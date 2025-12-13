Lando Norris převzal v Taškentu trofej za titul mistra Formule 1 v sezóně 2025. Ceremoniál završil jeho úspěšnou sezonu a oslavil triumf McLarenu v Poháru konstruktérů.
Lando Norris oficiálně převzal trofej pro šampiona Formule 1 za sezónu 2025 během galavečera FIA, který se konal v Taškentu v Uzbekistánu. Ceremoniál, jenž tradičně uzavírá každou sezónu, slouží k ocenění všech šampionů i týmů a podtrhuje jejich úspěchy v prestižním světovém šampionátu.
Stříbrná trofej, vyrobená v roce 1995, nese podpisy všech předchozích 34 mistrů světa, přičemž podpis Norrise byl vyryt před samotným předáním, aby jej označil jako 35. šampiona v 76leté historii F1. Trofej tak symbolizuje nejen jeho individuální úspěch, ale i pokračující dědictví legendárních jezdců, kteří psali historii motorsportu.
Lando Norris si trofej ponechá až do příštího roku, kdy bude předána k vyrytí podpisu a jména nového šampiona sezóny 2026, j Tento rituál potvrzuje kontinuitu a tradici, která odlišuje Formuli 1 od ostatních sérií a podtrhuje její historický rozměr.
Součástí slavnosti bylo také oficiální předání Poháru konstruktérů pro McLaren, který se stal mistrem světa v hodnocení týmů již podesáté. Šéfové týmu i jezdci ocenili kolektivní úsilí, jež umožnilo triumf v extrémně vyrovnané sezóně, a zdůraznili roli Norrise a Oscara Piastriho při dosažení týmového úspěchu.
Oscar Piastri si navíc převzal cenu za třetí místo v hodnocení jezdců, čímž zakončil svou vlastní výraznou sezonu. Naopak druhý v pořadí Max Verstappen se kvůli nemoci galavečera nezúčastnil, informoval De Telegraaf, ale zaslal gratulaci prostřednictvím videopozdravu.
Galavečer v Taškentu tak spojil oslavu individuálních i týmových úspěchů, vzpomínku na historii a tradici Formule 1 a poskytl prostor pro setkání všech klíčových postav současného motorsportu. Pro Landa Norrise i McLaren byla událost nejen korunováním sezóny 2025, ale také potvrzením jejich pozice mezi nejvýznamnějšími jmény světového závodění.
