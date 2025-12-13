Honda Racing poprvé poodhalila zvukovou identitu své pohonné jednotky pro Formuli 1 od roku 2026. Krátká zvuková ukázka nabízí autentický náhled na to, jaký projev budou mít monoposty nové generace
Honda dala fanouškům Formule 1 první jasný signál, jakým směrem se bude ubírat zvuková podoba šampionátu po zásadní technické změně v roce 2026. Prostřednictvím krátké audio ukázky zveřejněné na oficiálních kanálech Honda Racing představila zvuk pohonné jednotky, kterou bude v nové éře využívat tovární tým Aston Martin.
Zvuková ukázka nabízí plný projev 1,6litrového turbo V6 motoru, zachyceného na dynamometru, s výraznými nástupy do otáček, rychlými podřazováními a typickými „barky“, které jsou pro tuto jednotku charakteristické. I když klip neobsahuje hybridní složku, poskytuje první autentickou představu o akustické identitě nové éry F1, která zajímá nejen fanoušky, ale i odborníky sledující dopad technických změn na zvuk monopostů.
Honda se oficiálně loučí se svou dlouholetou spoluprací s Red Bullem a otevírá novou kapitolu s Aston Martinem. Toto tovární partnerství začne platit od sezony 2026, kdy Red Bull přejde na vlastní pohonné jednotky ve spolupráci s Fordem.
Nová generace motorů zachovává 1,6litrový spalovací agregát, ale zásadní změnou je trojnásobné zvýšení elektrického výkonu, přičemž poměr elektrické a spalovací energie bude vyrovnaný 50:50. Tento krok odráží snahu Formule 1 o udržitelnost a vyšší efektivitu, aniž by sport ztratil typický zvuk závodních vozů.
Projekt je postaven na intenzivní mezinárodní spolupráci. Inženýři Aston Martin pracují přímo v japonském sídle Honda Racing v Sakurě, zatímco specialisté Hondy působí v britském AMR Technology Campusu ve Silverstonu. Podle prezidenta HRC Koji Watanabe je časový posun mezi Japonskem a Velkou Británií paradoxně výhodou, vývoj probíhá prakticky 24 hodin denně, informuje Crash.net.
Fanoušci reagovali na zveřejněný zvuk motoru velmi pozitivně. Ukázka získala tisíce komentářů a stovky tisíc zhlédnutí na sociálních sítích Aston Martin. Mnozí ji vnímají jako nadějný začátek nové kapitoly F1, která i přes technické změny zachovává dramatický výkon a výraznou akustickou identitu.
Aston Martin a Honda se tak ocitají na prahu významné změny. Honda se vrací do role plnohodnotného továrního partnera a upevňuje svou pozici mezi klíčovými dodavateli pohonných jednotek, zatímco Red Bull Powertrains společně s Fordem otevírá vlastní novou éru ve Formuli 1.
