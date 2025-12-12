Odchod Helmuta Marka znamená pro Red Bull i Maxe Verstappena konec klíčové kapitoly moderní éry týmu. Muž, který stál u zrodu týmu současné dominance, zanechává výraznou stopu.
Odchod Helmuta Marka po více než dvaceti letech představuje pro Red Bull i Maxe Verstappena zásadní zlom a jen umocňuje už tak napjatou atmosféru, která v týmu panovala po závěru sezony 2025. Jeden z architektů dominantní éry stáje potvrdil, že o svém rozhodnutí informoval Verstappena okamžitě poté, co jej oznámil vedení společnosti.
Marko popsal následný rozhovor s úřadujícím čtyřnásobným mistrem světa jako velmi emotivní. „Nebyl to normální rozhovor,“ řekl pro ORF. „Byla v tom určitá melancholie. Řekl, že si nikdy nepředstavoval, že dosáhne takového úspěchu.“ Podle Marka šlo o chvíli, která měla mnohem hlubší rozměr než jen předání zprávy.
K rezignaci dospěl po schůzce s CEO Red Bull GmbH Oliverem Mintzlaffem a zástupcem rodiny Yoovidhya, tedy majoritních vlastníků značky. Verstappen na jednání přítomen nebyl a o Markových úmyslech neměl tušení, což jejich následnému dialogu dodalo ještě silnější emocionální náboj. Marko doplnil: „Všechno jednou končí a popřál jsem mu do budoucna jen to nejlepší. A on mi řekl, že se určitě někde potkáme.“
Odloučení této dvojice je o to výraznější, že jejich vztah patřil k nejsilnějším v novodobé historii formule 1. Verstappen opakovaně naznačoval, že by byl ochoten z Red Bullu odejít, pokud by se vedení rozhodlo Marka odstavit. Jejich vzájemná důvěra a otevřenost byla v paddocku téměř bezprecedentní. Marko to vystihl slovy: „To pouto bylo velmi intenzivní, možná nejbližší, jaké jsem kdy měl s jezdcem.“
Rakouský poradce zároveň připomněl, že Verstappen rok co rok posouval své limity, i když už patřil na absolutní vrchol. „Max byl každým rokem rychlejší, vyspělejší a lepší. Nevidím konec tohoto vývoje, i když je už teď nejlepším jezdcem,“ uvedl.
Z jeho slov jasně vyplývá, že jejich spolupráce byla založena na vzácné harmonii. „Téměř jsme se nikdy nepřeli. Na začátku udělal pár hloupých věcí, ale čím byl úspěšnější, tím jednodušší byl jeho přístup,“ dodal Marko a vyzdvihl i Verstappenův osobnostní růst: „Stal se mnohem klidnější, téměř už nemá ty výkyvy či výbuchy, které měl na začátku. Je neuvěřitelně dokonalou osobností na svůj věk.“
Markův odchod navíc přichází ve chvíli, kdy Red Bull prochází jednou z největších proměn své existence, protože tým předtím opustil i Christian Horner a mistrovský titul získal nový šampion Lando Norris. Stáj tak vstupuje do nejisté etapy, v níž se bude muset obejít bez dvou klíčových postav, které stály u vzestupu a dominance Maxe Verstappena.
