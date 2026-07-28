Lewis Hamilton podle Martina Brundla nepřišel o pódium ve Velké ceně Maďarska kvůli penalizaci za blokování Oscara Piastriho v kvalifikaci.
Lewis Hamilton dokončil Velkou cenu Maďarska těsně za třetím Kimim Antonellim, ale po udělení pětisekundové penalizace za překročení rychlosti v boxové uličce klesl v konečném pořadí na páté místo.
Podle Martina Brundla však nebyla příčinou ztráty pódia penalizace z kvalifikace, kterou Hamilton obdržel za blokování Oscara Piastriho. Britský komentátor tvrdí, že klíčový moment přišel až během závodu.
Hamilton přitom do závodu vstupoval z velmi výhodné pozice. V kvalifikaci obsadil druhé místo, když ho od pole position Landa Norrise dělil pouze minimální rozdíl. Kvůli trestu za blokování Piastriho však musel odstartovat až z páté pozice.
Brundle ocenil Hamiltonovu strategii v kvalifikaci, kdy si díky použití středně tvrdých pneumatik ušetřil novou sadu měkké směsi pro závod. Podle něj mohl tento krok výrazně pomoci Ferrari v boji o vítězství.
„Hamilton si chytře ponechal úplně novou sadu měkkých pneumatik tím, že první část kvalifikace zvládl na středně tvrdé směsi. Tyto pneumatiky by se mu z první řady startu velmi hodily, ale kvůli blokování jiného jezdce dostal trest,“ uvedl Brundle pro Sky Sports.
Přestože penalizace za blokování Piastriho Hamiltonovi zkomplikovala závod, Brundle se domnívá, že sama o sobě mu pódium nevzala. Rozhodující byla podle něj až třetí zastávka v boxech.
Hamilton tehdy bojoval s Kimim Antonellim o pozici a snažil se dostat před svého bývalého nástupce u Mercedesu. Do první zatáčky sice vyjel před ním, ale Antonelli upozornil tým, že při průjezdu bezpečnostní čárou po výjezdu z boxů byl před Hamiltonem.
Ferrari následně uznalo, že Antonelli měl v daném okamžiku přednost, a Hamilton mu musel třetí místo vrátit. Souboj však pokračoval až do konce závodu, kdy Hamilton za Antonellim zaostal jen o několik desetin sekundy.
Problém však přišel po závodě. Komisaři zjistili, že Hamilton ve snaze získat výhodu při výjezdu z boxů překročil povolenou rychlost v pit lane, a proto mu udělili pětisekundovou penalizaci.
Brundle vysvětlil, že Hamilton podle něj uvolnil omezovač rychlosti o zlomek sekundy příliš brzy, aby se dostal před Antonelliho k důležité čáře bezpečnostního vozu. Tento okamžik měl nakonec rozhodnout o posledním místě na stupních vítězů.
„Ukázalo se, že Lewis uvolnil omezovač rychlosti o zlomek sekundy dříve, aby porazil Kimiho Antonelliho, který byl na trati, k důležité čáře bezpečnostního vozu. Antonelli tam byl nakonec o něco dříve, takže Hamilton musel pozici stejně vrátit,“ popsal Brundle.
Podle bývalého jezdce bylo rozhodnutí komisařů správné, protože i minimální překročení rychlosti mohlo Hamiltonovi přinést sportovní výhodu. „Byl to zásadní moment pro poslední místo na stupních vítězů, a proto bylo správné považovat překročení rychlosti v boxové uličce za potenciální výhodu, i když šlo o velmi malý rozdíl,“ dodal.
Hamilton tak místo umístění na stupních vítězů dokončil závod až na páté pozici. V šampionátu jezdců sice zůstal druhý, jeho ztráta na vedoucího Antonelliho se však po maďarském závodě zvýšila.
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Lewis Hamilton podle Martina Brundla nepřišel o pódium ve Velké ceně Maďarska kvůli penalizaci za blokování Oscara Piastriho v kvalifikaci.
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