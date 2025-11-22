GP Las Vegas: Lando Norris dominoval deštivé kvalifikaci, většina pole se trápila

Lando Norris vybojoval v mokré kvalifikaci na Velkou cenu Las Vegas pole position před Maxem Verstappenem, když skvěle zvládl náročné podmínky.
Lando Norris zvládl náročnou mokrou kvalifikaci na Velkou cenu Las Vegas a vybojoval svou třetí po sobě jdoucí pole position ve Formuli 1, přičemž při jednom průjezdu dramaticky zachránil auto ze smyku, aby porazil Maxe Verstappena. „Bylo to blízko, když jsem v zatáčce 14-15-16 šel bokem, ale nakonec to stačilo na první místo,“ komentoval Norris svůj poslední pokus.
Britský pilot McLarenu se v závěrečných sektorech svého kola dostal téměř o sekundu před Verstappena, který mezitím právě překonal Carlosa Sainze o 0,04 sekundy a seděl v průběžném pole position. „Nevěděl jsem, zda někdo za mnou ještě najde rychlejší čas,“ dodal Norris, stále překvapený, že jeho výkon stačil na nejrychlejší čas.
Kvalifikaci zahájily extrémně mokré podmínky a většina jezdců začínala na intermediálních pneumatikách. Ty byly ale brzy opuštěny ve prospěch extrémně mokrých, protože trať nabízela jen minimální přilnavost a déšť nepolevil.
Postupem do Q3 se jezdci odvážili znovu na intermediálky, protože trať pomalu osychala, přesto však zůstávala velmi zrádná. „Stále to bylo hodně kluzké a každý musel být maximálně opatrný,“ poznamenal jeden z jezdců.
Verstappen a Sainz byli půl sekundy rychlejší než George Russell, který nedokázal zopakovat svůj loňský výkon a kvalifikoval se čtvrtý. Sainz navíc bude muset vysvětlovat komisařům, že údajně nebezpečně vjel zpět na trať před Lancem Strollem v Q1.
Oscar Piastri nedokázal dohnat týmového kolegu a rivalu Norrise, když se při posledním pokusu vydal do únikové zóny ve 12. zatáčce, a přesto se postaví na třetí řadu vedle Liama Lawsona, jenž obsadil šesté místo s Racing Bulls.
Fernando Alonso ztratil 0,4 sekundy na Piastriho, o desetinu před Isackem Hadjarem, který sice ukázal rychlé pasáže, ale nedokázal si připsat lepší pozici než Lawson. Leclerc stejně jako Piastri přišel o poslední pokus a kvalifikoval se devátý, Pierre Gasly doplnil první desítku.
Nico Hülkenberg vypadl v posledních okamžicích Q2 právě kvůli Gaslymu, zatímco Strollova sázka na intermediálky se nevyplatila a postaví se na šestou řadu. Haasové oba vypadli v Q2, přičemž Oliver Bearman těsně unikl pádu v Q1 a Franco Colapinto svou nejlepší jízdu zkomplikoval smykem v 15. zatáčce a skončil patnáctý.
V Q1 byla viditelnost mizerná a Alex Albon narazil do zdi při výjezdu z 16. zatáčky, přičemž se loučil s nadějí na postup do Q2, stejně jako Andrea Kimi Antonelli, který nedokázal zlepšit svůj čas. Bortoleto a Yuki Tsunoda rovněž vypadli v úvodní části, zatímco Lewis Hamilton uzavíral pořadí po kontaktu s obrubníkem ve 14. zatáčce..
1. Lando Norris – McLaren – 1:47.934
2. Max Verstappen – Red Bull Racing – +0.323
3. Carlos Sainz – Williams – +0.362
4. George Russell – Mercedes – +0.869
5. Oscar Piastri – McLaren – +1.027
6. Liam Lawson – Racing Bulls – +1.128
7. Fernando Alonso – Aston Martin – +1.532
8. Isack Hadjar – Racing Bulls – +1.620
9. Charles Leclerc – Ferrari – +1.938
10. Pierre Gasly – Alpine – +3.606
11. Nico Hülkenberg – Kick Sauber
12. Lance Stroll – Aston Martin
13. Esteban Ocon – Haas F1 Team
14. Oliver Bearman – Haas F1 Team
15. Franco Colapinto – Alpine
16. Alexander Albon – Williams
17. Kimi Antonelli – Mercedes
18. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber
19. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing
20. Lewis Hamilton – Ferrari
Lando Norris vybojoval v mokré kvalifikaci na Velkou cenu Las Vegas pole position před Maxem Verstappenem, když skvěle zvládl náročné podmínky.
Nasazení nového motoru pro Maxe Verstappena v Brazílii rozpoutalo spor o to, zda úpravy zaměřené spíše na výkon než na spolehlivost spadají do limitu rozpočtu.
Lando Norris byl nejrychlejší ve druhém tréninku v Las Vegas, ale připouští, že mnoho soupeřů nedokončilo své simulace kvalifikace.
Charles Leclerc se po druhém tréninku na Velké ceně Las Vegas ocitl pod drobnohledem komisařů FIA, kteří vyšetřili jednu událost. Po provedeném šetření nebyly proti němu přijaty žádné další kroky.
Lando Norris byl nejrychlejší ve druhém tréninku v Las Vegas, ale celkový trénink znovu ovlivnily poklopy kanálů.
Max Verstappen připouští, že boj o titul zůstává otevřený a k obratu je potřeba víc než jen rychlost na trati. Zároveň komentuje překvapivý vývoj situace uvnitř McLarenu.
Charles Leclerc se vyjádřil k nedávnému komentáři Johna Elkanna, který vyzval jezdce Ferrari, aby se více soustředili na závodění a méně mluvili.
Ještě během sezony to vypadalo, že Oscar Piastri má nad týmovým kolegou v McLarenu navrch. Před závěrečnými závody se však situace změnila a iniciativa v boji o úspěch nyní leží na straně Landa Norrise.
Šéf týmu Racing Bulls Alan Permane potvrdil, že oznámení jezdecké sestavy pro rok 2026 se odkládá a tým si dává čas na pečlivé vyhodnocení aktuální sezony a přípravu na novou éru Formule 1.
Sezona F1 2025 míří do závěrečné fáze a pozornost se soustředí na dramatický souboj uvnitř McLarenu mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim, zatímco Toto Wolff naznačil, jak vypadají šance Maxe Verstappena na titul.
Šéf týmu Audi pro Formuli 1 Mattia Binotto naznačil, že nadcházející změny pravidel otevřou dveře těm, kdo dokážou nejrychleji přizpůsobit svůj vůz
Po výzvě šéfa Ferrari Johna Elkanna, aby jeho jezdci „více jezdili a méně mluvili“, se Jenson Button na sociálních sítích ozval.