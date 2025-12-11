Lewis Hamilton má za sebou první rok u Ferrari, který se od předsezónních očekávání výrazně lišil. Pro slavného jezdce to byla náročná sezóna, jež ostře kontrastovala s jeho ambiciózním příchodem do Maranella.
Lewis Hamilton má za sebou první sezónu u Ferrari, která dopadla úplně jinak, než mnozí očekávali. Po úspěšných letech v Mercedesu, kde získal šest ze svých sedmi titulů, měl společně s Ferrari v roce 2025 bojovat o špičku. Nakonec ale tým z Maranella výsledkově propadl a Hamilton ani Charles Leclerc nezískali v hlavních závodech jediné vítězství.
Zatímco v roce 2024 obsadilo Ferrari druhé místo v Poháru konstruktérů, letos kleslo na čtvrté. Hamilton vyhrál pouze sprint v Číně a jeho sezónu poznamenala série tří kvalifikací, ve kterých nepostoupil z Q1. To se v historii Ferrari ještě nikdy nestalo a rozpoutalo to debatu o tom, zda má čtyřicetiletý jezdec stále dost motivace pokračovat.
Hamilton však všechny spekulace o konci kariéry odmítá. Po závodě v Abú Zabí prohlásil, že jeho odhodlání je stále pevné a že nikdo z kritiků nedokázal to, co on. Podle svých slov se stále cítí silný a má chuť bojovat o další úspěchy, informuje Motorsport.com.
Zároveň prozradil, co ho během náročné sezóny udrželo v psychické pohodě. Je to láska k tomu, co dělá, podpora blízkých i fanoušků a také sen, který má v srdci. Tím snem je vítězit s Ferrari a získat mistrovský titul v červené kombinéze. Nová technická pravidla, která vstoupí v platnost v roce 2026, mohou být podle Hamiltona i Ferrari ideální příležitostí k restartu, protože se na ně tým intenzivně připravuje už od jara 2025.
Hamilton přiznal, že některé povinnosti spojené s F1 mu jednou chybět rozhodně nebudou. Uvedl, že se těší na období, kdy bude moci utéct od neustálého focení a dalších mediálních aktivit. Závodění však pro něj stále zůstává hlavní prioritou.
Jak bude Hamiltonova cesta u Ferrari pokračovat, ukážou až nové předpisy a to, zda dokáže tým využít šanci, která před ním stojí.
