruše pohonné jednotky při startu výrazně ztratil pozice, přesto se dokázal probojovat zpět a získat body. Mercedes i samotný jezdec jsou z opakujících se komplikací frustrovaní a tým zahájí další vyšetřování.

George Russell se během Velké ceny Maďarska znovu potýkal s technickým problémem, který výrazně ovlivnil průběh jeho závodu. Jezdec Mercedesu startoval z nadějné pozice, ale hned po zhasnutí startovních světel přišel o většinu svých pozic. Jeho vůz se začal chovat nestandardně a Brit se propadl až na konec startovního pole.

Za nepovedeným startem stála pohonná jednotka Mercedesu, která začala krátce před zahájením závodu fungovat neobvyklým způsobem. Russell vysvětlil, že motor náhle nekontrolovaně měnil otáčky a nereagoval správně na jeho pokyny přes plynový pedál.

„Držel jsem otáčky na plynu a pak najednou, asi čtyři sekundy před zhasnutím světel, začal motor úplně bláznit. Reagoval jsem plynem, ale nic se nedělo. Motor na můj vstup nereagoval,“ popsal Russell problém.

Britský jezdec zároveň uvedl, že s podobnou závadou se během letošní sezony ještě nesetkal. Mercedes však podobné chování zaznamenal už během předsezonních testů, přestože tentokrát šlo o zcela nový motor.

Navzdory nepovedenému startu dokázal Russell předvést silné tempo a postupně se během závodu propracoval zpět na bodované pozice. Právě rychlost monopostu označil za jedno z mála pozitiv celého víkendu na Hungaroringu.

GP Maďarska 2026

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„Už jsem vlastně za hranicí zklamání, protože kdybych byl zklamaný ze všeho, co se děje, byl bych zklamaný každý den v týdnu. Musím zůstat pozitivní,“ uvedl Russell po závodě.

Zároveň ale přiznal, že další technický problém mu výrazně poškodil závod a připravil ho o možnost bojovat o lepší výsledek. „Je to další technický problém, který úplně pokazil závod. Seznam věcí, které se letos staly, je opravdu neuvěřitelný,“ dodal.

Mercedes přitom už po předchozím závodním víkendu objevil problém s kalibrací pohonné jednotky, který měl stát za některými Russellovými potížemi. Tým věřil, že závadu odstranil, ale během maďarského závodu přišla další komplikace.

Russell proto požaduje nové interní vyšetřování, které má objasnit příčiny opakujících se problémů. Podle něj musí Mercedes zjistit, zda některé chyby nevznikají přímo uvnitř týmu.

„Samozřejmě se ty problémy dějí, ale celý tým to cítí stejně. Jsou stejně naštvaní jako já z toho, jak se to všechno vyvinulo,“ řekl Russell.

„Musíme se podívat sami na sebe a ujistit se, že neděláme něco špatně, co k těmto chybám přispívá. Oscar měl dnes také problém s převodovkou, takže nejsme jediní. Ale mám pocit, že se to výrazně častěji děje mně než ostatním,“ pokračoval.

Russell přiznal, že letošní sezona je pro něj z hlediska technických problémů jednou z nejtěžších v kariéře. Přesto se snaží zachovat klid a soustředit se pouze na věci, které může ovlivnit.

„Nenechte se zklamat věcmi, které nemůžete ovlivnit. Dnes byl závod úplně zničený. Svůj postup při startu jsem provedl správně, tempo bylo dobré, ale výsledek byl špatný. Věci, které jsem mohl ovlivnit, byly v pořádku,“ vysvětlil.

Před letní přestávkou tak Russell odchází s frustrací z dalších technických komplikací, ale zároveň s vědomím, že Mercedes má stále konkurenceschopné tempo. Po náročném období přiznal, že tentokrát si odpočinek opravdu potřebuje.

„Normálně nemám pocit, že potřebuji pauzu. Letos ale rozhodně cítím, že ji potřebuji,“ uzavřel jezdec Mercedesu.

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Témata:
George Russell Mercedes GP Maďarska (Hungaroring)
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Noční můra George Russella pokračuje. Nový motor Mercedesu přinesl další problém

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