Carlos Sainz reagoval na kolizi s Oscarem Piastrim při Velké ceně Maďarska. Jezdec Williamsu přijal pětisekundovou penalizaci, zároveň ale tvrdí, že Piastri mohl být při předjíždění opatrnější. Podle Sainze incident způsobila porucha systému modrých vlajek na jeho volantu.
Carlos Sainz nabídl svůj pohled na kontroverzní moment z Velké ceny Maďarska, při kterém se dostal do kontaktu s Oscarem Piastrim. Incident se odehrál ve chvíli, kdy se jezdec Williamsu snažil bojovat o pozici s Fernandem Alonsem a zároveň čelil situaci s rychlejším vozem McLarenu.
Piastri se po zastávce v boxech vrátil na trať v čele závodu a potřeboval co nejrychleji získat odstup od Landa Norrise, který zvolil odlišnou strategii a zůstal déle na trati.
Při souboji v úvodu kola se však Sainz ocitl v cestě vedoucímu McLarenu, kdy také došlo ke kontaktu. Piastri musel zpomalit a ztratil část náskoku, přičemž další zdržení přišlo také v páté zatáčce. Předjetí se mu podařilo až v následujících zatáčkách, kdy Williams definitivně nechal soupeře projet.
Ztráta času následně sehrála roli v boji o vítězství, protože Norris dokázal Piastriho strategicky překonat a převzít vedení. Australan navíc závod nedokončil, když jej několik kol před cílem vyřadila technická porucha převodovky.
Sainz po závodě uvedl, že situace vznikla především kvůli problému s upozorněním na modré vlajky. Podle španělského jezdce nefungovaly světelné indikátory na volantu, které jej měly informovat o blížícím se rychlejším monopostu.
Piastri však jeho vysvětlení nepřijal a označil Sainzovo jednání za nepřijatelné. Komisaři následně rozhodli o pětisekundové penalizaci pro pilota Williamsu.
Australan po závodě naznačil, že Sainz měl situaci řešit jinak a měl si uvědomit, že bojuje o důležité body v boji o vítězství. Sainz ale připustil, že i Piastri mohl při předjíždění zvolit opatrnější postup.
„Upřímně mě mrzí, co se Oscarovi stalo, ale tentokrát si myslím, že mám pro tuto situaci velmi dobré vysvětlení,“ řekl Sainz.
„Možná mohl být také trochu obezřetnější, protože bojuje o pódium. Vzhledem ke všem problémům, které jsme měli s modrými vlajkami, mohl zvolit opatrnější přístup,“ dodal.
Sainz zároveň zdůraznil, že proti udělenému trestu neprotestuje a penalizaci respektuje. Podle něj však šlo spíše o závodní incident než o úmyslné blokování soupeře.
„Pětisekundový trest jsem přijal a nemám s tím problém. Když bojuji o osmnácté místo, není to pro mě zásadní. Byla to závodní situace a myslím, že Oscar po pochopení všech okolností ví, co se stalo,“ vysvětlil.
Jezdec Williamsu také odmítl, že by za Piastriho odstoupení nesl odpovědnost. Podle něj kontakt neměl na pozdější poruchu převodovky žádný vliv.
„Neodstoupil kvůli mně. Nebyla to moje chyba. Došlo pouze ke kontaktu a jsem rád, že to jeho závod výrazně neovlivnilo. Je ale těžké závodit, když podobné problémy se systémem modrých vlajek komplikují situaci,“ uzavřel Sainz.
George Russell během Velké ceny Maďarska znovu doplatil na technický problém. Kvůli poruše pohonné jednotky při startu výrazně ztratil pozice, přesto se dokázal probojovat zpět a získat body. Mercedes i samotný jezdec jsou z opakujících se komplikací frustrovaní a tým zahájí další vyšetřování.
Carlos Sainz reagoval na kolizi s Oscarem Piastrim při Velké ceně Maďarska. Jezdec Williamsu přijal pětisekundovou penalizaci, zároveň ale tvrdí, že Piastri mohl být při předjíždění opatrnější. Podle Sainze incident způsobila porucha systému modrých vlajek na jeho volantu.
Oscar Piastri po GP Maďarska ostře kritizoval Carlose Sainze za kolizi, která ho podle něj připravila o vedení v závodě. Jezdec McLarenu tvrdil, že Williams ignoroval modré vlajky. Jeho závod později ukončila porucha převodovky, zatímco Norris slavil vítězství.
Lewis Hamilton dostal ve Velké ceně Maďarska pětisekundový trest za překročení rychlosti v boxové uličce o pouhou desetinu km/h. Pro jezdce Ferrari šlo už o čtvrtou penalizaci během posledních tří závodních víkendů. Kvůli trestu přišel o čtvrté místo a zvýšil svou ztrátu v šampionátu.
Lando Norris vyhrál Velkou cenu Maďarska a oslavil první triumf od zisku titulu mistra světa. Jezdec McLarenu porazil týmového kolegu Oscara Piastriho díky strategii, která vyvolala napětí uvnitř týmu. Na stupně vítězů se postavili také Max Verstappen a Kimi Antonelli.
Lewis Hamilton po kvalifikaci na GP Maďarska dostal penalizaci tří míst za blokování Oscara Piastriho v Q3 a místo z první řady odstartuje pátý. Brit přiznal, že jde už o třetí trest během posledních tří závodních víkendů, což je podle něj velmi frustrující.
Formule 1 se po devíti letech vrátí na Sepang. Velká cena Bahrajnu se kvůli nestabilní situaci na Blízkém východě uskuteční 2.–4. října 2026 v Malajsii. Jde o krizové řešení kalendáře, zatímco závody v Kataru a Abú Zabí zatím zůstávají beze změny.
Kimi Antonelli dostal po kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska tří místnou penalizaci za nedostatečné zpomalení při žlutých vlajkách po hodinách Maxe Verstappena v závěru Q3. Jezdec Mercedesu přišel o třetí místo na startu a navíc obdržel trestný bod do superlicence.
George Russell dokončil kvalifikaci GP Maďarska na sedmém místě poté, co musel kvůli úniku vody odstavit Mercedes mimo trať. Technický problém mu znemožnil dokončit poslední rychlé kolo. Podle britského jezdce má Mercedes lepší závodní tempo než kvalifikační rychlost.
Lewis Hamilton dostal po kvalifikaci v Maďarsku tří místnou penalizaci za blokování Oscara Piastriho. Jezdec Ferrari klesne ze druhého na páté místo. Charles Leclerc se posune na startovní rošt vedle Landa Norrise, Kimi Antonelli a Piastri si polepší o jednu pozici.
Lando Norris získal pole position pro Velkou cenu Maďarska, když v dramatickém závěru kvalifikace porazil Lewise Hamiltona o pouhých 0,012 sekundy. Charles Leclerc skončil třetí. George Russell při posledním pokusu zastavil na trati kvůli technickému problému, Fernando Alonso nepostoupil do Q3.
Lewis Hamilton ovládl druhý trénink na GP Maďarska před Charlesem Leclercem. Páteční program ovlivnila nízká přilnavost, vítr i chladnější podmínky, které jezdcům způsobily řadu problémů. Trénink přerušila červená vlajka po havárii Franca Colapinta, Mercedes i Aston Martin řešily technické potíže.