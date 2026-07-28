Dosud nezveřejněná týmová komunikace z GP Maďarska ukázala, že Lewis Hamilton po předjetí Maxem Verstappenem přiznal, že útok vůbec nečekal. Následně se Ferrari omluvil za ztrátu pozice. Verstappen po závodě uvedl, že využil jedinou příležitost a měl manévr plně pod kontrolou.
Lewis Hamilton dokončil Velkou cenu Maďarska na pátém místě, zatímco Max Verstappen si dojel pro druhou příčku za vítězným Landem Norrisem z McLarenu. Právě jejich vzájemný souboj patřil k nejvýraznějším momentům závodu.
Po startu se Verstappen dostal před oba vozy Ferrari, Charlese Leclerca i Lewise Hamiltona. Ferrari ale při první sérii zastávek zvolilo agresivní strategii a díky dřívější návštěvě boxů se Hamilton před pilota Red Bullu na několik kol vrátil.
Red Bull zareagoval o kolo později a Verstappen se po své zastávce zařadil těsně za Hamiltona. Už v 16. kole ale předvedl odvážný manévr při brzdění do první zatáčky a pozici získal zpět.
Nevysílaná týmová komunikace odhalila, že Hamilton tento útok vůbec neočekával. Krátce předtím si přitom s týmem pochvaloval vydařený undercut.
Hamilton nejprve do vysílačky řekl: „Skvělá práce, kluci.“ Jeho závodní inženýr Carlo Santi odpověděl: „Dobrá práce, Lewise.“ Hamilton se následně ještě zeptal: „Přidali jste přítlak na předním křídle?“
Jen o kolo později Verstappen zaútočil do první zatáčky. Hamilton po ztrátě pozice přiznal, že manévr vůbec nečekal. „Ach, vůbec jsem neviděl, že přijíždí, kluci,“ hlásil do rádia.
Po několika kolech za Verstappenem si Hamilton všiml jedné slabiny Red Bullu. „Na rovinkách nemá výkon,“ sdělil svému týmu.
Ve 20. kole pak Ferrari adresoval omluvu za ztracenou pozici. „Promiňte, že jsem o tu pozici přišel,“ zaznělo z Hamiltonovy vysílačky.
Ve zveřejněné komunikaci se objevil i Verstappen, který po předjetí Hamiltona upozornil svůj tým na to, že podle něj soupeř při brzdění změnil stopu. „Nechci si stěžovat, ale zase měnil směr při brzdění. Je to hezký souboj, ale není to správně,“ uvedl úřadující mistr světa.
Napětí mezi oběma jezdci přitom začalo už v úvodním kole. Ve třetí zatáčce se jejich vozy lehce dotkly a Verstappen okamžitě požádal tým o kontrolu pneumatiky. Inženýr GianPiero Lambiase jej ujistil, že je vše v pořádku. Další drobný kontakt následoval krátce poté v páté zatáčce, kde se Hamilton pokusil zaútočit z vnější stopy.
Verstappen po závodě vysvětlil, že předjížděcí manévr do první zatáčky byl jeho jedinou reálnou šancí získat pozici zpět. „Viděl jsem příležitost a prostě jsem do toho šel. Na brzdách jsme byli velmi silní, což nám pomohlo, ale všechno bylo pod kontrolou,“ řekl po závodě.
Hamilton se naopak k incidentům s Verstappenem po skončení Velké ceny veřejně nevyjadřoval. Na dotazy novinářů ohledně jejich soubojů během závodu odmítl reagovat.
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Dosud nezveřejněná týmová komunikace z GP Maďarska ukázala, že Lewis Hamilton po předjetí Maxem Verstappenem přiznal, že útok vůbec nečekal. Následně se Ferrari omluvil za ztrátu pozice. Verstappen po závodě uvedl, že využil jedinou příležitost a měl manévr plně pod kontrolou.
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