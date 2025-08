John Elkann odhalil, proč Ferrari dál věří Fredovi Vasseurovi

Ferrari v posledních dnech oficiálně potvrdilo prodloužení smlouvy šéfa týmu Freda Vasseura, který tak zůstane v Maranellu na další roky. Toto rozhodnutí přišlo poté, co v předchozích týdnech kolovaly spekulace o možném odchodu Francouze z pozice týmového principála, což Vasseur i jezdci Lewis Hamilton a Charles Leclerc důrazně odmítli během víkendu v Kanadě.

Vasseur převzal vedení Ferrari v roce 2023 po zkušenostech ze Sauberu a ihned se stal klíčovou postavou týmu. Loni Ferrari bojovalo o titul konstruktérů s McLarenem a nakonec mu podlehlo jen o 14 bodů. Vasseur také sehrál významnou roli při angažování sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona pro sezonu 2025, což vzbudilo vysoká očekávání. Přestože Ferrari stále drží druhé místo v šampionátu, na McLaren zaostává o 268 bodů a zatím se mu nedaří dosáhnout na dominanci soupeře.

John Elkann, předseda představenstva Ferrari, v rozhovoru pro F1.com zdůraznil, jak důležitá je pro tým stabilita. „S Fredem jsme opravdu dobře spolupracovali, a když to funguje, je důležité v tom pokračovat,“ uvedl Elkann. „Ve Formuli 1 je klíčové mít zapojení, důvěru a vědět, že čas je na vaší straně.“

Elkann dále vysvětloval: „Naše vztahy s Fredem jsou velmi silné a stabilita v týmu má obrovský vliv na výsledky. To je to, co všichni chceme.“ Přiznal také, že letošní sezona byla náročná: „Měli jsme těžký začátek, a proto je důležité skončit silně a do druhé poloviny sezóny vstoupit plni energie. Ferrari chce vyhrávat, vyhrálo a bude vyhrávat, když dokáže všechny poskládat dohromady.“

Zdůraznil také týmového ducha: „Ve Ferrari nejde o jednotlivce, ale o jednotlivce, kteří společně pracují. Když všichni táhnou za jeden provaz, dokáží neuvěřitelné věci – to bylo vždy v našich vítězstvích.“

Sám Vasseur o prodloužení smlouvy řekl, že jde o „výzvu pokračovat v pokroku“. „Jsem vděčný za důvěru, kterou mi Ferrari nadále projevuje,“ uvedl při oznámení smlouvy. „Toto prodloužení není jen potvrzením, ale výzvou zůstat soustředěný, pracovat s odhodláním a dodávat výsledky. Za posledních třicet měsíců jsme položili pevné základy a nyní musíme na nich stavět s důsledností a odhodláním. Víme, co se od nás očekává, a jsme plně odhodláni společně udělat další krok vpřed.“