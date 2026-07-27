Prezident Petr Pavel navštívil Velkou cenu Maďarska formule 1 jako soukromá osoba. Na Hungaroring dorazil s fotografickou výbavou a akreditací FIA, aby se věnoval své dlouholeté zálibě ve fotografování motorsportu. Jeho snímky byly v minulosti vystaveny i vydraženy na charitu.
Prezident České republiky Petr Pavel zavítal během víkendu na Velkou cenu Maďarska formule 1. Nešlo však o oficiální státní návštěvu, ale o soukromou cestu spojenou s jeho dlouholetým koníčkem.
Pavel je známý svou vášní pro fotografování motorsportu. Na okruh Hungaroring dorazil s kompletní fotografickou výbavou a oficiální akreditací FIA, která mu umožnila pohybovat se v prostorách určených médiím.
Během sobotního programu se Petr Pavel pohyboval přímo u trati, kde fotografoval dění na okruhu. Doprovázel ho český fotograf formule 1 Jiří Křenek. Snímky prezidenta při fotografování akce rychle obletěly světová média a objevily se také na oficiálních účtech Formule 1.
Nejde přitom o jeho první podobnou návštěvu významné motoristické akce. V červnu letošního roku se jako fotograf zúčastnil také slavného závodu 24 hodin Le Mans ve Francii.
Ani tam nechyběla kompletní fotografická technika, se kterou dokumentoval průběh závodu z pozice akreditovaného fotografa.
Bývalý předseda Vojenského výboru NATO se fotografování motorsportu věnuje už řadu let. Pravidelně navštěvuje závody automobilů i motocyklů doma i v zahraničí.
V České republice v minulosti fotografoval podniky MotoGP a mistrovství světa superbiků v Brně.
Za svým koníčkem ale cestoval i mimo Evropu. Navštívil například závody NASCAR ve Spojených státech nebo Rallye Dakar v Saúdské Arábii.
Fotografie, které pořídil během Dakaru 2025, kde zároveň podporoval české závodníky, byly následně vystaveny v Národním technickém muzeu v Praze.
V loňském roce využil svou fotografickou tvorbu také k dobročinným účelům. Dražbou fotografické knihy se podařilo vybrat téměř 30 tisíc eur na podporu dětí, samoživitelů a seniorů.
Přestože není běžné, aby vrcholní politici navštěvovali závody pouze ve svém volném čase, někteří státní představitelé se na významných motoristických akcích objevují pravidelně. Příkladem je tehdejší britský premiér Keir Starmer, který před loňskou Velkou cenou Velké Británie uspořádal v sídle na Downing Street setkání s generálním ředitelem F1 Stefanem Domenicalim, jezdci a zástupci týmů.
Prezident Petr Pavel navštívil Velkou cenu Maďarska formule 1 jako soukromá osoba. Na Hungaroring dorazil s fotografickou výbavou a akreditací FIA, aby se věnoval své dlouholeté zálibě ve fotografování motorsportu. Jeho snímky byly v minulosti vystaveny i vydraženy na charitu.
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