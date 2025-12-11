Bývalý pilot Formule 1 Ralf Schumacher se vyjádřil k budoucnosti jednoho z jezdců Aston Martinu a otevřeně komentoval jeho postavení v šampionátu.
Aston Martin stojí před zásadními změnami, které mohou ovlivnit i složení jeho jezdecké dvojice. Kanadský jezdec Lance Stroll navázal na rodinnou tradici v týmu a podepsal prodloužení smlouvy, které ho drží u stáje ze Silverstone minimálně do sezony 2026, přičemž tým počítá s přechodem na nové motory a pravidla pro rok 2026, informuje Sky Sports.
Nicméně v paddocku se stále hlasitěji objevují spekulace o tom, zda je jeho přítomnost za volantem stále opodstatněná. Ralf Schumacher, bývalý jezdec a analytik Sky Germany, nedávno řekl, že Strollův čas ve Formuli 1 možná vypršel, protože v posledních sezónách výrazně zaostává za svým týmovým kolegou Fernandem Alonsem, a mladší jezdci by mohli lépe reprezentovat ambice týmu, informuje Sport.de.
Stollova pozice je přitom komplikovaná. Jezdí pro tým, který vlastní jeho otec, a zatím co někteří kritici poukazují na jeho výsledky a relativní nedostatek úspěchů, Aston Martin svůj závazek vůči němu potvrdil ještě před příchodem nových technických pravidel. Stroll sám v minulosti mluvil o tom, že si toto angažmá užívá a věří v pokračující růst týmu.
Svou roli v celé debatě sehrávají i technické změny v týmu. Aston Martin se připravuje na novou éru a s ní spojený příchod Hondy jako továrního dodavatele motorů od roku 2026 a nedávno také potvrdil kroky k rozsáhlému přeorganizování vedení, kdy legendární Adrian Newey převezme pozici šéfa týmu. To vytváří tlak na maximální výkon všech členů týmu, včetně jezdecké sestavy.
Debata kolem Strolla tak zapadá do širšího kontextu: vedle spekulací o jeho výkonnosti a budoucnosti ve F1 se objevují i názory, že Aston Martin bude muset při budování silné pozice v nové éře sázet i na čerstvé mladé talenty, schopné táhnout tým výš ve výsledcích.
