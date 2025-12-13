Galavečer FIA v Taškentu: Lando Norris oficiálně převzal mistrovskou trofej

Lando Norris si na galavečeru FIA převzal vítěznou trofej
Lando Norris si na galavečeru FIA převzal vítěznou trofej, foto: Reprefoto FIA
Josef Mráček DNES 03:40
Lando Norris převzal v Taškentu trofej za titul mistra Formule 1 v sezóně 2025. Ceremoniál završil jeho úspěšnou sezonu a oslavil triumf McLarenu v Poháru konstruktérů.

Lando Norris oficiálně převzal trofej pro šampiona Formule 1 za sezónu 2025 během galavečera FIA, který se konal v Taškentu v Uzbekistánu. Ceremoniál, jenž tradičně uzavírá každou sezónu, slouží k ocenění všech šampionů i týmů a podtrhuje jejich úspěchy v prestižním světovém šampionátu.

Stříbrná trofej, vyrobená v roce 1995, nese podpisy všech předchozích 34 mistrů světa, přičemž podpis Norrise byl vyryt před samotným předáním, aby jej označil jako 35. šampiona v 76leté historii F1. Trofej tak symbolizuje nejen jeho individuální úspěch, ale i pokračující dědictví legendárních jezdců, kteří psali historii motorsportu.

Lando Norris si trofej ponechá až do příštího roku, kdy bude předána k vyrytí podpisu a jména nového šampiona sezóny 2026, j Tento rituál potvrzuje kontinuitu a tradici, která odlišuje Formuli 1 od ostatních sérií a podtrhuje její historický rozměr.

Mohammed Ben Sulayem

Ben Sulayem znovu zvolen prezidentem FIA. Volby provázela kontroverze

Součástí slavnosti bylo také oficiální předání Poháru konstruktérů pro McLaren, který se stal mistrem světa v hodnocení týmů již podesáté. Šéfové týmu i jezdci ocenili kolektivní úsilí, jež umožnilo triumf v extrémně vyrovnané sezóně, a zdůraznili roli Norrise a Oscara Piastriho při dosažení týmového úspěchu.

Oscar Piastri si navíc převzal cenu za třetí místo v hodnocení jezdců, čímž zakončil svou vlastní výraznou sezonu. Naopak druhý v pořadí Max Verstappen se kvůli nemoci galavečera nezúčastnil, informoval De Telegraaf, ale zaslal gratulaci prostřednictvím videopozdravu.

Galavečer v Taškentu tak spojil oslavu individuálních i týmových úspěchů, vzpomínku na historii a tradici Formule 1 a poskytl prostor pro setkání všech klíčových postav současného motorsportu. Pro Landa Norrise i McLaren byla událost nejen korunováním sezóny 2025, ale také potvrzením jejich pozice mezi nejvýznamnějšími jmény světového závodění.

