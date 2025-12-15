První sezona Lewise Hamiltona ve Ferrari byla poznamenána výzvami a adaptací na nový tým, přičemž výrazné úspěchy se objevily jen zřídka. Insideři odhalili, jaký je skutečný stav vztahů a atmosféra uvnitř týmu.
První sezona Lewise Hamiltona ve Ferrari byla poznamenána rozpaky a nenaplněnými očekáváními. Sedminásobný mistr světa si jen obtížně hledal cestu k monopostu SF-25 a pozitivních momentů bylo minimum, což ostře kontrastovalo s obrovskou pozorností, která jeho příchod do Maranella provázela.
Jediným výraznějším výsledkem zůstalo sprintové vítězství v Číně už při jeho druhém startu za Scuderii. Jinak však Hamilton na pódiu chyběl a Ferrari zakončilo sezonu bez jediného triumfu, což se stalo už popáté v tomto století a jen to podtrhlo rostoucí frustraci na obou stranách.
Výkonnostní rozdíl byl patrný nejen ve srovnání s konkurencí, ale i uvnitř samotného týmu. Charles Leclerc dokázal ze sezony vytěžit výrazně více, nasbíral o 86 bodů navíc a pravidelně se objevoval na čele startovního pole i na stupních vítězů, zatímco Hamilton se často potýkal s limity techniky.
I přes to, že konečné pořadí dělila od týmového kolegy jen jedna pozice, závěr sezony pro britského jezdce působil velmi hořce. Tři po sobě jdoucí vypadnutí v Q1 během závěrečných závodů jasně ukázalo jeho potíže s monopostem a rostoucí frustraci, kterou už nedokázal skrývat ani při vystoupeních před médii.
Napětí navíc umocnila slova předsedy Ferrari Johna Elkanna, jenž vyzval jezdce k menšímu množství veřejných vyjádření a většímu soustředění na výkon. V paddocku byla tato poznámka chápána jako nepřímý vzkaz především Hamiltonovi, který byl v průběhu sezony otevřenější ve svých komentářích než jeho týmový kolega.
Podle šéfa traťového inženýrství Ferrari Mattea Togninalliho však skutečná situace uvnitř týmu neodpovídá obrazu, který se vytváří navenek. Připomíná, že po deseti letech strávených v jednom prostředí je adaptace na nový tým vždy náročná a neuspokojivé výsledky mohou snadno zkreslit celkové vnímání spolupráce.
Togninalli zároveň zdůrazňuje, že vztah mezi Hamiltonem a Ferrari se v průběhu sezony výrazně posunul a základy do budoucna považuje za pevné. Přestože výsledky zatím zaostávají, vzájemná důvěra i pracovní procesy se podle něj zlepšují rychleji, než jak to může působit zvenčí.
Rok 2026 má navíc přinést nový začátek díky změně technických pravidel, což Hamilton otevřeně vítá. Motivaci prý neztrácí, protože ho nadále pohání láska k závodění, silná podpora fanoušků i víra, že jeho ferrariovský sen ještě nemusí zůstat nenaplněný.
