Franco Colapinto: Závod v Silverstonu skončil dřív, než vůbec začal

Zpátky k osmiválcům? Ben Sulayem naznačuje velké změny

Prezident FIA Mohammed Ben Sulayem naznačil, že Formule 1 by mohla od roku 2029 přejít na dostupnější motorovou formuli. Zároveň znovu otevřel téma dvanáctého týmu, který by mohl pocházet z Číny, což by mohlo výrazně ovlivnit technický i geopolitický směr šampionátu.