Yuki Tsunoda pogratuloval Landu Norrisovi k zisku titulu v sezóně 2025. Britský pilot z McLarenu porazil svého týmového kolegu z Red Bullu Maxe Verstappena.
Japonský pilot Yuki Tsunoda označil pětisekundovou penalizaci z Grand Prix Abu Dhabi za „velmi přísnou“ a plánuje si incident podrobně znovu projít. „Musím si to znovu projít, abych zjistil, zda pětisekundová penalizace byla opravdu oprávněná, protože to mi dnes hodně pokazilo závod,“ přiznal Tsunoda.
Během závodu ho Red Bull vyzval, aby zpomalil Landa Norrise po jeho zastávce v boxech a pomohl tak Maxovi Verstappenovi, ale FIA ho penalizovala za vícenásobnou změnu směru při obraně, což ovlivnilo jeho konečnou pozici. „Všichni to dělali, takže nevím, co přesně měli na mysli. Jako obvykle je to hodně tvrdé,“ dodal Tsunoda, který závod dokončil čtrnáctý a získal jeden bod do superlicence.
Navzdory problémům nezapomněl pogratulovat Norrisovi k titulu a Verstappenovi k vítězství. „Je škoda, že jsme nemohli zakončit rok lépe, zejména kvůli frustrující penalizaci. Velká gratulace Landovi k titulu a Maxovi k vítězství,“ napsal na sociálních sítích.
Yuki Tsunoda přiznal, že během závodu v Abú Dhabí cítil napětí ze strany Red Bullu, ale snažil se zůstat soustředěný. „Slyšel jsem jejich rádio, ale věděl jsem, co mám dělat. Snažil jsem se bránit co nejlépe, ale on prostě rychle předjel,“ vysvětloval.
Pokud šlo o taktiku v pomalejší závěrečné části okruhu, McLaren podle něj byl příliš daleko na to, aby blokování mělo smysl. „Myslel jsem na to, ale byl už příliš daleko a každým okruhem se přibližoval,“ dodal.
Tsunodovy problémy nezačaly až závodem, ale už během volného tréninku FP2, kdy se ocitl před Norrisem na rychlém úseku Yas Marina a musel ukázat omluvné gesto, které však neodvrátilo pokutu pro Red Bull a formální varování pro něj.
Navíc Tsunoda přišel o startovní místo v příští sezóně F1, protože Red Bull oznámil jeho přesun do role testovacího a rezervního jezdce, přičemž jeho místo vedle Verstappena obsadí Isack Hadjar.
Incident v Abú Dhabí tak pro Tsunodu znamenal nejen penalizaci a ztrátu bodů, ale i změnu role pro rok 2026. Přesto pilot zdůraznil, že situaci hodlá důkladně analyzovat a poučit se do budoucna.
„Musím zhodnotit všechny okolnosti, abych pochopil, co bylo správné a co ne,“ uzavřel Tsunoda a ukázal, že i přes komplikace si zachovává profesionální přístup.
Jack Doohan měl náročný start v Super Formuli a během testů v Suzuce havaroval dva dny po sobě v zatáčce Degner 2. Debut tedy rozhodně neprobíhal podle jeho očekávání.
Lewis Hamilton má za sebou první rok u Ferrari, který se od předsezónních očekávání výrazně lišil. Pro slavného jezdce to byla náročná sezóna, jež ostře kontrastovala s jeho ambiciózním příchodem do Maranella.
Bývalý pilot Formule 1 Ralf Schumacher se vyjádřil k budoucnosti jednoho z jezdců Aston Martinu a otevřeně komentoval jeho postavení v šampionátu.
Šéf Ferrari Fred Vasseur se nenechává znepokojit veřejnými komentáři svých jezdců a zdůrazňuje, že jeho hlavním zájmem je práce týmu a příprava na další sezonu.
Lando Norris představil svůj krátký, ale nabitý program zimní přestávky, zahrnující týmové rozbory, odpočinek s rodinou a přáteli a tradiční akce McLarenu.
Helmut Marko po dvou desetiletích v Red Bullu oznámil, že na konci roku tým opustí, přestože měl smlouvu i pro sezonu 2026. Jeho odchod vyvolává otázky o dopadu na Maxe Verstappena a budoucí strategii týmu.
Post-season testy v Abú Zabí jsou u konce, na trati se objevilo 25 jezdců. Společně absolvovali přes 2 500 kol v rámci příprav na sezonu 2025.
Pneumatiky Pirelli pro Formuli 1 budou příští rok vypadat trochu jinak. Změny se týkají hlavně designu a připravují týmům nové možnosti strategie.
Po sezóně plné kritiky si Sergio Pérez na konci roku 2025 může oddechnout. Statistiky ukázaly, že jeho výkony byly v porovnání s nástupci výrazně lepší, což potvrzuje jeho schopnosti a přínos týmu.
Lando Norris po zisku svého premiérového titulu ve Formuli 1 v Abú Zabí promluvil s nebývalou upřímností a otevřeností o emocích a okolnostech, které jeho cestu na vrchol provázely.
Helmut Marko po dvaceti letech končí ve své poradní roli u týmů Red Bull. Jeho odchod zasahuje i okruh lidí kolem Maxe Verstappena, který ho dříve označil za „druhého otce“.