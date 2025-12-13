Ben Sulayem znovu zvolen prezidentem FIA. Volby provázela kontroverze

Dosavadní prezident FIA si zajistil další čtyřleté funkční období v čele federace. Pokračuje tak kontinuita vedení jedné z klíčových institucí světového motorsportu.
Mohammed Ben Sulayem byl znovuzvolen prezidentem Mezinárodní automobilové federace FIA a povede organizaci další čtyři roky. Volby proběhly v Taškentu v Uzbekistánu těsně před slavnostním vyhlášením výsledků sezony 2025. Šedesátiletý Ben Sulayem nakonec kandidoval bez soupeře, což vyvolalo silnou kritiku části veřejnosti motorsportu.
Ben Sulayem byl poprvé zvolen v roce 2021, kdy získal 61,62 % hlasů a porazil tehdejšího zástupce prezidenta pro sport Grahama Stokera. Tentokrát měl mít formálně více vyzyvatelů, mezi nimi bývalého komisaře FIA Tima Mayera, závodnici Lauru Villarsovou a influencerku Virginii Philippotovou. Žádný z nich však nesplnil podmínky kandidatury, které vyžadují sestavení týmu sedmi viceprezidentů zastupujících šest globálních regionů FIA.
Klíčovým bodem se stal post viceprezidenta pro Jižní Ameriku. Jediná způsobilá kandidátka, Fabiana Ecclestoneová, se rozhodla podpořit Ben Sulayema, čímž znemožnila ostatním uchazečům splnit volební podmínky. Tim Mayer celý proces označil za „iluzi demokracie“ a naznačil, že někteří potenciální kandidáti mohli být k neúčasti „přesvědčeni, pod tlakem nebo za určitých slibů“.
Kontroverze kolem voleb posílila také právní cesta Laury Villarsové, která FIA zažalovala kvůli údajně nedemokratickému nastavení volebního procesu. Pařížský soud 3. prosince rozhodl, že případ půjde k plnému projednání, které je naplánováno na 16. února. Teoreticky tak stále existuje možnost zneplatnění letošní prezidentské volby.
Sama FIA však ve svém oficiálním prohlášení zdůraznila, že volby proběhly „v souladu se stanovami FIA prostřednictvím robustního a transparentního hlasovacího procesu“, který má odrážet demokratické principy federace a vůli její globální členské základny.
Ben Sulayem po svém znovuzvolení poděkoval členským klubům za důvěru a slíbil kontinuitu. „Překonali jsme mnoho překážek, ale dnes jsme společně silnější než kdy dřív,“ uvedl. Ve druhém funkčním období se chce nadále zaměřovat nejen na motorsport, ale i na oblast mobility a posilování role FIA napříč jednotlivými regiony světa.
