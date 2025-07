Carlos Sainz bez slitování: „Tahle sezona nestojí za nic“

Carlos Sainz po Velké ceně Velké Británie rozhodně neskrýval zklamání – a vlastně ani frustraci. Dvanácté místo, které si připsal po závodě plném zvratů a deště, přirovnal ke klasickému odstoupení. „Pro mě je dvanáctá pozice jako když nedojedu. Z pohledu, kde se aktuálně nacházíme, je to jako závod vzdát,“ posteskl si. A není těžké pochopit proč.

Španělský pilot, který letos hájí barvy Williamsu, měl podle svých slov rozjetý jeden z nejlepších závodů sezony. Stabilní tempo, správná strategie, dobrá pozice – v jednu chvíli se pohyboval na hraně bodů a bojoval s Charlesem Leclercem o sedmé místo. Jenže právě souboj s bývalým týmovým kolegou se mu stal osudným. Leclerc na výjezdu ze zatáčky Stowe nezvládl své Ferrari, dostal smyk a trefil Sainzův vůz.

„Měli jsme to rozjeté dobře. Pak deset kol před cílem Charles vyjel ze stopy, dostal se na slickách do smyku a narazil do mě. A bylo po všem. Poškozené auto, konec bodů, pád na dvanácté místo,“ líčil rozladěně Sainz, který zdůraznil, že šlo o další situaci, kterou nemohl ovlivnit. „Bez urážky pro Charlese – tohle se může stát komukoli. Ale zrovna když se blíží čistý víkend a čistý závod, přijde další smůla.“

Tým Williams zažívá náročnou sérii. Po solidním začátku sezony se na stáj vedenou Jamesem Vowlesem valí jedna komplikace za druhou – od technických poruch po smolné incidenty. V Rakousku Sainz kvůli požáru brzd vůbec neodstartoval, jeho kolega Alex Albon vypadl z jiného důvodu. A Silverstone měl být alespoň malou náplastí – místo toho ale přišlo další rozčarování.

Přesto Sainz ocenil práci týmu během závodu. „Ano, ostatní možná zariskovali trochu víc se strategií. Ale my jsme odjeli velmi solidní závod, tempo i rozhodnutí byly správné. A znovu jsme na to nedostali žádnou odměnu,“ řekl s trpkostí. „Chybělo málo k tomu, abychom si zapsali top sedm nebo osm.“

Na závěr přiznal, že se těší na nadcházející dvoutýdenní přestávku. „Snad se změní aspoň trochu moje štěstí. Protože tahle sezona zatím opravdu nestojí za nic.“ Jeho slova jsou odrazem nejen osobní frustrace, ale i širšího trápení týmu, který se po mnoha letech znovu snaží vrátit mezi konkurenceschopné.