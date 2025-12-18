Sergio Pérez vyjadřuje optimismus ohledně nadcházejícího debutu Cadillacu ve Formuli 1 a věří, že tým dokáže „překvapit“ ostatní soupeře na startovním roštu, přičemž si klade ambiciózní cíle pro svou první sezonu.
Sergio Pérez se po odchodu z Red Bullu na konci sezony 2024 vrací na vrchol motorsportu, aby se stal součástí amerického týmu Cadillac, který se chystá vstoupit do Formule 1 jako 11. tým pro sezónu 2026. Mexický závodník se představí po boku Valtteriho Bottase, zatímco General Motors plánuje od roku 2029 vyvíjet vlastní pohonné jednotky.
„Jsem opravdu šťastný, protože mám skvělou referenci v osobě Valtteriho. Ve Formuli 1 je váš týmový kolega skvělým ukazatelem toho, jak se vám daří,“ uvedl Pérez během události EXMA 2025 Xtraordinary Humans v Mexiku. Zkušenosti Bottase podle něj pomohou týmu v budování silné základny.
Pérez přiznává, že cesta k plnému potenciálu týmu bude postupná. „Jako tým samozřejmě vše nějakou dobu potrvá, ale přináší to lidi s obrovskými zkušenostmi. Bude to chvíli trvat, než všechno vyroste, ale mám důvěru, že Cadillac překvapí a brzy budeme bojovat o velmi dobré pozice. To je cíl týmu,“ dodal.
Sezóna 2026 začne v březnu v Austrálii a tým se intenzivně připravuje na svůj debut. Pérez mezitím již v listopadu usedl do monopostu Ferrari SF-23 během soukromého testu v Imole, aby načerpal závodní rytmus a připravil se na nadcházející sezónu.
Mexický jezdec odjel během dvoudenního testu celkem 184 kol a sám byl překvapen svým výkonem. „Upřímně mě to překvapilo. Hodně jsem pracoval na fyzické kondici, abych byl na sto procent. Měl jsem dva dny testů a byl jsem velmi konkurenceschopný. Fyzicky jsem se cítil skvěle,“ prohlásil Pérez.
Testy podle něj významně posílily jeho sebedůvěru. „Pomohlo mi to hodně s důvěrou, protože jsem jel mnohem normálnější auto než to, na kterém jsem pracoval poslední měsíce s Red Bullem. Byl jsem velmi konkurenceschopný, fyzicky v pohodě, takže mi to dodalo spoustu sebevědomí pro začátek sezony.“
