Mercedes zažil v GP Maďarska náročný víkend. Kimi Antonelli sice vybojoval třetí místo a udržel vedení v šampionátu, ale Toto Wolff přiznal, že tým celý víkend pouze doháněl soupeře. Problémy s nastavením, technikou i startem George Russella připravily Mercedes o šanci bojovat o vítězství.
Mercedes se na Hungaroringu potýkal s náročným víkendem, během kterého podle Tota Wolffa nedokázal naplno využít potenciál svého vozu. Šéf týmu přiznal, že stáj od začátku ztrácela krok se soupeři a místo útoku na přední příčky musela neustále dohánět ztracený čas.
Výsledný dojem zachránil Kimi Antonelli, který vybojoval třetí místo. George Russell naopak musel napravovat nepovedený start a po pádu až na konec startovního pole se dokázal vyšplhat alespoň na sedmou příčku.
Russellův propad v úvodu závodu nebyl podle Wolffa způsoben chybou britského jezdce. Mercedes řešil technický problém, při kterém vůz při rozjezdu nečekaně zareagoval a připravil Russella o řadu pozic.
„Vypadá to na další problém, který postihl George. Přidal asi deset procent plynu a celé auto najednou vytočilo maximální otáčky,“ popsal situaci Wolff.
Podle šéfa Mercedesu musel Russell následně řešit nestandardní chování monopostu. Přesto dokázal ztracené pozice postupně získávat zpět a podle Wolffa vytěžil z dané situace maximum.
„Pustil plyn a otáčky spadly. Nejsem spokojený s množstvím problémů, které se objevily. Potom ale jel velmi dobře, snadno se dostával přes provoz a myslím, že získal maximum bodů, které mohl,“ uvedl Wolff.
Mercedes se však nepotýkal pouze s Russellovým problémem. Tým zkomplikoval přípravu na závod také tím, že v prvním tréninku nasadil místo Antonelliho rezervního jezdce Frederica Vestiho.
Ztracený čas na trati společně s obtížnými podmínkami na Hungaroringu znamenal, že ani Antonelli, ani Russell nedokázali najít ideální nastavení vozu. Mercedes tak během celého víkendu spíše reagoval na situaci, než aby udával tempo.
Antonelli byl nakonec rychlejším z dvojice jezdců a v kvalifikaci si zajistil čtvrtou příčku. Kvůli penalizaci za nedostatečné zpomalení při žlutých vlajkách však přišel o tři místa na startovním roštu.
Další komplikaci řešil Russell, který během kvalifikace bojoval s únikem vody. Mercedes kvůli tomu musel měnit některé komponenty a stále není jisté, zda se podaří problém vyřešit bez ztráty dalšího motorového dílu.
Wolff po závodě přiznal, že Mercedes neměl ideální průběh celého víkendu. „Myslím, že celý víkend nebyl skvělý. Ztratit první trénink rozhodně nebylo ideální. Nastavení jsme neměli stoprocentní a celý víkend jsme jen doháněli ztrátu,“ řekl.
Přestože výsledek nebyl podle představ, šéf Mercedesu ocenil výkon Antonelliho. „Kdybyste mi před závodem řekli, že můžeme mít s Kimim pódium, okamžitě bych to přijal. Ale když se na to podíváme zpětně, máme pocit, že jsme mohli zvládnout víc,“ přiznal.
Podle Wolffa mohl Antonelli za určitých okolností bojovat dokonce o druhé místo. Mercedes však znovu doplatil na smůlu při nasazení virtuálního safety caru, který ovlivnil strategii závodu.
„Znovu jsme měli smůlu s virtuálním safety carem, který mohl znamenat druhé místo pro Kimiho,“ vysvětlil Wolff.
Šéf Mercedesu zároveň věří, že bez technických problémů a ztraceného času během víkendu mohl tým bojovat o nejvyšší příčky. „Kdybychom měli týden bez jediné chyby, myslím, že bychom bojovali o vítězství nebo alespoň měli oba vozy na pódiu,“ dodal.
Wolff odmítl svalovat problémy na jezdce. Antonelliho označil za výborného při obraně proti Lewisi Hamiltonovi, který měl na měkkých pneumatikách výhodnější strategii, a pochválil také Russella za jeho návrat přes celé startovní pole.
Mercedes tak v Maďarsku nezopakoval výkony z některých předchozích závodů, kde bojoval o vítězství, ale i přes komplikovaný víkend si udržel vedení v Poháru konstruktérů. Antonelli navíc zvýšil svůj náskok v čele šampionátu jezdců na 50 bodů před Hamiltonem a 59 bodů před Russellem.
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