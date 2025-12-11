Jack Doohan měl náročný start v Super Formuli a během testů v Suzuce havaroval dva dny po sobě v zatáčce Degner 2. Debut tedy rozhodně neprobíhal podle jeho očekávání.
Jack Doohan, australský závodník a syn legendárního motocyklového jezdce Micka Doohana, zažil v roce 2025 turbulentní vstup do světa Formule 1. Doohan naskočil do sedačky Alpine po boku Pierra Gaslyho poté, co tým v zimě 2024 potvrdil jeho postup z role rezervního jezdce do hlavní sestavy pro sezonu 2025.
Jeho premiérové kilometry v šampionátu však postrádaly výraznější výsledky a navíc byly provázeny několika výraznými nehodami. Během volného tréninku na Velkou cenu Japonska v Suzuce Doohan havaroval poté, co nezavřel systém DRS při vysoké rychlosti do první zatáčky, což mělo za následek smyk a tvrdý náraz do bariér. Po incidentu byl sice zdravotně v pořádku, ale to jen podtrhlo náročnost jeho debutové sezony.
Po šesti závodech 2025 sezony Alpine oznámilo, že jeho místo na pět závodů převezme argentinský jezdec Franco Colapinto, ačkoliv původně mělo jít o dočasný „rotující“ systém sedadel. Colapinto nakonec setrval do konce sezony a do budoucna získal také smlouvu na sezonu 2026, což pro Doohana znamená, že jeho šance se do kokpitu Alpine vrátit jsou nyní výrazně menší.
V důsledku toho se Doohan začal poohlížet po jiných závodních možnostech a jeho jméno bylo spojeno s účastí v japonské Super Formule u týmu Kondo Racing poháněném Toyotou. Během třídenního testu na okruhu v Suzuce se ale opět setkal s technickými a jezdeckými problémy, když havaroval ve dvou dnech testování ve stejné zatáčce, což situaci jen zkomplikovalo.
Zatím neexistuje žádná oficiální dohoda ohledně Doohanova působení v Super Formule ani o jeho případné roli rezervního jezdce u Haasu, přičemž stále zůstává pod smlouvou s Alpine až do konce roku 2026. V zákulisí se však spekuluje, že angažmá u Haasu by mu mohlo umožnit zůstat v kontaktu s F1 a připravit cestu k návratu na startovní rošt v sezóně 2027, informuje PlanetF1.
Lewis Hamilton má za sebou první rok u Ferrari, který se od předsezónních očekávání výrazně lišil. Pro slavného jezdce to byla náročná sezóna, jež ostře kontrastovala s jeho ambiciózním příchodem do Maranella.
Bývalý pilot Formule 1 Ralf Schumacher se vyjádřil k budoucnosti jednoho z jezdců Aston Martinu a otevřeně komentoval jeho postavení v šampionátu.
Yuki Tsunoda pogratuloval Landu Norrisovi k zisku titulu v sezóně 2025. Britský pilot z McLarenu porazil svého týmového kolegu z Red Bullu Maxe Verstappena.
Šéf Ferrari Fred Vasseur se nenechává znepokojit veřejnými komentáři svých jezdců a zdůrazňuje, že jeho hlavním zájmem je práce týmu a příprava na další sezonu.
Lando Norris představil svůj krátký, ale nabitý program zimní přestávky, zahrnující týmové rozbory, odpočinek s rodinou a přáteli a tradiční akce McLarenu.
Helmut Marko po dvou desetiletích v Red Bullu oznámil, že na konci roku tým opustí, přestože měl smlouvu i pro sezonu 2026. Jeho odchod vyvolává otázky o dopadu na Maxe Verstappena a budoucí strategii týmu.
Post-season testy v Abú Zabí jsou u konce, na trati se objevilo 25 jezdců. Společně absolvovali přes 2 500 kol v rámci příprav na sezonu 2025.
Pneumatiky Pirelli pro Formuli 1 budou příští rok vypadat trochu jinak. Změny se týkají hlavně designu a připravují týmům nové možnosti strategie.
Po sezóně plné kritiky si Sergio Pérez na konci roku 2025 může oddechnout. Statistiky ukázaly, že jeho výkony byly v porovnání s nástupci výrazně lepší, což potvrzuje jeho schopnosti a přínos týmu.
Lando Norris po zisku svého premiérového titulu ve Formuli 1 v Abú Zabí promluvil s nebývalou upřímností a otevřeností o emocích a okolnostech, které jeho cestu na vrchol provázely.
Helmut Marko po dvaceti letech končí ve své poradní roli u týmů Red Bull. Jeho odchod zasahuje i okruh lidí kolem Maxe Verstappena, který ho dříve označil za „druhého otce“.