Aston Martin se připravuje na zásadní změny pro sezonu 2026 a s novou technikou a designem týmu se očekává zvýšená konkurenceschopnost. Pozornost se soustředí i na jezdecké složení, přičemž Lance Stroll zůstává v týmu i nadále, přestože jeho výkony vyvolávají různé debaty.
Aston Martin se podílí na jedné z největších přeměn na startovním roštu Formule 1 od příští sezony. S příchodem nové techniky, včetně motorů Honda a revolučního aerodynamického konceptu, se britský tým obecně považuje za potenciálního bojovníka o vítězství a i titul.
Honda, která vyhrála čtyři z posledních pěti šampionátů jezdců s Red Bullem, dodá od roku 2026 pohonné jednotky právě Aston Martinu. Tento krok v kombinaci s příchodem Adriana Neweyho, jednoho z nejúspěšnějších konstruktérů v historii se 26 mistrovskými tituly, dává týmu teoreticky výraznější šanci postavit konkurenceschopné auto.
Na papíře tak může mít Aston Martin vůz schopný nejen vyhrávat závody, ale i bojovat o mistrovský titul. V době, kdy se očekává, že tým bude výrazně konkurenceschopný, je přirozené, že se pozornost přesouvá i na to, kdo v takovém autě bude sedět.
Kontrakty jezdců ukazují, že Aston Martin zatím počítá se stávajícím složením: Fernando Alonso a Lance Stroll by měli své sedačky u týmu držet i v roce 2026. Alonso, dvojnásobný mistr světa, je v týmu hlavní jezdeckou oporou, zatímco Stroll pokračuje v roli druhého pilota.
Přestože je Stroll v týmu formálně zajištěn, mimo jiné díky dlouhodobému kontraktu a vlivu jeho otce Lawrence Strolla, který Aston Martin vlastní, jeho výkony vyvolávají stále diskuse a kritiku. Někteří komentátoři a bývalí jezdci se ptají, zda je právě on vhodným pilotem pro vůz, který má potenciál bojovat o nejvyšší mety.
Na druhé straně sám Stroll zdůrazňuje pozitivní dopad spolupráce s Adrianem Neweym a vývoj vozu. Podle něj legendární designér pomáhá „vytěžit z každého více“, což naznačuje, že i Stroll sám vidí prostor pro zlepšení a vysoké ambice týmu.
Kritici ale upozorňují, že pokud Aston Martin skutečně míří na titul, nebude možné přehlížet výkon jezdců. Výsledky Strolla v sezoně 2025 ukázaly výraznou převahu Alonsa, který ho ve všech srovnáních kvalifikací porazil, což vyvolává spekulace, že tým může v budoucnu zvážit změny v jezdeckém složení.
Celkově tedy Lance Stroll stále může usednout za volant Astona Martina, i když vůz s nejmodernější technikou bude patřit k nejrychlejším na startovním roštu. Jak silný bude tým v roce 2026 a jak velkou roli v jeho případném úspěchu Stroll sehrává, zůstává jedním z hlavních témat nadcházející sezony.
