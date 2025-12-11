Fred Vasseur vysvětluje přístup Ferrari k otevřené zpětné vazbě jezdců

Lewis Hamilton a Charles Leclerc v Abu Dhabi
Lewis Hamilton a Charles Leclerc v Abu Dhabi, foto: Scuderia Ferrari
Josef Mráček DNES 12:03
Šéf Ferrari Fred Vasseur se nenechává znepokojit veřejnými komentáři svých jezdců a zdůrazňuje, že jeho hlavním zájmem je práce týmu a příprava na další sezonu.

Ferrari zažilo v sezoně 2025 nečekané zklamání. Stáj nedokázala vyhrát žádný závod a v poháru konstruktérů spadla až na čtvrté místo, přičemž v předchozím roce přišla o titul až v posledním závodě proti McLarenu.

Situaci ještě zhoršovala frustrace pilotů Charlese Leclerca a Lewise Hamiltona, kteří často nechávali emoce volně proudit během závodů. Po závodě v Brazílii například Hamilton po dvojitém odstoupení prohlásil: „Je to noční můra,“ a otevřeně tak vyjádřil svou nespokojenost.

Taková veřejná kritika rozlítila předsedu Ferrari Johna Elkanna, který zdůraznil, že piloti by se měli „soudit na řízení a méně mluvit,“ což vyvolalo rozsáhlou diskuzi mezi fanoušky i odborníky.

Ředitel stáje Fred Vasseur se však starostí o veřejné projevy pilotů nezabývá. „Nevěnuji pozornost reakcím v televizním stanu,“ uvedl po závěrečném závodě v Abú Dhabí, kdy Ferrari obsadilo čtvrté a osmé místo, informuje Motorsport.com.

Pro Vasseura je klíčové to, co se děje za zavřenými dveřmi. „Nejdůležitější pro mě je, aby k nám přišel pilot a tlačil tým k lepším výkonům a aby všichni společně pracovali na lepších výsledcích,“ vysvětlil.

Lando Norris v Kanadě

Lando Norris prozradil, jak stráví zimní přestávku a připravu na novou sezonu

Fred Vasseur připomněl, že kritika od Leclerca a Hamiltona má vždy konstruktivní charakter. „Charles je vždy trochu kritický, nejdřív k sobě a pak k týmu a všem ostatním, ale vždy s pozitivní dynamikou,“ vysvětlil a dodal, že jde o přirozenou součást Leclercovy osobnosti, kterou zná více než deset let.

Šéf Ferrari zdůraznil, že taková otevřená zpětná vazba není negativní, ale naopak klíčem k zlepšení. „Nezáleží na tom, jestli jste čtvrtí, třetí nebo první. DNA je dělat lepší práci. Přijímám to naprosto a nejdůležitější je, aby stejný přístup měli i při debriefingu,“ uvedl.

Vasseur dokonce podporuje piloty, aby tým otevřeně kritizovali. „Byl bych zničen, kdyby mi piloti říkali, že odvádíme dobrou práci. Úkolem pilota je hledat, kde se můžeme zlepšit,“ prohlásil.

Podle něj je cílem neustále tlačit tým na hranice jeho možností. „Musí přicházet s návrhy, co zlepšit, a tlačit tým na maximum ve všech oblastech. Loni jsme bojovali až do posledního závodu a reakce byla stejná. Charles řekl: ‚OK kluci, musíme se zlepšit ve všem, simulátoru, nastavení, aerodynamice,‘“ popsal Vasseur.

Ředitel stáje uzavřel, že tento přístup je jádrem Formule 1. „To je DNA jejich práce a DNA našeho sportu. Nejsem vůbec překvapen, když přijdou a řeknou: Fred, musíme zlepšit toto, toto, toto, protože přesně to od nich požadujeme,“ uzavřel.

