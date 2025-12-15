Třídenní akce McLaren F1 Teamu a společnosti Allwyn proměnila pražské Holešovice v interaktivní centrum Formule 1. Fanouškům nabídla bezplatný a otevřený pohled do světa F1.
Pražské Holešovice se v polovině prosince proměnily v místo, kde se svět Formule 1 přiblížil fanouškům na dosah ruky. Třídenní akce, která probíhala od 12. do 14. prosince, nabídla jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí týmu McLaren a zároveň představila rozsah partnerství mezi stájí z Wokingu a skupinou Allwyn. Událost byla koncipována jako otevřená a bezplatná, což výrazně přispělo k vysokému zájmu veřejnosti.
Středobodem celé prezentace byl showcar McLarenu MCL39, který patřil k nejvyhledávanějším exponátům. Návštěvníci si u něj pořizovali fotografie a detailně si prohlíželi design závodního vozu, jenž symbolizoval úspěšnou sezonu týmu. Silnou pozornost přitáhlo také komentátorské studio Nova Sport, kde si fanoušci mohli vyzkoušet roli televizních hlasů Formule 1 a odnést si vlastní videozáznam jako suvenýr.
Důraz byl kladen na interaktivní zážitky. Zóna se simulátory a reakční hry testovaly rychlost a postřeh návštěvníků, zatímco takzvaný „Tunel vítězství“ připomínal klíčové momenty sezony McLarenu. Samostatná výstava bezpečnostních prvků přiblížila technickou stránku současné F1 – od helem a kombinéz až po systém Halo, který je dnes neodmyslitelnou součástí monopostů.
Součástí programu byly také soutěže o oficiální merchandising McLaren F1 Teamu, fotokoutek s vítězným pódiem a Automobilist zóna zaměřená na grafické umění inspirované motorsportem. Podle zástupců pořadatelů byla akce postavena především na emocích a autentickém prožitku, který měl fanouškům připomenout, proč je Formule 1 globálním fenoménem.
Spolupráce Allwynu s Formulí 1 otevřela společnosti přímý kontakt s globálním publikem a umožnila jí být vidět na všech 24 závodech sezony. Partnerství s McLaren F1 Teamem navíc ukázalo značku v kontextu špičkového motorsportu, kde se setkávají technologie, precizní výkon a vzrušení z vítězství. Logo Allwynu se objevovalo na monopostech i závodních kombinézách jezdců, včetně Landa Norrise a Oscara Piastriho, a značka se tak stala součástí samotného dění v paddocku. Cílem tohoto spojení bylo nejen zviditelnění značky, ale také nabídnout fanouškům opravdový zážitek z F1, podporovat inovace a zároveň klást důraz na zodpovědnou zábavu a aktivní podporu komunit.
Třídenní akce McLaren F1 Teamu a společnosti Allwyn proměnila pražské Holešovice v interaktivní centrum Formule 1. Fanouškům nabídla bezplatný a otevřený pohled do světa F1.
Honda Racing poprvé poodhalila zvukovou identitu své pohonné jednotky pro Formuli 1 od roku 2026. Krátká zvuková ukázka nabízí autentický náhled na to, jaký projev budou mít monoposty nové generace
Lando Norris převzal v Taškentu trofej za titul mistra Formule 1 v sezóně 2025. Ceremoniál završil jeho úspěšnou sezonu a oslavil triumf McLarenu v Poháru konstruktérů.
Dosavadní prezident FIA si zajistil další čtyřleté funkční období v čele federace. Pokračuje tak kontinuita vedení jedné z klíčových institucí světového motorsportu.
Odchod Helmuta Marka znamená pro Red Bull i Maxe Verstappena konec klíčové kapitoly moderní éry týmu. Muž, který stál u zrodu týmu současné dominance, zanechává výraznou stopu.
Jack Doohan měl náročný start v Super Formuli a během testů v Suzuce havaroval dva dny po sobě v zatáčce Degner 2. Debut tedy rozhodně neprobíhal podle jeho očekávání.
Lewis Hamilton má za sebou první rok u Ferrari, který se od předsezónních očekávání výrazně lišil. Pro slavného jezdce to byla náročná sezóna, jež ostře kontrastovala s jeho ambiciózním příchodem do Maranella.
Bývalý pilot Formule 1 Ralf Schumacher se vyjádřil k budoucnosti jednoho z jezdců Aston Martinu a otevřeně komentoval jeho postavení v šampionátu.
Yuki Tsunoda pogratuloval Landu Norrisovi k zisku titulu v sezóně 2025. Britský pilot z McLarenu porazil svého týmového kolegu z Red Bullu Maxe Verstappena.
Šéf Ferrari Fred Vasseur se nenechává znepokojit veřejnými komentáři svých jezdců a zdůrazňuje, že jeho hlavním zájmem je práce týmu a příprava na další sezonu.
Lando Norris představil svůj krátký, ale nabitý program zimní přestávky, zahrnující týmové rozbory, odpočinek s rodinou a přáteli a tradiční akce McLarenu.
Helmut Marko po dvou desetiletích v Red Bullu oznámil, že na konci roku tým opustí, přestože měl smlouvu i pro sezonu 2026. Jeho odchod vyvolává otázky o dopadu na Maxe Verstappena a budoucí strategii týmu.