GP Maďarska: Charles Leclerc všechny překvapil: McLaren zaskočen, Ferrari slaví pole

McLaren měl našlápnuto k pole position, ale Charles Leclerc překvapil a uzmul první místo pro Ferrari. Předvedl skvělé kolo právě ve chvíli, kdy to bylo nejvíce potřeba.

Charles Leclerc si v sobotní kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska připsal jedno z nejcennějších pole position své kariéry. V závěrečném pokusu na vysychající trati překonal favorizované McLareny a překvapivě ovládl kvalifikaci – na okruhu, který sám v minulosti označil za své „prokleté místo“. Ferrari tak dostalo nečekanou vzpruhu, zatímco McLaren musel skousnout těsné druhé místo.

Zatímco po celý víkend dominovali právě jezdci McLarenu, zejména Oscar Piastri, závěrečné minuty třetí části kvalifikace nabídly dramatický zvrat. Leclerc využil nejlepšího momentu na trati a jako jediný zajel čas pod hranici 1:15.400. Těsně za ním skončil Piastri, zatímco Norris se musel spokojit se třetím místem.

„Dnes to nebylo jednoduché. Auto se chovalo jinak každé kolo a s podmínkami to bylo jako na houpačce,“ přiznal Leclerc po kvalifikaci. „Ale věřil jsem si, že pokud se mi podaří dát všechno dohromady, bude to stačit. A povedlo se.“

Kvalifikace začala na suchu, ale hrozba deště visela nad Hungaroringem od samého počátku. Týmy tak taktizovaly s výjezdy na trať, což přineslo chaos i těsné rozestupy. V prvním segmentu dominoval McLaren, ve druhém se blýskl Alonso a do třetí části nepostoupili mimo jiné Hamilton a Sainz.

Ve finále kvalifikace to vypadalo, že si McLaren připíše další pole position. Piastri držel první místo, ale v posledních minutách zaútočil Leclerc s nečekanou silou. Jeho jízda byla precizní a bezchybná, přičemž porazil konkurenty o desetiny sekundy.

Zatímco Leclerc slavil, Max Verstappen skončil až osmý. Red Bull se celý víkend trápí s nastavením vozu a ani kvalifikace jejich trápení nezlomila. Pro Ferrari je však pole position na technické trati jako Hungaroring ideální příležitostí, jak bojovat o vítězství, zejména pokud Leclerc dokáže přenést sobotní formu i do závodu.

Výsledky kvalifikace na GP Maďarska:

Q3 – Finále kvalifikace

1. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:15.372

2. Oscar Piastri (McLaren) – +0.026

3. Lando Norris (McLaren) – +0.041

4. George Russell (Mercedes) – +0.053

5. Fernando Alonso (Aston Martin) – +0.109

6. Lance Stroll (Aston Martin) – +0.126

7. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – +0.353

8. Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0.356

9. Liam Lawson (Racing Bulls) – +0.449

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – +0.543



Q2 – Prostřední část

1. Lando Norris (McLaren) – 1:14.890

2. Oscar Piastri (McLaren) – +0.051

3. Lance Stroll (Aston Martin) – +0.239

4. George Russell (Mercedes) – +0.311

5. Fernando Alonso (Aston Martin) – +0.505

6. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.565

7. Isack Hadjar (Racing Bulls) – +0.579

8. Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0.657

9. Liam Lawson (Racing Bulls) – +0.740

10. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – +0.797

—

11. Oliver Bearman (Haas) – +0.804

12. Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.812

13. Carlos Sainz (Williams) – +0.891

14. Franco Colapinto (Alpine) – +1.269

15. Kimi Antonelli (Mercedes) – +1.496



Q1 – Úvodní část

1. Oscar Piastri (McLaren) – 1:15.211

2. Fernando Alonso (Aston Martin) – +0.070

3. Isack Hadjar (Racing Bulls) – +0.305

4. Lando Norris (McLaren) – +0.312

5. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.371

6. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – +0.375

7. George Russell (Mercedes) – +0.416

8. Carlos Sainz (Williams) – +0.441

9. Lance Stroll (Aston Martin) – +0.462

10. Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.522

11. Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0.525

12. Oliver Bearman (Haas) – +0.539

13. Kimi Antonelli (Mercedes) – +0.571

14.Liam Lawson (Racing Bulls) – +0.638

15. Franco Colapinto (Alpine) – +0.664

—

16. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – +0.688

17. Pierre Gasly (Alpine) – +0.755

18. Esteban Ocon (Haas) – +0.812

19. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – +0.870

20. Alexander Albon (Williams) – +1.012