GP Mexika: Lando Norris tvrdě udeřil a bere pole position, Oscar Piastri a Max Verstappen ztrácí

Lando Norris si v Mexiku dojel pro pole position. Na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez zvládl svůj poslední pokus mistrovsky a s časem 1:15.586 nedal soupeřům šanci. Do nedělního závodu tak odstartuje z čela startovního roštu vedle Charlese Leclerca, za nimi skončil Lewis Hamilton.
„Byl to skvělý pocit, všechno do sebe zapadlo přesně, jak mělo,“ usmíval se Norris po kvalifikaci. „Auto bylo celý víkend silné a v závěru jsem věděl, že máme na to být vpředu.“ Britův výkon navíc může sehrát důležitou roli v boji o titul, protože Max Verstappen obsadil až páté místo a do závodu vstoupí s menší jistotou než obvykle.
Norris měl kvalifikaci pod kontrolou téměř od začátku, přesto musel v závěru čelit silnému náporu Charlese Leclerca. Jezdec Ferrari se krátce přiblížil na dosah pole position, ale McLaren dokázal reagovat a Norris mu v poslední chvíli odpověděl fantastickým kolem, ve kterém zajel všechny tři sektory nejrychleji. Verstappen se mezitím trápil s neklidným Red Bullem, několikrát ztratil zadní část vozu a ani při druhém pokusu nedokázal zrychlit. Nakonec ho ještě předstihl George Russell, který se zařadil těsně před úřadujícího mistra světa.
Oscar Piastri měl naopak náročnou kvalifikaci. V úvodu se potýkal s technickými problémy, hlásil potíže s DRS i výkonem pohonné jednotky. Přesto dokázal zajet solidní čas a postoupit do závěrečné fáze, kde skončil osmý. Díky pětimístné penalizaci Carlose Sainze z Austinu se ale v neděli posune na sedmé místo na startu.
Kvalifikace přitom začala dramaticky už od prvních minut. Lance Stroll jako první stanovil čas 1:18.815, který okamžitě překonal Fernando Alonso. Španěl potřeboval silný výkon po problémech ve volném tréninku, kdy musel své Aston Martin odstavit kvůli technickým potížím. Norris pak rozjel show – jeho první měřené kolo bylo o čtyři desetiny rychlejší než kdokoli jiný a s časem 1:17.147 okamžitě převzal vedení.
Trať se postupně zrychlovala a závěr přinesl tradiční chaos. Verstappen zahájil finální část jako první, těžil ze slipstreamu za Russellem, ale drobná chyba ve druhém sektoru ho stála rozhodující desetiny. Norris se v té chvíli dostal do ideálního rytmu a zlepšil svůj čas na 1:16.170, než přidal finální, vítězné kolo. Leclerc se ještě pokusil zaskočit soupeře a dokázal se zlepšit o sedm desetin oproti svému výkonu z Q2, ale ani to nestačilo. „Auto bylo v perfektním okně,“ hodnotil Norris. „Bylo to jedno z těch kol, kdy všechno funguje přesně, jak má.“
Za Norrisem, Leclercem a Hamiltonem se seřadili Russell, Verstappen a mladý Antonelli. Sainz skončil sedmý, Piastri osmý a top desítku doplnili Hadjar s Bearmanem.
Pro Norrise jde o výsledek, který může hrát klíčovou roli ve zbytku sezóny. McLaren potvrzuje, že jeho forma stále roste a dokáže pravidelně bojovat s Red Bullem i Ferrari. „Cítím se sebevědomě, ale víme, že závod bude dlouhý a náročný,“ uzavřel Brit. „Cílem je proměnit tohle pole position ve vítězství – a na to se teď soustředíme.“
1. Lando Norris — McLaren — 1:16.252
2. Charles Leclerc — Ferrari — 1:16.658
3. Lewis Hamilton — Ferrari — 1:16.458
4. George Russell — Mercedes — 1:16.537
5. Max Verstappen — Red Bull — 1:16.605
6. Kimi Antonelli — Mercedes — 1:16.773
7. Carlos Sainz — Williams — 1:16.607
8. Oscar Piastri — McLaren — 1:16.737
9. Isack Hadjar — Racing Bulls — 1:16.804
10. Oliver Bearman — Haas — 1:16.787
11. Yuki Tsunoda — Red Bull — 1:16.816
12. Esteban Ocon — Haas — 1:16.837
13. Nico Hülkenberg — Sauber — 1:17.016
14. Fernando Alonso — Aston Martin — 1:17.103
15. Liam Lawson — Racing Bulls — 1:18.072
16. Gabriel Bortoleto — Sauber — 1:17.412
17. Alex Albon — Williams — 1:17.490
18. Pierre Gasly — Alpine — 1:17.546
19. Lance Stroll — Aston Martin — 1:17.606
20. Franco Colapinto — Alpine — 1:17.670
