Respekt mezi rivaly. Mercedes poslal Sauberu speciální dárek po Hülkenbergově úspěchu

Nico Hülkenberg se po 239 startech konečně dočkal svého historicky prvního pódiového umístění ve Formuli 1. V ikonickém závodě, který přinesl dramatické změny počasí a nepředvídatelné strategie, zajel famózní jízdu z 19. místa na startu až na třetí příčku a vybojoval nejen pódiové umístění, ale i titul Driver of the Day. Pro Sauber to byl jeden z největších okamžiků posledních let a svět motorsportu to náležitě ocenil.

Na oslavy v garáži švýcarského týmu rychle zareagoval Mercedes, který Hülkenbergovi a celému týmu věnoval dvě láhve šampaňského s jednoduchým, ale srdečným vzkazem: „Gratulujeme k prvnímu pódiu. Váš tým Mercedes.“ Gesto, které ukazuje, že i v tvrdě konkurenčním prostředí Formule 1 je místo pro vzájemný respekt a sportovního ducha. Stejně jako Mercedes se přidal také tým Aston Martin, který Sauberu rovněž zaslal šampaňské.

Podpora přišla i od jezdeckých kolegů. Max Verstappen, čtyřnásobný mistr světa a současný lídr šampionátu, Hülkenbergovi napsal: „Yessss Nicooo. Mám obrovskou radost.“ Esteban Ocon se přidal slovy: „Mega výkon, kámo. Neskutečně zasloužené.“ V paddocku se často říká, že F1 nezapomíná, a právě Hülkenbergova vytrvalost a trpělivost si zasloužily své místo v paměti tohoto sportu.

Samotný Hülkenberg neskrýval dojetí. „Jsem nadšený, je to mimořádný den pro celý tým a i pro mě osobně,“ uvedl v tiskovém prohlášení. „Tohle první pódium... nedá se to popsat slovy. Celý závod byl extrémně náročný, podmínky se měnily každou chvíli a člověk musel jet neustále na hraně. Ale udělali jsme správná rozhodnutí, hlavně s výměnou na slicky, to bylo klíčové.“

Dojemná byla i jeho zmínka o souboji s Lewisem Hamiltonem. „Lewis se dotahoval, ale dokázal jsem ho udržet za sebou a pak i trochu poodjet, když pneumatiky začaly fungovat. V suchých podmínkách by tenhle den vypadal úplně jinak, ale my využili každou šanci naplno.“ Hülkenberg přiznal, že mu chvíli potrvá, než celý moment vstřebá. „Začínat z posledního místa a skončit na pódiu? To je skoro jako sen.“

Zisk 15 bodů posunul Sauber na šesté místo v Poháru konstruktérů, kde teď ztrácí 18 bodů na pátý Williams. Hülkenberg se navíc vyšvihl na deváté místo v šampionátu jezdců se ziskem 37 bodů. V týmu teď mají dva týdny na to, aby si radost naplno užili, než znovu začnou bojovat o další přelomové momenty v druhé polovině sezony.