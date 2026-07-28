Ferrari v GP Maďarska promarnilo šanci na velký výsledek. Přestože mělo silné tempo a bojovalo o pole position, chyby ve strategii, penalizace a špatná realizace závodu připravily Hamiltona i Leclerca o pódium. Šéf týmu Fred Vasseur přiznal, že se v neděli pokazilo téměř vše.
Ferrari vstupovalo do víkendu na Hungaroringu s velkým sebevědomím. Už páteční tréninky naznačily, že monopost Scuderie má rychlost na boj o nejvyšší příčky, a tým se rázem zařadil mezi hlavní kandidáty na vítězství.
Silné tempo potvrdil Lewis Hamilton v kvalifikaci, kde skončil druhý a na pole position Landa Norrise ztratil jen 0,012 sekundy. Nadějnou výchozí pozici však následně zkomplikovala penalizace za blokování Oscara Piastriho, kvůli které se musel posunout o tři místa dozadu.
Ani jednomu z jezdců Ferrari se během závodu nepodařilo proměnit rychlost vozu v pódiový výsledek. Charles Leclerc dojel čtvrtý a Hamilton pátý, přičemž Brit přišel o lepší umístění kvůli pětisekundovému trestu za překročení rychlosti v boxové uličce.
Přitom právě Hamilton měl závod rozjetý velmi slibně. Ferrari zvolilo brzkou zastávku v boxech, která mu díky undercutu umožnila předjet Maxe Verstappena a dostat se na třetí místo.
Verstappen však dokázal odpovědět okamžitě. Při souboji v první zatáčce využil situace, kdy se před ním nacházel Liam Lawson, a odvážným útokem se znovu dostal před Hamiltona. Ferrari tak přišlo o výhodu získanou strategickým rozhodnutím.
Šéf Ferrari Fred Vasseur po závodě přiznal, že tým během neděle nedokázal využít svůj potenciál. „Není to dobrá neděle, protože když jste v pátek na prvních dvou místech, očekáváte mnohem víc než čtvrté a páté místo,“ uvedl po závodě.
Podle Vasseura Ferrari doplatilo na několik chyb, které se během závodu postupně nasčítaly. „Udělali jsme příliš mnoho chyb – počínaje startem, penalizací a také tím, že nás Max předjel na trati. Při každé zastávce v boxech jsme ztratili pozici o dvě nebo tři desetiny sekundy,“ vysvětlil.
Francouzský manažer ale zároveň odmítl tvrzení, že by Ferrari chyběla rychlost. Podle něj byl výkon monopostu výrazně lepší než v předchozích závodech ve Spa nebo Silverstone. Tým navíc ovládl oba páteční tréninky a Hamilton měl velmi blízko k pole position.
„Čisté tempo týmu bylo tento víkend lepší než ve Spa nebo Silverstone. Byli jsme vpředu v prvním i druhém tréninku a mohli jsme bojovat o pole position. O něj jsme přišli o jednu setinu sekundy,“ řekl Vasseur.
Hlavním problémem podle něj nebyla výkonnost vozu, ale samotná realizace závodu. Ferrari totiž nedokázalo správně využít situaci na trati a přišlo o možnost bojovat o vítězství.
„Kdybychom měli dobrý start a začínali z první řady, závod by vypadal úplně jinak. Dnes šlo více o provedení než o rychlost,“ dodal šéf Ferrari.
Strategickou výhodu navíc získal Max Verstappen, který v závěrečné části závodu překvapil soupeře nasazením měkkých pneumatik. Ferrari očekávalo, že tato směs nevydrží dlouhý stint, ale jezdec Red Bullu na ní dokázal udržet konkurenceschopné tempo.
Vasseur zároveň vyzdvihl výkon vítězného Landa Norrise, který podle něj po získání čistého vzduchu předvedl výrazně lepší tempo než zbytek startovního pole. „Lando byl velmi, velmi rychlý, mnohem více než Oscar. Když jsme byli za Oscarem, myslím, že jsme byli rychlejší než on. Ale Lando, když jel sám, doslova letěl,“ uvedl.
Šéf Ferrari nakonec připustil, že výsledek mohl být výrazně lepší, kdyby se Charles Leclerc po startu ocitl na druhé pozici místo Oscara Piastriho. Podle Vasseura tak tým možná měl rychlost potřebnou k vítězství, ale kvůli chybám a nepovedené exekuci svou šanci promarnil.
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