Max Verstappen se ohlíží za napínavou sezonou 2025 a popisuje, proč boj o titul Formule 1 nebyl takový, jaký si představoval. Přiznává, že soupeři měli výraznou převahu, a naznačuje, jaké lekce si z toho odnáší.
Rok 2025 se pro Maxe Verstappena nesl ve znamení napínavých zvratů, dramatických kolizí a nečekaných obratů na trati. I když se nizozemský šampión dostal na dohled svého pátého titulu, sezona skončila těsně za ním, jen o dvě body, a ukázala, že i mistr světa musí někdy čelit tvrdé realitě soupeření. Přesto Verstappen nepovažuje své druhé místo za prohru, ale spíše za potvrzení náročnosti šampionátu a schopnosti Red Bullu znovu se vrátit do boje o nejvyšší pozice.
V rozhovoru pro nizozemskou Viaplay Verstappen upřímně přiznal, že nikdy nebyli skutečně součástí boje o titul. Red Bull po většinu sezony čelil výkonnostním problémům a nikdy neměl stabilní pozici k přímé obraně titulu. Podle Verstappena byl boj s dominantními McLareny natolik náročný, že tým spíše těžil z jejich vzájemného boje o body než z vlastní převahy.
Technické výzvy Red Bullu sehrály klíčovou roli během první poloviny sezony. Verstappen i jeho týmový kolega Yuki Tsunoda ztráceli značné množství bodů a po Nizozemské Grand Prix se Verstappen propadl o 104 bodů za druhého jezdce McLarenu, Oscara Piastriho. Přesto dokázal v druhé polovině roku předvést výrazný obrat, který vedl k sérii vítězství a ukázal jeho schopnost využít každou příležitost. Verstappen ale sám přiznává, že i jeho vlastní úspěchy byly částečně výsledkem okolností, chyb soupeřů, diskvalifikací McLarenu a dalších nečekaných faktorů.
Verstappen odmítl přeceňovat incidenty, jako byla kolize s Georgem Russellem v Barceloně, coby klíčové ztráty bodů. Podle něj byli schopni soutěžit v šampionátu a ať už jde o jeden bod, půl bodu nebo dvacet bodů, nevyhrát znamená nevyhrát.
Ve svých dalších rozhovorech Verstappen připustil, že sezona 2025 patřila k jeho nejlepším z hlediska řízení, přestože měl s monopostem komplikovaný vztah a v některých závodech dokonce pociťoval nenávist vůči vlastnostem auta. Tato kombinace výkonu, osobního nasazení a pragmatického přístupu mu umožnila nahlížet neudržení titulu spíše jako důsledek náročné sezony než jako skutečnou ztrátu.
Celkově Verstappenova reflexe ukazuje, že pro něj rok 2025 nebyl primárně o konečném umístění, ale o návratu Red Bullu do boje a potvrzení jeho vlastní elitní formy. Připraven na další sezony, zůstává nizozemský šampión odhodlaný znovu atakovat šampionát a využít zkušenosti z letošního napínavého ročníku.
