GP Miami: Max Verstappen získal pole position po sprintovém fiasku, Hamilton nepostoupil do Q3

Max Verstappen potvrdil svou kvalifikační dominanci a v Miami si s časem 1:26.204 zajistil pole position pro nedělní Velkou cenu. Na suché trati, která kontrastovala s dramatickou deštivou předehrou sprintu, předvedl čisté a kontrolované kolo, kterým si zajistil čelo startovního roštu. Jeho výkon je o to cennější, že přichází po nepovedeném sprintu, ve kterém poprvé od roku 2016 dojel mimo bodované příčky.

Na druhé místo se sice dostal Lando Norris, ale jeho poslední pokus narušila chyba v zatáčce číslo 17. Britský jezdec McLarenu tak musel po "rozcuchaném" průjezdu touto technickou pasáží vzít zavděk první řadou, i když měl našlápnuto k více. Přesto potvrdil, že McLaren zůstává konkurenceschopný a v závodě může být reálnou hrozbou.

Překvapením kvalifikace se stal mladý Kimi Antonelli, který navázal na svou silnou formu z jednoho kola a s minimální ztrátou na Verstappena vybojoval třetí místo. Ital se dostal na dohled pole position a znovu dokázal, že jeho výkony ve Formuli 1 nejsou náhodné.

Zato Lewis Hamilton měl s proslulou zatáčkou 17 více než jen drobné potíže. Dvakrát tam chyboval a nakonec mu smolný průjezd znemožnil postup do závěrečné části kvalifikace. Už v Q2 se jeho cesta skončila, což znamená zklamání pro Mercedes i pro samotného sedminásobného šampiona.

Už od začátku kvalifikace bylo jasné, že je na co se dívat. I když trať oschla, přítomnost dešťových mraků přiměla týmy k rychlému nástupu do akce. Gabriel Bortoleto v Sauberu odstartoval kvalifikační tempo časem 1:28.674, ale to Verstappen brzy o více než sekundu překonal. Používaly se převážně použité měkké pneumatiky, přičemž Oscar Piastri se dočasně dostal do čela s náskokem čtvrt sekundy na Nizozemce.

Alex Albon si mezitím připsal další pozvánku ke komisařům – tentokrát kvůli nebezpečnému vypuštění před Isacka Hadjara ze stáje Racing Bulls. Už ve sprintu totiž obdržel pětivteřinový trest za příliš pomalou jízdu za Safety Carem.

Pět minut před koncem první části kvalifikace se Verstappen vrátil do čela s časem 1:26.870. Mezi těmi, kteří potřebovali zrychlit, aby se vyhnuli vyřazení, byli mimo jiné Oliver Bearman, Lance Stroll a Fernando Alonso. Hamilton, který si zamknul kola právě v zatáčce 17, musel nasadit další sadu měkkých pneumatik, aby si zajistil postup – ten však nakonec přišel až ve Q2 k jeho nezdaru.

Q1 uzavřel jako nejrychlejší Verstappen, zatímco Norris se štěstím přežil lehký kontakt se zdí a postoupil jako druhý nejrychlejší. Z kvalifikace se museli rozloučit Bearman, Stroll, Gasly, Alonso a také Nico Hülkenberg.

Druhá část kvalifikace v Miami nabídla další ukázku rostoucí formy McLarenu. Oscar Piastri se hned po prvních pokusech vyšvihl do čela časem 1:26.269, a spolu s Landem Norrisem vytvořil papájový double na prvních dvou místech. Jen o desetinu za nimi se držel Kimi Antonelli, který znovu potvrdil svou schopnost vytěžit z jednoho kola maximum.

Ve zcela odlišné situaci se ocitl George Russell. „Nemám žádný grip, nemám žádnou jistotu,“ hlásil do týmového rádia, zatímco se krčil na jedenáctém místě. Mercedes W16 mu v tu chvíli spíš bojoval než závodil a bylo jasné, že musí zabrat, pokud chce postoupit do závěrečné části kvalifikace.

