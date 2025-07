Lewis Hamilton otevřeně o boji s Ferrari: Vůz mi nedává žádnou jistotu

Lewis Hamilton zažil na Velké ceně Velké Británie v Silverstonu velmi náročný závod, který se nevyvíjel podle jeho představ. Přiznal, že ztratil „mnoho míst“ kvůli nevydařené strategii, a zároveň neměl dostatečnou důvěru ve svůj vůz Ferrari SF-25, který v těchto proměnlivých a kluzkých podmínkách „neustále klouzal a ztrácel kontrolu“. To mu výrazně zkomplikovalo šanci na první umístění na stupních vítězů s italským týmem.

Závod ovlivněný deštěm přinesl několik překvapení. McLaren si zajistil jedno-dva, přičemž Lando Norris zvítězil před Oscarem Piastrim, který však později dostal penalizaci. Hamilton se na trati utkával s Nico Hülkenbergem a Lancem Strollem o poslední místo na pódiu. I přes tvrdý boj se mu nepodařilo Hülkenberga překonat, protože jeho soupeř zastavil v boxech o kolo později a dokázal si tak vybudovat dostatečný náskok k zisku svého prvního pódiového umístění ve Formuli 1.

Situaci Hamiltonovi ještě ztížila chyba při výjezdu z boxů, kde ztratil cenné pozice. „Nevím, jak jsem se z čtvrté pozice propadl na osmou, ale opravdu to značně zkomplikovalo můj závod,“ uvedl. Dlouhou dobu se zasekával za soupeři, což mu znemožnilo útočit na lepší umístění. Když zkusil podstoupit risk dřívější zastávky v boxech a sázel na tzv. undercut, vůz mu však ve vlhkých podmínkách nedělal radost. „V zatáčce číslo tři jsem ztratil kontrolu a to mě stálo spoustu času. Udělal jsem i další chyby, prostě to nebyl dobrý den,“ shrnul Hamilton.

Hamilton také zdůraznil, že Ferrari mělo velké potíže s autem na mokré trati. informuje PlanetF1. „Tento vůz nemá rád tyhle podmínky, je to hodně komplikované,“ dodal. Připustil, že řízení vozu v těchto proměnlivých podmínkách bylo pro něj velmi těžké a že některé konstrukční prvky SF-25 by podle něj neměly být přeneseny do nové generace vozů pro sezónu 2026. „Měl bych si sednout s konstruktéry a probrat, co z této konstrukce nesmí přejít do nového vozu,“ dodal s ohledem na plánované změny pravidel.

Po tomto závodě tak Hamilton odjíždí se smíšenými pocity. Na jedné straně je frustrace z nepříznivého průběhu a výsledku, na druhé straně je motivován připravit se na budoucnost. V průběžném pořadí šampionátu je nyní šestý, se ztrátou 16 bodů na vedoucího Charlese Leclerca, což ukazuje, že i přes komplikace je boj o špičku stále otevřený.