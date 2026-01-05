Sezona 2026 je za rohem a týmy začínají zveřejňovat termíny odhalení svých nových monopostů. F1 vstupuje do nové éry s přepracovanými vozy a motory, které mohou výrazně proměnit pořadí na startovním roštu.
Sezona Formule 1 2026 je za dveřmi a týmy se připravují na odhalení svých nových monopostů. Jako první se 15. ledna představí Red Bull a Racing Bulls společně s americkým Fordem v Detroitu. Tento debut zároveň znamená zahájení éry Red Bull Powertrains a spojení dvou ikonických značek. „Spuštění této éry je odvážným krokem do budoucnosti a ukazuje, co lze dosáhnout, když se propojí špičkové inženýrství, inovace a vášeň,“ uvedl CEO a šéf týmu Laurent Mekies.
Audi, které od roku 2026 převezme tým Sauber, odhalí svůj vůz v Berlíně 20. ledna. Stejného dne Honda představí svůj nový motor v Tokiu pro spolupráci s Aston Martin, čímž zahájí exkluzivní partnerství po ukončení spolupráce s Red Bullem na konci roku 2025.
Mercedes představí svůj nový vůz W17 online 22. ledna přes sociální sítě a o několik dní později se uskuteční i živá prezentace.
Den poté, 23. ledna, představí své vozy Alpine a Ferrari. Alpine odhalí své nové zbarvení v Barceloně a zároveň zahájí spolupráci s motory Mercedes. Ferrari se připravuje na tradiční živou prezentaci, pravděpodobně na domácím okruhu ve Fioranu, přičemž šéf týmu Fred Vasseur zdůraznil, že kompletace vozu bude dokončena až den před odhalením, aby tým mohl pracovat maximálně efektivně.
Haas svůj vůz představí také 23. ledna, avšak online. Americký tým se rozhodl pro digitální odhalení, což odráží rostoucí trend prezentací přes internet, který umožňuje okamžitou dostupnost pro fanoušky po celém světě.
Mercedes uspořádá svou živou prezentaci 2. února, která bude zároveň přenášena online. Na akci budou přítomni jezdci George Russell a Andrea Kimi Antonelli spolu se šéfem týmu Totem Wolffem, takže fanoušci získají nejen první pohled na nový vůz, ale i vhled do týmové dynamiky před startem sezony.
Debutující tým Cadillac chystá svou první prezentaci 8. února během Super Bowlu na Levi's Stadium v Kalifornii. Americký tým tak využije jednu z největších televizních událostí roku, aby zaujal globální publikum a představil svůj první monopost v F1.
Odhalování nových vozů sezony 2026 uzavře 9. února Aston Martin, který představí svůj vůz AMR26. Tento monopost je prvním, který pro tým Lawrence Strolla navrhl Adrian Newey, a na prezentaci budou přítomni jezdci Fernando Alonso a Lance Stroll.
McLaren a Williams sice zatím nepotvrdily termíny svých odhalení, ale pozornost fanoušků se soustředí hlavně na nová technická pravidla, která mění konstrukci motorů, podvozku i aerodynamiku vozů.
Odborníci, včetně Martina Brundla ze Sky Sports F1, označují tato pravidla za největší změny v historii šampionátu. Monoposty budou radikálně odlišné, takže favorité současné sezony nemusí být automaticky úspěšní i v roce 2026.
Týmy na svých nových vozech pracují už delší dobu, protože pravidla mají platit pět let. Historie ukazuje, že rychlý start sezony se vyplácí – například dominance Mercedesu v letech 2014–2016 trvala tři sezony, než je dohnaly Ferrari a Red Bull.
Nejzásadnější inovací je nahrazení stávajícího systému DRS novým Overtake Mode, který jezdcům umožní dočasně zvýšit výkon na vyhrazených rovinkách, pokud se dostanou do jednosekundového odstupu za soupeřem.
Další novinkou je systém Active Aero, díky němuž se přední a zadní křídla budou pohybovat při vjezdu a výjezdu ze zatáček, což zlepší aerodynamickou účinnost a stabilitu vozu.
Tyto úpravy mají umožnit vozům jet blíže za sebou, což by mělo zvýšit počet předjíždění a oživit závodní souboje.
George Russell z Mercedesu již vyjádřil nadšení z nových systémů a zdůraznil, že mohou zásadně ovlivnit strategii a průběh závodů.
Celkově se sezona 2026 jeví jako příslib pro nečekané výsledky a příležitost pro nové týmy a jezdce, kteří dokáží nejlépe využít inovativní technologie a adaptovat se na radikálně odlišné monoposty.
Sezona 2026 je za rohem a týmy začínají zveřejňovat termíny odhalení svých nových monopostů. F1 vstupuje do nové éry s přepracovanými vozy a motory, které mohou výrazně proměnit pořadí na startovním roštu.
Cadillac oficiálně oznámil svého rezervního jezdce pro premiérovou sezónu ve Formuli 1 v roce 2026. Tým tak pokračuje v přípravách na svůj historický vstup do šampionátu.
Mercedes patří mezi favority nové éry F1 a připravuje se na zásadní změny v regulacích motorů a šasi. Očekává se, že jejich technické řešení jim může zajistit konkurenční náskok.
Ferrari se chystá na sezonu F1 2026 s cílem zlepšit svou konkurenceschopnost a vrátit se mezi favority šampionátu. Tým intenzivně pracuje na inovacích pohonné jednotky, aby zajistil spolehlivost a maximální výkon vozu.
Charles Leclerc nezačal nový rok podle svých představ. Start sezony mu nepřinesl očekávanou hladkost a vyvolal otázky o formě a připravenosti týmu.
Spekulace o budoucnosti Zhoua Guanyua ve Formuli 1 se rozproudily poté, co Cadillac zveřejnil záhadný příspěvek na sociálních sítích. Tajemná narážka týmu znovu oživila diskuse o možných změnách v paddocku.
Kimi Antonelli naznačil, jak by si přál, aby proběhla implementace nových pravidel ve Formuli 1. Mladý jezdec přitom popsal svůj ideální scénář, který by pro něj představoval velkou příležitost.
Sebastian Vettel upozorňuje, že přestup do Ferrari přináší víc než závodění na trati. Úspěch v týmu podle něj závisí i na schopnosti porozumět jeho unikátní kultuře a prostředí.
Christian Horner po dvaceti letech opustil vedení Red Bullu. Přesto zůstává jeho vztah s Maxem Verstappenem předmětem zájmu fanoušků.
Mercedes připravuje půdu pro sezonu 2026 stylově. Tým představil nové logo, které předchází premiéře jejich nového monopostu W17 a signalizuje začátek nové éry.
Max Verstappen se během sezony 2025 znovu setkal se svým bývalým týmovým kolegou Sergiem Perezem při symbolické výměně helem. Gestem dali fanouškům najevo vzájemný respekt a přátelství, které přetrvává i po odchodu z Red Bullu.
Alpine vstupuje do roku 2026 po nejnáročnější sezoně posledních let s cílem postupně zlepšovat svou konkurenceschopnost a stabilně bodovat. Výkonný ředitel Steve Nielsen představil novou strategii týmu.