Jacques Villeneuve komentuje, jak by mohl Oscar Piastri prožívat náročné okamžiky po průběhu letošní sezony. Podle něj určitá situace může zanechat silný emocionální dopad.
Jacques Villeneuve se otevřeně vyjádřil k tomu, jak těžce mohl Oscar Piastri snášet ztrátu mistrovského titulu ve Formuli 1. Přestože v polovině sezony 2025 vedl průběžné pořadí jezdců a před letní přestávkou měl devítibodový náskok před týmovým kolegou Landem Norrisem, nakonec titul nezískal. Piastri se během první části sezony prezentoval skvělou formou, včetně vítězství na Grand Prix Nizozemska a třetího místa v Itálii.
Podle Jacquese Villeneuvea musí být Oscar Piastri „hrozně zklamaný“, protože měl šampionát téměř jistý ve svých rukou. V podcastu High Performance kanadský šampion zdůraznil, že frustrace mladého Australana je ještě silnější kvůli sérii závodních víkendů bez pódiového umístění po slibném startu sezony, která postupně snižovala jeho náskok v průběžném pořadí.
Villeneuve ve svém komentáři připomněl, že Piastri sice našel rychlost ve dvou závěrečných Grand Prix v Kataru a v Abu Dhabi, ale přišlo to příliš pozdě na zvrácení průběhu šampionátu: „Když si uvědomil, co se děje, bylo příliš pozdě na reakci,“ uvedl.
V souvislosti s Piastriho neúspěchem se v médiích rozvinula rozsáhlá diskuse o formě mladého Australana. Podle Motorsport Week se Piastri snažil vysvětlit sérii slabších výsledků tím, že „v posledních závodech věci nešly tak, jak měly“ a adaptace na různé podmínky vozu pro něj představovala značnou výzvu.
Sám Piastri přiznal, že prožil náročné období, ale zároveň se snažil hledat pozitivní stránku. Po skončení sezony uvedl, že on i tým získali „cenné lekce“ jak v oblasti jezdeckých dovedností, tak psychologické odolnosti, které by mu měly pomoci v budoucnu.
Ve svém hodnocení sezony také uvedl, že letošní rok považuje za nejlepší ze svých tří sezón ve Formuli 1, a i přes zklamání z konečného výsledku plánuje se získanými zkušenostmi pracovat dál a posunout se na vyšší úroveň.
Kromě Villeneuvea se objevily i jiné názory na Piastriho psychologickou reakci na neúspěch. Například bývalý jezdec Johnny Herbert poznamenal, že si Piastri „sám vyjel z ruky šanci na titul“ a zdůraznil, že jeho mentální odolnost byla klíčovým faktorem, který nakonec rozhodl o konečném pořadí.
Sezóna 2025 nakonec skončila tak, že Lando Norris získal svůj první mistrovský titul s těsným náskokem před Maxem Verstappenem, zatímco Piastri obsadil třetí místo. Tato dramatická bitva ukázala nejen výkonnostní výkyvy talentovaného Australana, ale i obrovský tlak, který na mladé jezdce ve špičce Formule 1 neustále dopadá.
Sergio Pérez vyjadřuje optimismus ohledně nadcházejícího debutu Cadillacu ve Formuli 1 a věří, že tým dokáže „překvapit“ ostatní soupeře na startovním roštu, přičemž si klade ambiciózní cíle pro svou první sezonu.
Aston Martin se připravuje na zásadní změny pro sezonu 2026 a s novou technikou a designem týmu se očekává zvýšená konkurenceschopnost. Pozornost se soustředí i na jezdecké složení, přičemž Lance Stroll zůstává v týmu i nadále, přestože jeho výkony vyvolávají různé debaty.
Po ztrátě nároku na startovní číslo 1 musel Max Verstappen pro příští sezonu znovu sáhnout do nabídky čísel. Volba padla překvapivě jinam – ikonická třiatřicítka zůstává stranou.
FIA a Formule 1 oznámily novou terminologii pro sezonu 2026 a zároveň představily první vizualizace monopostů nové generace. Ty naznačují směr, kterým se technická podoba šampionátu v následujících letech ubere.
Lando Norris oslavil svůj premiérový titul mistra světa ve Formuli 1 při závěrečném závodě sezony v Abu Dhabi, přičemž jeho výkon ocenili i samotní soupeři.
Maurizio Arrivabene varoval, že Lewis Hamilton posíláním podrobných „dokumentací“ Ferrari může naznačovat, že jeho vztah s týmem je napjatý. Takový krok často signalizuje, že komunikace a důvěra mezi jezdcem a týmem jsou ohroženy.
Koji Watanabe, prezident Honda Racing Corporation, prozradil, že jeho debaty se záhy nastupujícím šéfem Aston Martinu Adrianem Neweym jsou často velmi živé a intenzivní. Diskuse podle něj slouží k hledání optimálních řešení a posouvání týmu vpřed.
McLaren před závěrečnou Velkou cenou sezony zvolil neobvyklý způsob, jak podpořit svého jezdce Landa Norrise. Na startovní pásku se objevila drobná, osobní zpráva, která měla Norrisovi dodat klid a motivaci v okamžiku, kdy šlo o hodně.
Max Verstappen se ani po skončení sezóny F1 nezastavil a už se objevil za volantem závodního vozu. Zdá se, že jeho vášeň pro rychlost stále hoří naplno.
Formule 1 se po letech vrací na portugalskou půdu. Fanoušky čeká návrat atraktivní destinace, která se v sezonách 2027 a 2028 znovu objeví v kalendáři královny motorsportu.
Charles Leclerc se ohlíží za sezonou 2025 s kombinací spokojenosti a kritického pohledu. Poté přinesl svůj pohled na budoucnost.