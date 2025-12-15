OBRAZEM: Holešovice se staly centrem Formule 1. Fanoušci mohli nahlédnout do zákulisí McLarenu

Česká loterijní společnost Allwyn a tým McLaren v pražských Holešovicích oslavily úspěšný rok
Česká loterijní společnost Allwyn a tým McLaren v pražských Holešovicích oslavily úspěšný rok, foto: Michael Zelinka / INCORP images
Josef Mráček DNES 00:05
Třídenní akce McLaren F1 Teamu a společnosti Allwyn proměnila pražské Holešovice v interaktivní centrum Formule 1. Fanouškům nabídla bezplatný a otevřený pohled do světa F1.

Pražské Holešovice se v polovině prosince proměnily v místo, kde se svět Formule 1 přiblížil fanouškům na dosah ruky. Třídenní akce, která probíhala od 12. do 14. prosince, nabídla jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí týmu McLaren a zároveň představila rozsah partnerství mezi stájí z Wokingu a skupinou Allwyn. Událost byla koncipována jako otevřená a bezplatná, což výrazně přispělo k vysokému zájmu veřejnosti.

Středobodem celé prezentace byl showcar McLarenu MCL39, který patřil k nejvyhledávanějším exponátům. Návštěvníci si u něj pořizovali fotografie a detailně si prohlíželi design závodního vozu, jenž symbolizoval úspěšnou sezonu týmu. Silnou pozornost přitáhlo také komentátorské studio Nova Sport, kde si fanoušci mohli vyzkoušet roli televizních hlasů Formule 1 a odnést si vlastní videozáznam jako suvenýr.

Důraz byl kladen na interaktivní zážitky. Zóna se simulátory a reakční hry testovaly rychlost a postřeh návštěvníků, zatímco takzvaný „Tunel vítězství“ připomínal klíčové momenty sezony McLarenu. Samostatná výstava bezpečnostních prvků přiblížila technickou stránku současné F1 – od helem a kombinéz až po systém Halo, který je dnes neodmyslitelnou součástí monopostů.

Oliver Turvey při testech s McLarenem v Bahrajnu

Honda zveřejnila zvuk pohonné jednotky pro sezonu 2026

Součástí programu byly také soutěže o oficiální merchandising McLaren F1 Teamu, fotokoutek s vítězným pódiem a Automobilist zóna zaměřená na grafické umění inspirované motorsportem. Podle zástupců pořadatelů byla akce postavena především na emocích a autentickém prožitku, který měl fanouškům připomenout, proč je Formule 1 globálním fenoménem.

Spolupráce Allwynu s Formulí 1 otevřela společnosti přímý kontakt s globálním publikem a umožnila jí být vidět na všech 24 závodech sezony. Partnerství s McLaren F1 Teamem navíc ukázalo značku v kontextu špičkového motorsportu, kde se setkávají technologie, precizní výkon a vzrušení z vítězství. Logo Allwynu se objevovalo na monopostech i závodních kombinézách jezdců, včetně Landa Norrise a Oscara Piastriho, a značka se tak stala součástí samotného dění v paddocku. Cílem tohoto spojení bylo nejen zviditelnění značky, ale také nabídnout fanouškům opravdový zážitek z F1, podporovat inovace a zároveň klást důraz na zodpovědnou zábavu a aktivní podporu komunit.

