Oscar Piastri po GP Maďarska ostře kritizoval Carlose Sainze za kolizi, která ho podle něj připravila o vedení v závodě. Jezdec McLarenu tvrdil, že Williams ignoroval modré vlajky. Jeho závod později ukončila porucha převodovky, zatímco Norris slavil vítězství.
Oscar Piastri prožil v Maďarsku závod plný zvratů. Australan se hned v úvodním kole dostal do vedení, když využil chyby týmového kolegy Landa Norrise v první části okruhu a povedeným manévrem převzal první místo.
Piastri vedl také po první sérii zastávek v boxech a před druhou návštěvou mechaniků měl výhodu volby strategie. McLaren ho povolal do boxů z prvního místa, ale po návratu na trať se dostal do provozu mezi pomalejšími vozy.
V cestě mu stáli Fernando Alonso a Carlos Sainz, kteří bojovali o pozice mimo bodované příčky. Piastri se při pokusu o předjetí Sainze dostal do kontaktu s vozem Williamsu v zatáčce číslo dvě.
Australan se vyhnul větším problémům a jeho vůz neutrpěl poškození, incident ho však stál cenný čas. Když o sedm kol později zamířil do boxů Norris, vrátil se na trať těsně před svým týmovým kolegou.
Piastri byl přesvědčený, že hlavní vinou za ztrátu vedení byl Sainz, který podle něj nereagoval na modré vlajky upozorňující na rychlejšího jezdce za sebou.
„Na všech signalizačních místech byly modré vlajky. Byl jsem hned za ním a nemohl jsem uvěřit tomu, co se stalo,“ řekl Piastri po závodě pro PlanetF1.
„To, že do vás narazí jezdec, kterého předjíždíte o kolo, není něco, co očekáváte, že se vám v závodě stane. Je mi jedno, jestli mě neviděl. To, že ho nikdo neinformoval nebo že si situaci vůbec neuvědomil, je nepřijatelné,“ dodal.
Sainz později uvedl, že pro svůj postup měl „docela dobrou omluvu“ a naznačil, že Piastri měl při pokusu o předjetí postupovat opatrněji. Australan však jeho vysvětlení odmítl a s kritikou svého soupeře zásadně nesouhlasil.
„Bojoval s Fernandem o poslední místo, jako kdyby šlo o mistrovský titul. Stálo mě to vedení v závodě,“ reagoval Piastri.
Zároveň kritizoval Sainzův přístup na trati. „Je hodně kritický k ostatním a už předtím mu lidé vyčítali, že je při jízdě frustrující. Když pak uděláte něco takového, možná byste se měli trochu podívat do zrcadla,“ uvedl jezdec McLarenu.
V rozhovoru pro Viaplay byl Piastri ještě ostřejší. „Tohle musí být jedna z nejhloupějších věcí, které jsem kdy viděl na závodní trati. Nezajímá mě, jakou omluvu pro to má,“ prohlásil.
Piastriho nepovedený závěr závodu následně završila technická porucha. Při stíhání Norrise kvůli návratu na první místo mu selhala převodovka a musel odstoupit. Norris tak získal vítězství a první triumf jako úřadující mistr světa.
Po maďarském závodě zůstává Piastri na sedmém místě průběžného pořadí jezdců. Na Norrise ztrácí 36 bodů.
Oscar Piastri po GP Maďarska ostře kritizoval Carlose Sainze za kolizi, která ho podle něj připravila o vedení v závodě. Jezdec McLarenu tvrdil, že Williams ignoroval modré vlajky. Jeho závod později ukončila porucha převodovky, zatímco Norris slavil vítězství.
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