Šéf Ferrari Fred Vasseur se nenechává znepokojit veřejnými komentáři svých jezdců a zdůrazňuje, že jeho hlavním zájmem je práce týmu a příprava na další sezonu.
Ferrari zažilo v sezoně 2025 nečekané zklamání. Stáj nedokázala vyhrát žádný závod a v poháru konstruktérů spadla až na čtvrté místo, přičemž v předchozím roce přišla o titul až v posledním závodě proti McLarenu.
Situaci ještě zhoršovala frustrace pilotů Charlese Leclerca a Lewise Hamiltona, kteří často nechávali emoce volně proudit během závodů. Po závodě v Brazílii například Hamilton po dvojitém odstoupení prohlásil: „Je to noční můra,“ a otevřeně tak vyjádřil svou nespokojenost.
Taková veřejná kritika rozlítila předsedu Ferrari Johna Elkanna, který zdůraznil, že piloti by se měli „soudit na řízení a méně mluvit,“ což vyvolalo rozsáhlou diskuzi mezi fanoušky i odborníky.
Ředitel stáje Fred Vasseur se však starostí o veřejné projevy pilotů nezabývá. „Nevěnuji pozornost reakcím v televizním stanu,“ uvedl po závěrečném závodě v Abú Dhabí, kdy Ferrari obsadilo čtvrté a osmé místo, informuje Motorsport.com.
Pro Vasseura je klíčové to, co se děje za zavřenými dveřmi. „Nejdůležitější pro mě je, aby k nám přišel pilot a tlačil tým k lepším výkonům a aby všichni společně pracovali na lepších výsledcích,“ vysvětlil.
Fred Vasseur připomněl, že kritika od Leclerca a Hamiltona má vždy konstruktivní charakter. „Charles je vždy trochu kritický, nejdřív k sobě a pak k týmu a všem ostatním, ale vždy s pozitivní dynamikou,“ vysvětlil a dodal, že jde o přirozenou součást Leclercovy osobnosti, kterou zná více než deset let.
Šéf Ferrari zdůraznil, že taková otevřená zpětná vazba není negativní, ale naopak klíčem k zlepšení. „Nezáleží na tom, jestli jste čtvrtí, třetí nebo první. DNA je dělat lepší práci. Přijímám to naprosto a nejdůležitější je, aby stejný přístup měli i při debriefingu,“ uvedl.
Vasseur dokonce podporuje piloty, aby tým otevřeně kritizovali. „Byl bych zničen, kdyby mi piloti říkali, že odvádíme dobrou práci. Úkolem pilota je hledat, kde se můžeme zlepšit,“ prohlásil.
Podle něj je cílem neustále tlačit tým na hranice jeho možností. „Musí přicházet s návrhy, co zlepšit, a tlačit tým na maximum ve všech oblastech. Loni jsme bojovali až do posledního závodu a reakce byla stejná. Charles řekl: ‚OK kluci, musíme se zlepšit ve všem, simulátoru, nastavení, aerodynamice,‘“ popsal Vasseur.
Ředitel stáje uzavřel, že tento přístup je jádrem Formule 1. „To je DNA jejich práce a DNA našeho sportu. Nejsem vůbec překvapen, když přijdou a řeknou: Fred, musíme zlepšit toto, toto, toto, protože přesně to od nich požadujeme,“ uzavřel.
Šéf Ferrari Fred Vasseur se nenechává znepokojit veřejnými komentáři svých jezdců a zdůrazňuje, že jeho hlavním zájmem je práce týmu a příprava na další sezonu.
Lando Norris představil svůj krátký, ale nabitý program zimní přestávky, zahrnující týmové rozbory, odpočinek s rodinou a přáteli a tradiční akce McLarenu.
Helmut Marko po dvou desetiletích v Red Bullu oznámil, že na konci roku tým opustí, přestože měl smlouvu i pro sezonu 2026. Jeho odchod vyvolává otázky o dopadu na Maxe Verstappena a budoucí strategii týmu.
Post-season testy v Abú Zabí jsou u konce, na trati se objevilo 25 jezdců. Společně absolvovali přes 2 500 kol v rámci příprav na sezonu 2025.
Pneumatiky Pirelli pro Formuli 1 budou příští rok vypadat trochu jinak. Změny se týkají hlavně designu a připravují týmům nové možnosti strategie.
Po sezóně plné kritiky si Sergio Pérez na konci roku 2025 může oddechnout. Statistiky ukázaly, že jeho výkony byly v porovnání s nástupci výrazně lepší, což potvrzuje jeho schopnosti a přínos týmu.
Lando Norris po zisku svého premiérového titulu ve Formuli 1 v Abú Zabí promluvil s nebývalou upřímností a otevřeností o emocích a okolnostech, které jeho cestu na vrchol provázely.
Helmut Marko po dvaceti letech končí ve své poradní roli u týmů Red Bull. Jeho odchod zasahuje i okruh lidí kolem Maxe Verstappena, který ho dříve označil za „druhého otce“.
Carlos Sainz po závodě vyzdvihl úspěch svého bývalého parťáka Landa Norrise a ocenil nejen jeho rychlost, ale i cestu, kterou si k prvnímu titulu mistra světa vyšlapal.
Odcházející jezdec Red Bullu Yuki Tsunoda obdržel jeden trestný bod na svou superlicenci za incident během závodu v Abú Zabí, potvrdila FIA.
Lewis Hamilton plánuje po náročné sezoně F1 2025 během zimní přestávky úplně vypnout a odpočinout si od závodění i mediálních povinností.
Poté, co Lando Norris získal titul mistra světa F1 pro rok 2025, Oscar Piastri uvedl, že nečeká žádnou změnu v jejich vzájemné dynamice. Podle něj zůstane vztah mezi jezdci McLarenu stejný jako dosud.