Lando Norris prozradil, jak stráví zimní přestávku a připravu na novou sezonu

Lando Norris v Kanadě
Lando Norris v Kanadě, foto: McLaren
Josef Mráček DNES 11:11
Lando Norris představil svůj krátký, ale nabitý program zimní přestávky, zahrnující týmové rozbory, odpočinek s rodinou a přáteli a tradiční akce McLarenu.

Lando Norris po náročné sezoně prozradil své plány na zimní přestávku a naznačil, že ho čeká spíše klidnější období, než by se u čerstvého mistra světa očekávalo. Tradičně u McLarenu začne volno důkladnou analýzou uplynulého roku, během níž tým projde každý detail sezony 2025. „Vlastně docela jednoduché následující týdny. Všechno si projdeme. Je spousta věcí, které víme, že bychom udělali raději lépe,“ řekl Norris pro BBC Sport.

Brit přiznal, že sám vidí okamžiky, kdy by udělal jiné rozhodnutí, a chce z nich vyvodit poučení pro příští rok. „Vím, že bych si býval přál udělat trochu jiné rozhodnutí tu nebo tam. A všechny ty věci projdeme, dáme je na jednu hromádku a uděláme z toho rychlé závěry a předpoklady,“ dodal.

Kromě pracovních povinností si však Norris udělá čas i na tradiční týmové akce, například na oblíbený vánoční večírek McLarenu. Těší se také na slavnostní FIA Gala večer, kde si poprvé osobně sáhne na mistrovskou trofej, a zároveň si užije chvíle s rodinou a přáteli mimo svět Formule 1.

Isack Hadjar během testu v Abú Zabí

Test v Abú Zabí skončil. Isack Hadjar debutoval v Red Bullu, Mercedes představil vychytávku na příští rok

Po splnění všech oficiálních povinností přijde na řadu zasloužený odpočinek. „A pak jedu pryč se všemi svými kamarády. Jedeme lyžovat. Vyřídím si všechna zranění hezky dopředu,“ žertoval Norris, připomínající, že i zimní sporty mohou být pro pilota F1 rizikové.

Během dovolené chce být hlavně s rodinou a přáteli, kteří s ním prožili celý uplynulý rok. „Užít si čas s lidmi, které jste v posledních dnech viděli v televizi, s rodiči, bratrem a sestrami, a upřímně se pokusit zapomenout na tuhle sezonu. Zapomenout, že závodím ve Formuli 1,“ vysvětlil.

Přesto si uvědomuje, že část sezony 2025 si nechce vymazat z paměti. „Nechci zapomenout na to, čeho jsme dosáhli, ale chci zkusit žít pár dní normální život,“ dodal Norris a ukázal, že i šampion potřebuje občas odstup.

Ve své bilanci sezony reflektuje, jak těsný byl souboj s Maxem Verstappenem. „Beru si z toho roku strašně moc. Hodně věcí jsem mohl udělat lépe, měl jsem je udělat lépe. Ale nakonec jsem udělal to, co bylo potřeba. Bylo to šíleně těsné a jen dva body proti Maxovi. To je docela šílené,“ přiznal.

Norris také zdůraznil, že zkušenosti z letoška mu dodaly sebedůvěru pro příští roky. „Vím, že na to mám. Měl jsem chyby, měl jsem slabiny, ale teď mám sebevědomí, že je dokážu zanalyzovat, neopakovat je a být příští sezonu ještě lepší,“ prohlásil.

Čas na odpočinek má ale letos omezený, zimní pauza je kratší kvůli připravovaným změnám pravidel pro rok 2026. První soukromé testy se rozběhnou už 26. ledna. Norris si proto musí krátký únik z reality užít naplno, než se znovu ponoří do světa Formule 1.

