Ztracený na trati: Lewis Hamilton zmizel Ferrari přímo před očima

Během Velké ceny Velké Británie se Ferrari ocitlo v neobvyklé a komplikované situaci – po ztrátě GPS signálu totiž tým „oslepl“ vůči autu Lewise Hamiltona a musel činit klíčová strategická rozhodnutí bez základních dat. Šéf stáje Frédéric Vasseur potvrdil, že od zhruba desátého kola tým ztratil přehled o přesné poloze Hamiltonova vozu, což výrazně ovlivnilo jejich schopnost reagovat na vývoj závodu v reálném čase, informuje RN365.

Hamilton se v chaotickém a deštěm ovlivněném závodě pohyboval mezi špičkou a nakonec dojel čtvrtý, za Hulkenbergem, který si připsal životní pódium. Klíčovým momentem se stalo přezutí na suché pneumatiky ve 41. kole, krok, který přišel o kolo dřív, než bylo ideální. „Bylo to zřejmě o kolo příliš brzy. Ve třetí a čtvrté zatáčce pak šel rovně a ztratil několik sekund,“ přiznal Vasseur.

Rozhodnutí o přezutí bylo podle něj extrémně náročné: „Alonso už byl rychlejší v některých zatáčkách, ale to je přesně situace, kdy pokud čekáte, až to udělají ostatní, jste pozdě. Jenže když rozhodujete na pit wallu, je to složité, a navíc jsme přišli o Lewisův GPS signál.“

Ferrari tak fungovalo prakticky naslepo. Vasseur přiznal, že během některých zastávek si tým dokonce nebyl jistý, jestli Hamilton skutečně zajel do boxů. „Po zavolání do boxů jsme měli chvíli obavu, že Lewis zůstal na trati, protože jsme nevěděli, kde přesně je.“

Navzdory těmto komplikacím dokázal Hamilton závod dokončit na solidním čtvrtém místě, ale podle Vasseura mohl mít výsledek ještě větší potenciál, kdyby měl tým k dispozici kompletní data. Výpadek klíčového systému jen podtrhl, jak důležitá je v moderní Formuli 1 přesná a okamžitá informace a jak těžké je závodit bez ní.