Ve hře o Q3 se v té chvíli drželi i Esteban Ocon, Jack Doohan, Liam Lawson a Isack Hadjar, kteří všichni potřebovali výrazné zlepšení. Russell nakonec tlak ustál a bezpečně postoupil, zato pro Hadjara, Hamiltona, Bortoletta, Doohana i Lawsona kvalifikace skončila. Hamilton znovu doplatil na chybu v zatáčce 17 – další přebrzdění a další šance fuč.

Zdálo se, že McLaren má pole position na dosah, a Kimi Antonelli pomýšlel na senzační double, když šla kvalifikace do finální fáze. Ale pokud někdo měl narušit oslavy ve stanu McLarenu, byl to Max Verstappen.

Po prvních pokusech v Q3 byl Verstappen na provizorní pole position, ale rozdíl mezi ním, Norrisem a Piastrim činil pouhých 0,017 sekundy – bylo jasné, že je stále o co hrát. Verstappen přitom neměl jednoduchý začátek kola, když mu zadek RB21 v zatáčce 1 ustřelil. Přesto zajel fialový první sektor a vyslal do garáží McLarenu jasný vzkaz.

Ve druhém pokusu zvýšil náskok na tři desetiny, a i když se Norris ještě pokusil zabojovat, chyba v zatáčce 17 ho stála lepší výsledek. „Strašné,“ komentoval sám svůj průjezd po příliš vysokém nájezdu na obrubník.

Pole position tak patří Maxu Verstappenovi, který opět dokázal, že i v náročných podmínkách a pod tlakem umí vytěžit maximum. Antonelli se skvělým výkonem protlačil na třetí místo a odsunul vedoucího muže šampionátu Piastriho na čtvrtou příčku.

Výsledky kvalifikace na GP Miami:

Q3 – Nejrychlejší časy finální části kvalifikace:

1. Max Verstappen – Red Bull Racing – 1:26.204

2. Lando Norris – McLaren – +0.065

3. Kimi Antonelli – Mercedes – +0.067

4. Oscar Piastri – McLaren – +0.171

5. George Russell – Mercedes – +0.181

6. Carlos Sainz – Williams – +0.365

7. Alexander Albon – Williams – +0.478

8. Charles Leclerc – Ferrari – +0.550

9. Esteban Ocon – Haas – +0.620

10. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – +0.739



Q2 – Střední část kvalifikace:

1. Oscar Piastri – McLaren – 1:26.269

2. Lando Norris – McLaren – +0.230

3. George Russell – Mercedes – +0.306

4. Kimi Antonelli – Mercedes – +0.337

5. Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.374

6. Carlos Sainz – Williams – +0.578

7. Alexander Albon – Williams – +0.586

8. Charles Leclerc – Ferrari – +0.679

9. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – +0.690

10. Esteban Ocon – Haas – +0.698

–––

11. Isack Hadjar – Racing Bulls – +0.718

12. Lewis Hamilton – Ferrari – +0.737

13. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – +0.882

14. Jack Doohan – Alpine – +0.917

15. Liam Lawson – Racing Bulls – +1.094



Q1 – Úvodní část kvalifikace:

1. Max Verstappen – Red Bull Racing – 1:26.870

2. Lando Norris – McLaren – +0.085

3. Oscar Piastri – McLaren – +0.136

4. George Russell – Mercedes – +0.144

5. Alexander Albon – Williams – +0.172

6. Kimi Antonelli – Mercedes – +0.207

7. Carlos Sainz – Williams – +0.228

8. Lewis Hamilton – Ferrari – +0.409

9. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – +0.428

10. Isack Hadjar – Racing Bulls – +0.431

11. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – +0.473

12. Charles Leclerc – Ferrari – +0.547

13. Jack Doohan – Alpine – +0.552

14. Liam Lawson – Racing Bulls – +0.574

15. Esteban Ocon – Haas – +0.580

–––

16. Nico Hülkenberg – Kick Sauber – +0.603

17. Fernando Alonso – Aston Martin – +0.734

18. Pierre Gasly – Alpine – +0.840

19. Lance Stroll – Aston Martin – +0.960

20. Oliver Bearman – Haas – +1.129