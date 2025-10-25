Red Bull je v Mexiku pod tlakem: Max Verstappen popisuje hlavní slabinu

Max Verstappen předvedl působivý výkon ve druhém tréninku, ovšem dlouhodobé tempo Red Bullu na okruhu v Mexico City zůstávalo znepokojivě slabé.
Max Verstappen po pátečním tréninku v Mexiku vyjádřil obavy, že Red Bull by mohl mít problém s konkurenceschopností proti soupeřům.
Nizozemský pilot vynechal první volný trénink, aby nováček Red Bullu Arvid Lindblad získal povinné zkušenosti na trati podle pravidel FIA. Ve druhém tréninku se ale Verstappen ukázal jako nejrychlejší a porazil Charlese Leclerca o 0,153 sekundy a titulové soupeře Landa Norrise a Oscara Piastriho o 0,251 a 0,840 sekundy.
„U krátkého stintu na měkké směsi se nám povedl dobrý čas,“ komentoval Verstappen. „Ale všechno ostatní bylo docela špatné. Stint na střední směsi nebyl ideální a největší problém jsou dlouhé jízdy, kde se zdá, že máme velké potíže. To je samozřejmě velké znepokojení pro závod.“
Během dlouhého dvanáctikolového stintu na starých středních pneumatikách si Verstappen stěžoval na rádio. „Je to hrozné, nemám žádnou přilnavost, je to jako jezdit po ledě.“
Když se Verstappena později ptali na příčinu problémů, přiznal, že ještě neví přesně, co za nimi stojí. „Rovnováha auta nebyla špatná, problém je nulová přilnavost. Jakmile se pustíte do dlouhého stintu, pneumatiky se přehřívají. Byli jsme úplně mimo,“ vysvětlil.
Nizozemský pilot zdůraznil, že rychlost na jedno kolo mu pro vítězství nestačí. „Nevyhrajete závod jen tak. Můžete být rychlí na jedno kolo, ale pokud nemáte tempo v závodě, bude to velmi těžké. Raději chci být rychlý v závodě než na jedno kolo.“
Red Bullův poradce Helmut Marko Verstappenovu analýzu potvrdil. „Viděli jsme tento nedostatek přilnavosti. Bylo to jako po ledě, a viděli jste, že byl dost bočně. Musíme něco najít, jinak proti Norrisovi a také Ferrari a Mercedesu to bude hodně těžké.“
Marko dodal, že tým byl stále konkurenceschopný při kvalifikačních simulacích. „Na měkkých pneumatikách jsme byli konkurenceschopnější, stále ale ne tak dobří jako Norris. Na dlouhých stintech Norris jen odjížděl. Pokud to tak zůstane, bude pryč.“
Na pozitivní poznámku Marko doplnil: „Dobré je, že Norris se znovu ukázal jako mnohem konkurenceschopnější než Piastri. Závod je dlouhý, uvidíme, co se stane.“
